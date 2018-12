Tendencias

AMLO pide ayuda a la mamás

La seguridad sigue siendo la principal demanda de la sociedad, porque la capacidad del Estado mexicano para responder a la delincuencia con inteligencia y eficacia no mejora y muchos de los golpes dados por las fuerzas del orden ha sido por las denuncias que realiza la gente.

Por esta razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa dio un conmovedor mensaje para pedirles a las madres del país que le ayuden a combatir la inseguridad y dijo:

“Las madres quieren mucho a los hijos y nunca una madre va a aceptar que un hijo comete un ilícito -por eso- hablaba yo de solicitar el apoyo de todos para garantizar la paz y la tranquilidad… del apoyo de las familias y… de pedirle a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos, porque las madres son muy buenas, están llenas de sentimiento, las madres quieren mucho a los hijos”.

¿Qué les parece? sin duda que López Obrador sabe muy bien a quien pedirle las cosas y cómo hacerlo por lo que esperamos tenga éxito este llamado que hace a todas las madrecitas de México.

Sin embargo, mientras esto sucede en los inicios de la IV Transformación del país, algo así como “la dimensión desconocida”, ya aún no sabemos qué es lo que AMLO busca transformar y cómo le hará, el presidente municipal, Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, aseguró que en materia de seguridad Tampico se ha fortalecido:

“Tenemos una gran coordinación en materia de seguridad con la Policía estatal, Gendarmería, Policía Federal, Secretaría de Marina Armada de México y con el Ejército Mexicano para el fortalecimiento de las tareas de vigilancia en la zona centro, curva Texas y demás zonas comerciales de la ciudad, con el propósito de que los tampiqueños estén seguros

Por ello, Chucho Nader invita a los espectáculos programados para celebrar las fiestas decembrinas y comenta: “hemos preparado espectáculos de primer nivel para todas las familias de Tampico, Madero, Altamira y demás municipios vecinos, a fin de que disfruten de una navidad en entornos de paz y seguridad; tendremos nacimientos, recitales, conciertos navideños, una máquina de nieve artificial en la plaza de armas y un espectacular evento náutico que realizaremos en el paseo de la cortadura, entre muchos otros.

Así que si usted puede asistir hágalo, vale la pena que lleve a sus hijos y tenga plena confianza que tendrán la adecuada seguridad para que usted pueda pasear sin preocuparse, ya que se tiene una efectiva coordinación entre el municipio y las distintas corporaciones de seguridad pública, estatales y federales.

Por otra parte, en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, ya se perfilan algunos de los posibles candidatos del PAN a la diputación federal como lo son: Miguel Gómez Orta, quien hace un destacado trabajo como representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y gracias a su labor ha logrado que los alcaldes de los tres municipios como Altamira, Cd. Madero y Tampico, trabajen en coordinación con el gobierno estatal.

De tal manera que sí el PAN de Kiko Elizondo lo designa como candidato a la diputación local no tendrá problemas para lograr el triunfo y podría asegurarlo haciendo formula con Laurita Hernández quien de igual manera realiza un trabajo muy destacado en el DIF Altamira.

Y bueno, es importante comentar que Genaro de la Portilla se apunta para buscar una candidatura a la diputación local, no más que anda buscando partido y al parecer ya está en pláticas con Morena y Movimiento Ciudadano para ser coherente con los cambios que estos dos partidos realizan en el país.

Por cierto, Roberto Razo en Madero sigue provocando comentarios favorables a su persona y por su posible candidatura por Morena, pero apoyado por militantes del PRI y PAN, quienes lo acompañaron en la comida que se organizó ayer viernes para que se vayan conociendo y se identifiquen como un frente político multipartidista.

El abogado Guadalupe González Galván fue quien dio la bienvenida a los asistentes a la comida y entre otras cosas les dijo:

“Esta es una reunión de amigos y debemos trabajar en torno al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del recién estrenado presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y no debemos pelearnos con nadie, sumemos no restemos.

Es importante comentar que Razo pudiera ser un candidato muy fuerte de vencer, ya que está uniendo a su proyecto a los panistas inconformes que no les han dado chance de trabajar en el gobierno estatal, a los morenistas que apoyaron a Oseguera y los hicieron a un lado después del triunfo y a los priistas que no más no la ven llegar con su partido.

Desde luego, que esta corriente política representa un fuerte obstáculo para el diputado Joaquín Hernández Correa, quien si logra que Kiko Elizondo lo ponga nuevamente como candidato para que se reelija, es posible que fracase en este intento por repetir en el cargo.

Cabe comentar que Joaco no garantiza un buen trabajo en el Congreso, ya que siempre sale a decir que pondrán en la cárcel a los ex alcaldes y no más no sucede por lo que ya no sabemos si se burla de los ciudadanos o no tiene otra información que dar.

Pero bueno, Roberto Avalos, ex director jurídico del gobierno maderense, es otro de los maderenses que busca ser candidato a la diputación y los partidos con los que ha tenido acercamiento es Movimiento Ciudadano y Morena y no es mala idea que cualquiera de estos dos partidos le presten sus siglas para que participe, ya demostró que puede ser un buen producto político, porque al menos sabe muy bien hacerse publicidad y llegarle a la gente.

En fin, en próximas colaboraciones iremos desmenuzando quienes pudieran ser candidatos a participar en la elección del 2019 y adelantamos que abordaremos el caso de Arturo Soto, quien pudiera perder la candidatura del PAN en Victoria, debido a una grave denuncia pública por el asunto de los casinos que hicieron dos empresarios muy reconocidos de la frontera y esto pudiera tener repercusiones en el ámbito federal. ¿Qué les parece?

