Tendencias

Oscar Contreras Nava

AMLO podría desatar guerra electoral

La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, provocará que los gobernadores y presidentes municipales lo imiten y si el Instituto Nacional Electoral (INE) no pone orden, estaremos a punto de ver en estas próximas elecciones la participación directa de los gobernantes más que la de los candidatos.

Y es que López Obrador sigue posicionado de los electores pero los candidatos MORENA no levantan el ánimo de los electores y esto podría quitarle el control del Poder Legislativo lo que sería el rotundo fracaso de su gobierno y su proyecto de la supuesta cuarta transformación del país que tanto promueve.

Sin duda que AMLO está desesperado porque sabe que en el pasado proceso electoral federal, los candidatos de MORENA ganaron por la ola que levantó su campaña presidencial de casi 18 años ininterrumpidos y su posicionamiento nacional los llevó al triunfo electoral y aunque MORENA pudo consolidarse como partido la disputa por su control los fracturó.

Claro que ahora la elecciones serán muy diferentes ya que López Obrador no será candidato y su gobierno en dos años aún no tiene resultados que pudieran destacarse porque ni su lucha contra la corrupción y la impunidad tiene éxito, se ha descubierto a integrantes de su familia abusando del poder y esto demerita mucho su discurso.

De igual manera el gobierno federal ha sido rebasado por la pandemia del Covid-19; la economía vive la peor crisis desde hace 50 años; la inseguridad crece, el sector agropecuario está dañado por la falta de apoyos; la distribución de medicinas afecta al sector salud, el sector productivo no cuenta con el apoyo federal y millones de pesos mensualmente salen al extranjero buscando seguridad en el mercado financiero.

Con este panorama nacional se realizarán las elecciones pero en Tamaulipas, es seguro que Acción Nacional refrende su triunfo electoral y como ejemplo están los presidentes municipales como Enrique Rivas Cuéllar y Chucho Nader quienes están dedicados a trabajar, no pierden el tiempo y eso le garantiza a su partido, el PAN, ganar las próximas elecciones en estos municipios y los distritos que les corresponden tanto en lo federal como en el local.

La diferencia entre ambos alcaldes es que Rivas Cuéllar es seguro que sea candidato a la diputación federal y esto respaldará a los demás candidatos en su territorio, ya que los resultados de su gobierno y los mismos ciudadanos, lo califican como uno de los mejores alcaldes del país.

Por su parte, Chucho Nader se relegirá y esto a los demás candidatos panistas les garantiza su triunfo, porque las obras y acciones de su gobierno y el permanente dialogo que mantiene con los tampiqueños -de todos los sectores- lo llevarán con toda seguridad a ganar por segunda ocasión la presidencia municipal de Tampico.

Así que Nuevo Laredo y Tampico son territorios panistas y nadie duda de su próximo triunfo, pero hay otros municipios como el de Ciudad Victoria donde la gente está desilusionada por los resultados que tuvo Xico, quien se dedicó a destruir la capital del estado y aunque buscan cambiar esta percepción será muy difícil que lo hagan.

Y no es que Pilar Gómez haga mal su trabajo al frente del ayuntamiento, sino que ha contratado a lo peor del PRI como César Saavedra, quien actúa como si fuera el alcalde por la falta de experiencia de Pilar y esto demerita lo que hace la alcaldesa sustituta. Además, la familiaridad que tiene con la esposa del gobernador la ponen como el blanco ideal de múltiples sospechas, críticas y cuestionamientos de los victorenses.

Esto no sucede en Altamira donde todo indica que Alma Laura al parecer no será candidata a la diputación federal y es posible que Elizabeth Humphrey de Gil sea quien asuma ese compromiso y creemos que hará una extraordinaria formula con Miguel Gómez Orta quien será el candidato del PAN a la presidencia municipal.

Desde luego que Gómez Orta llega a la candidatura a la presidencia de Altamira porque ha demostrado lealtad al proyecto de Los Vientos de Cambio, pero en especial, porque ha demostrado en los hechos y en las encuestas, que es el mejor posicionado de los aspirantes a este cargo.

Nos informan que en Reynosa los desafíos de los desencuentros políticos se han resuelto y ahora con la incorporación de Maki Ortiz como posible candidata a la diputación federal por Acción Nacional, es seguro que Gerardo Peña renueve el triunfo panista y por supuesto que las diputaciones –locales y federales- de igual manera serán para el PAN.

En fin, si el INE no controla el activismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y sigue utilizando la información del gobierno para desprestigiar a los gobernadores, como el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, es posible que la contestación de los gobernadores contra los morenistas sea igual o mejor y esto, desatará una guerra sin reglas ni cuartel que manchará el proceso electoral y ganará quien tenga una mejor estrategia y haga un mejor uso de los medios de comunicación. Ni más ni menos.

De salida. Rodolfo “El Chilango” González Valderrama, aspirante a ser candidato a gobernador por MORENA, continúo con sus recorridos de fin de semana para conocer Tamaulipas y algunos de sus seguidores dicen que su proyecto estatal tiene el apoyo de Adrián Oseguera Kernion.

Sin embargo, no queremos amarrar navajas pero esto es una vacilada, El Chilango podrá ser muy cercano al Rey Chiquito pero eso no le garantiza la candidatura al gobierno estatal, las imposiciones no son buenas para un partido democrático como lo es MORENA.

Y lo peor es que al Chilango lo conocen muy poco y en cambio a Oseguera los tamaulipecos saben quién y no será doctor, pero en los hechos ha demostrado ser un buen gobernante y eso, en estos tiempos es más garantía de triunfo que ser un oportunista como lo es El Chilango González.