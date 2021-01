Tendencias

Oscar Contreras

AMLO, presidente del sureste

Iniciamos la tercera década del siglo XXI y Tamaulipas parece que no avanza, porque la población y sus demandas siguen creciendo y los recursos que se tienen no alcanzan para cumplirles.

Los últimos cuatro presidentes de la República como Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, no han beneficiado al estado con proyectos que consoliden el desarrollo energético, carretero, fronterizo y agrícola que definen a Tamaulipas.

Sin embargo, ellos nunca dejaron de invertir en las zonas del país que más les interesaron: Fox transformó la zona centro de México y en especial el estado de Guanajuato; Calderón reforzó las obras en la ciudad de México y hasta hizo una torre que no sirve para nada.

Enrique Peña Nieto en lugar de sacar la construcción del nuevo aeropuerto a otro estado cercano a la capital del país, se empeñó en hacerlo ahí mismo y por los negocios colaterales que se iban a realizar López Obrador lo detuvo, y él está haciendo otro pero su construcción tiene serios cuestionamientos de la aeronáutica internacional.

Todos los presidentes de la República mencionados han tenido elogios para Tamaulipas en sus mensajes y destacan su extraordinaria ubicación geográfica, el carácter emprendedor de su gente y las ventajas económicas y territoriales que tiene, al tener de vecino a los Estados Unidos y en especial al estado de Texas.

Pero esto no ha servido de nada, porque sus intereses están en otra parte, por ejemplo Andrés Manuel López Obrador ha sido tan honesto que hace unas semanas declaró en gira de trabajo por Yucatán que al sureste ya le toca, y no dejará de seguir apoyando a esa parte de México.

¿Qué pasará con Tamaulipas? lamentablemente nada. Andrés Manuel López Obrador es tan obstinado que no se doblegará ante las peticiones que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ha hecho de una y otra manera, por escrito, de manera privada y hasta en un evento público.

Y ahora con el proceso electoral en marcha, ni pensarlo. Toda petición, todo accidente por falta de cuidado como el de la CFE o el descubrimiento de su prima como proveedora de PEMEX, tienen que ver con politiquerías y ataques por la proximidad de las elecciones.

Así que la única solución para Tamaulipas y los estados que no están en el sureste de México es que cambiar la conformación de la Cámara de Diputados y que MORENA ya no tenga la mayoría, porque AMLO es presidente del sureste y no de todo México.

Ojalá que los tamaulipecos tengan claro que en las próximas elecciones votar por MORENA es votar contra Tamaulipas, sus familias, su futuro y su desarrollo económico y social. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, anunció que 2021 será el año de la consolidación de nuevos proyectos de desarrollo turístico, económico y de mejoramiento urbano.

Señaló que el proyecto turístico de la Laguna del Carpintero abrirá más de tres mil empleos -directos e indirectos- en su construcción y al terminar, se prevé que haya un mayor crecimiento económico, comercial y sin duda será una de las atracciones más importantes en Tamaulipas y anunció:

Que en 2021 será abierto el Museo de Tampico; que continuará promocionando el Acuario de Tampico para que inversionistas regionales o nacionales lleven a cabo la obra; que se hará la reconfiguración del mercado de La Puntilla y finalmente dijo, que continuará la pavimentación en las colonias de la ciudad y se fortalecerán las acciones de limpieza.

Finalmente, Chucho Nader agradeció el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y refrendó que: “sin duda 2021 será un año de mucho trabajo, empleo, crecimiento económico y bienestar para todas las familias”.

Para finalizar, se anunció que MORENA y el PT acordaron ir juntos por el Congreso y las 43 alcaldías de Tamaulipas. La verdad no se sabe si tendrán la suficiente gente para que participe en estas próximas elecciones.

Por lo pronto, ya los queremos ver decidiendo quiénes serán los elegidos y esperamos que se pongan de acuerdo, lo más peleado será las diputaciones plurinominales y ahí es donde vamos a ver si se ponen de acuerdo.

Así que sin AMLO en la boleta y sin propuesta para Tamaulipas, porque no habrá dinero de parte del gobierno federal para invertir en la entidad, ya veremos cuál es el mensaje que darán los candidatos de esta coalición a los tamaulipecos.

De salida. Los paros cardiacos se incrementan más entre enero y febrero pero “Si mueves las piernas, mueves el corazón” dice un viejo anuncio para evitarlos y esta podría ser una buena solución preventiva. ¿Cómo la ven, eh?