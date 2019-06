Tendencias

Oscar Contreras Nava

AMLO se arrodilló ante Trump

Lo sucedido con el show de los aranceles de Trump es patético para nuestro país porque este mediático circo norteamericano sirvió para que el presidente norteamericano se saliera con la suya y ahora AMLO construirá un muro de seguridad pero en la frontera sur para que no pasen más migrantes.

Sin embargo, este show le sirvió al presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir en campaña, pero se vio más servil que todos los mandatarios del neoliberalismo juntos y esto para un populista de izquierda es indignante porque se puso de rodillas ante los deseos del imperio.

Y es que ninguno de ellos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, se vieron tan obedientes e indignos, ni le concedieron tanto a los gobiernos norteamericanos que lo hecho por Andrés Manuel López Obrador.

Está bien que haya cedido a los deseos de Trump sobre el qué hacer con los migrantes a cambio de evitar que se aplicaran los aranceles a los productos mexicanos de exportación, como para festejar que este fue un buen acuerdo exitoso y realizar un mitin en Ciudad Juárez para celebrar la decisión que tomó el presidente norteamericano.

Con esto AMLO demuestra su debilidad como mandatario, su falta de visión para gobernar una nación orgullosa de su historia y soberanía y este acto quedará registrado en la historia nacional como un hecho donde el gobierno de México se le vio como un simple empleado de los Estados Unidos.

Esto nos confirma que AMLO es un socarrón y su terquedad pone en peligro la soberanía de México ya que nunca le puso atención al asunto de las caravanas de migrantes y tuvo que lanzar un ultimátum el presidente Trump con los aranceles para que por fin pusiera orden y cediera a las peticiones que le hizo para atender la problemática migratoria que surge en Centroamérica y llega hasta nuestro país.

¿Acaso este es el presidente de la República que los mexicanos queríamos?

Pues creemos que no porque hoy Estados Unidos nos ganó una batalla y AMLO tuvo una actitud tan deshonrosa que hubiera sido más digno si se enreda en la bandera nacional y se tira al vacío con lo cual este hecho lo hubiera convertido en el héroe nacional que busca ser y sólo ha quedado como un vil lacayo de los norteamericanos… ¡Qué vergüenza! ¿Cómo la ven?

Por cierto, el chilango Rodolfo González Valderrama, Director de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno de la República, declaró que el acuerdo internacional logrado por AMLO favorecerá a Tamaulipas.

Y explicó que se evitó un gran daño a nuestro país en general y más aún, para Tamaulipas que “depende en un porcentaje alto del comercio internacional, además de contemplar programas de atención a migrantes y esquemas de seguridad”.

Sin embargo, todo lo que dice el chilango González Valderrama no tiene ningún sustento, porque en realidad no se logró absolutamente nada, únicamente el presidente Trump obligó al gobierno de AMLO a realizar lo que no había hecho con los migrantes. Así de simple.

Punto final. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que los índices delictivos y de violencia van a la baja en Tamaulipas, esto sucedió en la reunión de Coordinación Regional Noreste del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Monterrey donde participaron los gobernadores del noreste mexicano.

Es importante comentar que este reconocimiento lo hace el gobierno de López Obrador a través de Durazo lo cual demuestra que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue cumpliendo con su compromiso de devolverle a Tamaulipas la paz y tranquilidad que necesita para mantener su desarrollo económico y así, regresarle su grandeza. Ni más ni menos.

