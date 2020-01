LETRAS PROHIBIDAS

¿AMLO se cansará de Morena?

Clemente Zapata M.

Persiste el canibalismo/

al interior de Morena,/

la desunión es obscena/

que raya en el cinismo…

De seguir por ese andar/

cansarían al Presidente,/

deben tenerlo presente/

¿A dónde irán a parar…?

Se advertía que los vicios que contaminaron a otros partidos terminarían algún día por infectar al Movimiento de Regeneración Nacional con la importación de “cuadros resentidos”.

En Tamaulipas no hay paz hacia el interior de ese partido. El canibalismo se está agudizando gracias a las pugnas internas y no se ve quién pueda meter orden.

A pesar de ser la segunda fuerza política, con una decena de legisladores locales y detentar el poder en dos de las seis más importantes alcaldías, la guerra fratricida no baja de intensidad.

La figuras visibles del morenismo estatal no se llevan entre sí y para colmo de males la llegada de un forastero como lo es ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN tampoco anticipa nada bueno.

El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA) no ha hecho nada por el partido; pero sí ha dejado constancia de sus exigencias de que los morenos tamaulipecos lo reconozcan como “el elegido”.

Por ello AVA ha comenzado a forjar una tímida estructura, de apenas unos cuántos, para que lo alaben, le aplaudan y lo promuevan bajo la promesa de cargos futuristas.

Sólo que el senador AVA no se ha dado cuenta que ALEJANDRO ROJAS le anda comiendo el mandado, pues ya “enamoró” a varios integrantes de su timorata estructura para que jueguen el “espía”.

Agréguele que HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ también tiene su corazoncito y sus anhelos, que son los mismos que el senador de exigir ser nombrado el “elegido”, pero tampoco abona a la anhelada unidad.

Los diputados locales de Morena menos están contribuyendo para fomentar la unidad interna del partido que les ayudó a llegar a la posición con la que cobran su dieta.

No pueden porque la bancada en el Congreso local practica una especie de sectarismo, al jugar varios de sus integrantes con un equipo distinto al color guinda ya que prefieren el azul.

Tampoco les ha servido de mucho los liderazgos naturales que podrían ejercer los alcaldes de Madero y Matamoros, ADRIÁN OSEGUERA y MARIO LÓPEZ, respectivamente, quienes están inmersos en las problemáticas locales de sus municipios.

Súmele la intentona de RODOLFO GONZÁLEZ BALDERRAMA, quien ya demanda ser la figura del “besamanos” por haber sido compañero de aulas del hoy presidente AMLO.

Sus visitas fugaces y muy herméticas a la entidad han dejado más dudas que pistas a quienes han compartido el pan y la sal con él, pues se le considera un forastero en su tierra.

Y para colmo el coordinador de delegaciones federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL sigue siendo víctima del “fuego amigo” y del no tan amigo.

Los morenos tamaulipecos no han entendido que un partido con estructura y unidad es lo único que los hará crecer. Pero de seguir por el camino de la desunión van a llegar al 2021 debilitados.

Incuso corren el riesgo de cansar al jefe máximo y entonces sí, en un momento de arrebato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR les desbarate los sueños a todos… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- En cualquier momento el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Tamaulipas, podría verse envuelto en un escándalo de pronóstico reservado… El conflicto se daría en la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la dependencia en la Capital, ¡ay nanita!… Al parecer alguien está haciendo un negociazo con los juicios que tiene en contra el Issste para que salgan a favor de quien mejor pague… Los presuntos malos manejos ya llegaron hasta los oídos de las Oficinas Centrales, pues me comentan que hay una “sigilosa investigación”… También me comentan que la titular del dicha área, GREISY LORENA RODRÍGUEZ NAVARRO, sabe mucho sobre el tema y podría ser llamada para que hable… ¿Será…?

~~DESNUDA SEDUMA A EDILES.- Quien finge ser el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ (al menos cobra ahí), acusó a 40 alcaldes tamaulipecos de ofrecer un deficiente servicio de recolección de basura y además contribuyen a la contaminación del medio ambiente al fallar en el destino final de los desechos sólidos… Los únicos ediles que recibieron el reconocimiento del Secretario fueron los de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, MAKI ORTIZ, ENRIQUE RIVAS y MARIO LÓPEZ, quienes han mostrado interés en mejorar el servicio en todos sus procesos… Agárrese: hay entre cien y 200 demandas en contra de los ayuntamientos por contaminar el ambiente; demandas interpuestas por el Estado y la Federación… ¿Sabrá el Secretario sobre ciertos moches por “dejar hacer y dejar pasar” con relación a las demandas…? ¡Upsssss!

~~LA SET SIGUE DE “VACACIONES”.- Vaya problema que tiene en sus manos el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, ya que algunos maestros se negaron a seguir cubriendo interinatos porque no les pagan y de plano ya los desilusionaron porque “huelen” que no les van a pagar, dejando en la “orfandad” a centenas de alumnos. Por otro lado algunas escuelas en la Capital tienen aulas sin maestros desde que comenzó el ciclo escolar, entiéndase que los alumnos no reciben su educación formal… ¿No que la educación es lo más importante? ¡Ah bárbaro!

ÁGORA

EL PRESENTE AÑO tiene los mismos días que el anterior, los mismos meses, el mismo número de semanas, el mismo número de horas y segundos… No es algo nuevo pues tiene el mismo sol, la misma luna, las mismas estaciones; habrá mucho calor, mucho frío, lluvia o sequía tal vez más o tal vez menos que el anterior… Lo único distinto es que tiene hoy frente a sí 355 nuevos días para escribirlos con la pluma del éxito… Las estaciones serán las mismas, el sol y la luna también, lo único que cambiamos somos nosotros y de nosotros depende que este 2020 sea mejor o peor que el año que hace diez días se fue… Hasta mañana…