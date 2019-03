Tendencias

AMLO se deschavetó

Cuando supimos que AMLO había enviado una carta a Felipe VI, Rey de España y al papa Francisco, para exigirles que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por la Conquista, nos dimos cuenta que ya lo perdimos y como no sabemos si el agua de Chaya le hace daño, el Congreso de la Unión debe exigirle -con urgencia- que se someta a un examen psiquiátrico y a un antidoping.

Y es que millones de mexicanos se quedaron perplejos y estupefactos al conocer lo que exigía, ya que en su opinión la Conquista Española se hizo con la espada y la cruz en la mano y expresó:

“Vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón, yo lo voy a hacer porque después de la Colonia hubo el exterminio de los pueblos originarios, entonces tenemos que pedir perdón, y que el 2021 sea el año de la reconciliación histórica”.

AMLO comenta que en 2021 se conmemoran 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la independencia de México, por lo que llama a la reconciliación entre las naciones. Y por supuesto que la respuesta no se hizo esperar así que el presidente español Pedro Sánchez le escribió de manera muy diplomática:

“La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”.

Y el Papa Francisco le contestó que La Iglesia ya ha pedido perdón a los pueblos originarios por la conquista y con esto AMLO ha quedado en ridículo a nivel internacional, pero si anda “bien prendido” debe seguirle con otras cartas, para hacer cinco peticiones más como por ejemplo:

Primera. Debería escribirle al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, para que nos devuelva el penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo de etnología de Viena.

Segunda. Otra carta para que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, le pida al museo de la Biblioteca del estado sajón de Dresde, que nos regrese el “Códice Dresde” el cual es el libro maya más antiguo escrito en América.

Tercera. Una misiva dirigida a la Reyna Isabel II de Inglaterra para que le pidan perdón a los mexicanos por las múltiples veces que los piratas comandados por Francis Drake asaltaron Campeche y los bergantines españoles cargados de oro y si se puede que nos envíen parte de ese tesoro.

Cuarta. Una carta más para el presidente de Argentina, Mauricio Macri, para que regrese la momia de Fray Servando Teresa de Mier a México, porque se sabe que fue vendida a un circo y seguía deambulando por los pueblos argentinos como una de sus atracciones.

Y quinta. Aprovechando la buena relación que tiene con Donald Trump le debería exigir que nos devuelvan el territorio que Antonio López de Santa Anna les vendió sin pedirle permiso al Congreso mexicano, porque como bien dice aún quedan heridas abiertas y es necesario cerrarlas. ¿Verdad?

Cambiando de tema. Nos informan que el priista Luis Fernando Mancilla Bernal está a punto de entrar a la delegación regional del IMSS Tamaulipas, pero no sabemos sí el delegado sabe que este ex funcionario tiene un oscuro curriculum dentro de esa noble institución.

Así es, y bien que recordamos que previo a que Baltazar Hinojosa Ochoa fuera el candidato del PRI al gobierno estatal, Mancilla Bernal era el jefe de servicios administrativos y fue acusado de exigirle dinero a los proveedores (de 100 a 200 mil pesos mensuales) y a los trabajadores les pedía montos de 5 mil a 10 mil pesos mensuales dizque para la campaña de su padrino político.

De tal manera que Mancilla Bernal durante su paso por el IMSS siempre se la pasó extorsionando a la gente a su alrededor y amparándose en el cargo administrativo que tenía en el IMSS cuando el delegado era José Manuel Assad Montelongo.

Cabe señalar que este sujeto nunca ha sido castigado a pesar de que en Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) también hizo de las suyas, ya que ganó un poco más de un millón 200 mil pesos estando en el IMSS.

En fin, nos informan que Oscar Luebbert o Américo Villarreal le recomendaron al súper delegado, JR Gómez al mentado Mancilla, pero no sabemos si lo hicieron para dejarlo en ridículo o para chamaquearlo, ya que en el gobierno federal de MORENA se tienen como principios:

No Mentir, No Robar y No Traicionar y Luis Fernando Mancilla no tiene la mínima idea de lo que significan esos tres principios, pero estaremos pendientes si lo activan en el IMSS como funcionario y aquí con toda seguridad lo informaremos.

