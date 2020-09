AMLO se pitorrea de Calderón, del INE de empresarios y políticos

x.- Debajo de un árbol, disfruta la magnificencia de su poder desde “La Chingada” que es su rancho, casi al inicio de su 3er. Año de gobierno. (No te pierdas el video que está al final).

Por: Abraham Mohamed

[email protected]

La neta…hay que reconocer que el señor presidente López Obrador es un maestro en el manejo de la verborrea política populachera.

No desaprovecha oportunidad ni tiempo para evidenciar que él es “don ching….etas” y que, todos aquellos que lo critican no pasan de ser más que puros “pen….ejos” que todavía no se dan cuenta de la situación de desprecio social en que ya los tiene, a unos ya en prisión y a otros a punto de…..

Y todavía, con la sardónica displicencia que lo caracteriza, el señor Presidente se da el lujo “de dar recomendaciones y consejos” para que se recuperen todos aquellos que se revuelcan de rabia por la joda que les está acomodando.

Uta….en serio que hasta ahorita, AMLO goza orgámiscamente cuando está por iniciar la mitad de su sexenio –el cenit del máximo poder nacional- como jamás yo había visto a ningún Presidente en mis 63 años en el periodismo.

Pero creo que ese triunfalismo que a mí, en lo personal se me hace ramplón y muy riesgoso, por supuesto que influye no solo para impulsar su campaña electorera, sino que puede atizar la violencia para que estallen los enfrentamientos entre sus simpatizantes, y los que también tienen aquellos de quienes se mofa.

No está por demás considerar que ese triunfalismo se le puede revertir al señor Presidente López Obrador, en las próximas elecciones de Junio del 2021 para empezar, luego en las de Marzo 2022 con la revocación de mandato y en el 2024 con la elección presidencial, sin que vaya a tener el Fuero Presidencial que él mismo promovió que se eliminara.

¿Y por qué?…. pues porque sencillamente el país está convertido en un verdadero desgarriate, en seguridad, empleos, economía, corrupción e impunidad (problemas que no se han atendido con la eficacia que prometió) lo cual todos los padecemos, llorando además a los 66 mil muertos por la pandemia y a 660 mil contagiados, más los que se sumen a diario.

Te quiero decir amigo lector, que esto lo escribo por mi compromiso profesional, ético y de conciencia ciudadana para que normes tu criterio y razones tu voto para emitirlo con sólida responsabilidad en las próximas elecciones.

En nosotros, que somos la ciudadanía, está decidir con nuestro voto el mantener un gobierno como el que te tenemos, o elegimos otro.

Los cambios son para mejorar, y sin en uno no se logra, pues hay que volver a cambiar, y volver a cambiar cuantas veces sea necesario, hasta que encontremos el que nos encauce al desarrollo y al bienestar que todos los mexicanos deseamos.

Eso tenía que apuntarlo para que tú lo confirmes, y ojalá otros mexicanos perciban la terrible situación de desastre social, económico y político en que nos encontramos.

Y ya le paro porque estoy consciente que al señor Presidente olímpicamente le vale madres todas las observaciones que se le hagan.

Por si te queda alguna duda, échale un ojo al video del señor Presidente que difundió desde “La Chingada”, su rancho en Palenque.