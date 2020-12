AMLO sigue con el cuento de las cuentas

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Los ataques contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en los medios de la Ciudad de México continúan y es tal la insistencia que más bien parece una estrategia orquestada desde la presidencia de la República.

Y es que ahora salen con que las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, su familia y uno de sus operadores, han sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Todo inició cuando al presidente Andrés Manuel López Obrador le molestó que García Cabeza de Vaca le exigiera –con todo respeto- una mejor repartición del presupuesto de egresos federal (PEF).

Lo que el gobernador quiere es que el PEF 21 sea justo y equilibrado, que lleguen recursos suficientes a las entidades que más aportan a la federación a través de los impuestos que se cobran en sus territorios.

Cabe señalar que en Tamaulipas nunca antes ningún gobernador lo había hecho y a Cabeza, se le tiene que reconocer su interés por mejorar los recursos que llegan al estado, ya que es una de las entidades que más aportan a la federación vía impuestos.

Pero la obsesión política del presidente López Obrador lo ciega y ante el reclamo lo único que ve es una acción perversa que busca arrebatarle el control del 80 por ciento de los recursos federales.

En realidad lo que se quiere es mejorar las carreteras, la infraestructura hidráulica y urbana de las ciudades y que haya obras y acciones que mejoren la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

López Obrador esta cegado con el poder y eso no le permite ver más allá de las elecciones, de la lucha y los enfrentamientos políticos contra sus adversarios, cuando en realidad urge que vea más allá del escenario político.

Por lo pronto a Tamaulipas lo único que sigue enviado son rumores, hechos sin fundamentos, chismes y arguendes, que sólo buscan crear un clima de incertidumbre o inestabilidad política.

AMLO quiere preparar el terreno a los candidatos de MORENA, pero primero debería de prepararlos a ellos, no saben que busca su gobierno, no conocen los proyectos que tiene para Tamaulipas y nadie sabe cuál será el mensaje morenista en la próxima elección, porque eso de no mentir, no robar y no traicionar, o aquello de la mafia del poder, ya suena muy falso.

Ahora salieron con que las cuentas bancarias del gobernador, su familia y las de uno de sus operadores fueron bloqueadas, y lo dan a conocer a manera de rumor y hasta dicen, que JR Gómez deberá renunciar a la súper delegación ante el escándalo que viene.

En fin, si las cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca han sido bloqueadas porque supuestamente son investigadas por la Unidad de Investigación Financiera, esto no le afectará, a menos de que giren una orden de aprensión en su contra y la hagan valer, pero mientras tanto todo lo que surja es puro cuento, chisme o rumor. Ni más ni menos.

Para finalizar, nos informan que Pedro Carrillo Estrada, ex alcalde priista de Altamira busca que MORENA lo apoye para repetir en la presidencia municipal y sabemos que la semana pasada anduvo en la Ciudad de México.

Dicen que vio al senador Ricardo Monreal y a Rodolfo “El Chilango” González Valderrama a quien atendió el sábado pasado en su salón de baile al reunirle a más de 100 personas y nos dicen que salieron convencidas de que será el candidato a gobernador por MORENA.

Lo que nadie se explica es porqué Carrillo Estrada busca ser presidente municipal de Altamira por segunda ocasión… ¿acaso dejó alguna obra pendiente? O realmente ya le gustó ser alcalde…

Sin embargo, si Pedro decidió buscar la candidatura por MORENA es porque tiene suficientes recursos -humanos y financieros- y cuenta con el apoyo de Juvenal y su pandilla, quienes son un factor importante para ganar.

Sin embargo, se sabe que Juve ya le dio su apoyo a Miguel Gómez Reza para que sea candidato del PAN y si Pedro le entra igual que Ciro, esto se va a poner interesante aunque será difícil que alcancen al diputado local.

De salida. A la mamá del segundo síndico, Luis Aliyan, le quitaron el Fiat de Notario Público y esto, dice Luis, se ve como una revancha política. De ser esto cierto y habrá que estar pendientes de lo que suceda, porque ante la presión federal esto se pondrá complicado y se pueden cometer muchos errores. ¿Verdad?