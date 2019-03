T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AMLO, SIN SENTAR PRECEDENTES EN PEMEX, NI EN STPRM

SI EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, ha sido claro al señalar que en su gobierno, no se comulga con “los emblemas de la corrupción y la impunidad”, creo y considero que por este sensato pensar del mandatario mexicano, está obligado “a sentar precedentes” contra ex funcionarios de Pemex y de la dirigencia nacional petrolera y, lamentablemente, no lo ha hecho y lo peor es que el corrupto cacique sindical petrolero archi-millonario CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, sigue teniendo bajo su poder y dominio el sindicato del STPRM. ¿Cómo la ven?

SI POR EJEMPLO, hablamos de “los huachicoleros”, ya existen evidencias de todos aquellos nefastos políticos y malos servidores públicos, que más que servir, se dedicaban a robar combustible a través de “las tomas clandestinas” y, naturalmente, hacer negocios millonarios sin que, les importara en lo más mínimo ir quebrantando las finanzas de la máxima industria del país, cuyo esquema de corrupción ya fue puesto al descubierto en los primeros meses del Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en cuyo tema, están seriamente involucrados ex Presidente de la República, así como varios ex directores de Pemex y un sin fin de contumaces ladrones que, están plenamente identificados.

Pero lamentablemente, hasta hoy en día, “NO SE VE” la más mínima acción legal o judicial del nuevo gobierno Obradorista, para aplicarles la ley a los responsables del robo a la nación.

AHORA BIEN, si el Presiente López Obrador, a señalado que, “él no comulga con la venganza”, porque “esta no es su fuerte”, también dijo que, “serán las autoridades las que, tendrán que hacer su trabajo”, para que estas, en el marco de la ley, “obren en consecuencia, en cuyas decisiones, “el no meterá las manos para nada” y que bueno, porque AMLO, ha dicho que “no va a solapar a potenciales delincuentes”, los que valiéndose del poder político que tuvieron en sus manos, estuvieron haciéndole mucho daño al país y por eso México, se encuentra ante “un dilema financiero del tamaño del mundo”, pero hay que darles tiempo, para que este nuevo Gobierno Federal, con pleno apego a la ley, obre contra los responsables de los mega millonarios robos de gasolinas, diesel y demás derivados del petróleo. Y LO MALO es que el tiempo sigue pasando y “ninguna autoridad judicial”, ha metido a la cárcel” a los autores de los robos del combustible. Y como AMLO en esto se sigue manteniendo indiferente, podrá no cumplir con una más de sus promesas de campaña..

DENUNCIAS contra los ladrones de carburantes hay muchas, y por ello, considero que ya no debe haber pretextos u olvidos, respecto al proceder judicial del nuevo Gobierno “contra los malos actores políticos del pasado”. ADEMAS, uno de los detalles que, a muchos nos mantiene sorprendidos o estupefactos, es que, si el ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, está metido de lleno “en el affaire a PEMEX” y haber dejado cuentas pendientes en sus informes de Gobierno, NO SABEMOS PORQUE AMLO, se ha mantenido “CALLADO E INDIFERENTE”, detalle por el cual creo, debería exigirle al Poder judicial, “la acción legal contra los delincuentes de cuello blanco”, entre ellos Peña y enviarlos a la cárcel, cuya decisión, para millones de mexicanos sería lo justo, Pero tal parece que, eso ya no le importa al nuevo mandatario mexicano, cuya postura lo está haciendo perder credibilidad y confianza entre las familias que creyeron en López Obrador.

POR LO QUE, AMLO al estar incumpliendo la mayor parte de lo que él prometió en campaña, “para ir cambiando al país”, esto, ya ha empezado a generarle pérdida de confianza al Presidente, esa es la cruda realidad, aunque, aún hay muchos que no han visto o no quieren admitir la verdad política, por la que se está pasando en toda la geografía nacional y por eso, aducen que López Obrador, “sigue estando en el ánimo de la gente”, pero eso no es cierto. Por ejemplo: “los agricultores y campesinos, inconformes, han venido realizando “bloqueos de carreteras” y “puentes internacionales, porque el Gobierno Federal, de manera criminal “les bajo el presupuesto” en lugar de apoyarlos mejor financieramente.

OTRO DETALLE que llama poderosamente la atención es que, La nueva administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por el ingeniero Octavio Romero Oropeza, “busca desmantelar” la red de empresas offshore que constituyeron sus antecesores y que llegó a sumar más de 60 compañías de papel, sin oficinas ni empleados, pero con múltiples gastos suntuosos y presuntos actos de corrupción, cuyo tema es otro más que Andrés Manuel López Obrador y su gente en Pemex, están dejando inconclusos o a la deriva y eso no debe ser así, porque en esto o actúas o mejor ya no hables, Como dice el dicho.

PARA FINALIZAR, es importante subrayar que, “si el Gobierno de Andrés Manuel va a actuar contra los corruptos,” que proceda con hechos y cuanto antes y que, ya no haga tanto rollo, porque el contexto nacional ciudadano, está viendo que López Obrador, “está cambiando de parecer”, al dejar pasar por alto los problemas generados en los pasados gobiernos, identificados “con los emblemas de la corrupción y la impunidad” y si AMLO, dijo combatiría estos flagelos, entonces que cumpla con hechos, y no con palabras, porque los hechos son los que quiere ver el pueblo mexicano.

Por hoy es todo y hasta mañana.-

