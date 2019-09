Tendencias

Oscar Contreras Nava

AMLO sugiere diálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió en el sermón del miércoles por la mañana, recurrir al diálogo en lugar de usar este tipo de instrumentos -la desaparición de poderes- como venganza política.

Esto en referencia a la petición que la bancada de MORENA en el senado de la República hizo para desaparecer los poderes en Tamaulipas y Guanajuato y el tabasqueño expresó:

“Con este tipo de medidas no se llega a nada y solo se producen enfrentamientos” y sugirió:

“Que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia”.

Dialogar es una excelente sugerencia y más si viene del presidente López Obrador, porque es buscar la conciliación, el consenso, la negociación y es el camino más adecuado para resolver controversias en el escenario político o conflictos entre los gobiernos.

Sin embargo en Tamaulipas no existe esa situación, no hay como dicen los senadores de MORENA:

“Una grave crisis de violencia e inseguridad, donde las condiciones de vida de los pobladores se deterioran cada vez más”.

No. Eso no se ya no presenta en Tamaulipas y mucho menos lo que con gran dramatismo redactaron de igual manera en su petición al decir:

“Estamos ante una real ausencia del Estado de Derecho por la falta de acciones del gobierno estatal para brindar protección a los ciudadanos”.

¿Qué les parece?

Sin duda que buscan llamar la atención de los ciudadanos pero si en Tamaulipas no existe ese panorama, la sugerencia del presidente López Obrador sobre dialogar sale sobrando.

Porque nadie entiende para qué o con quién y sobre qué se va a dialogar si todo lo que sucedió en Nuevo Laredo ha sido resuelto por el gobierno estatal y los culpables ya han sido aprehendidos.

De tal manera que el tema que realmente le interesa a los tamaulipecos es que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a Tamaulipas le sean equitativamente retribuidos los recursos que el gobierno federal debe enviar para programas, obras y acciones.

Y nos preguntamos:

¿Será este el tema sobre el cuál se refiere López Obrador que se tiene que dialogar?

Quién sabe, sólo él y sus morenistas, pero este es el tema que importa, porque si el gobierno de AMLO continúan recortando las partidas federales que deben llegar al estado y no llegan, entonces, los recursos del gobierno estatal no alcanzaran para suplirlas y se tendrá una grave crisis financiera.

Por lo que el mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca señaló en su Tercer Informe de Gobierno:

“Como gobernador tengo el deber de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas. Nuestro estado merece mejor trato fiscal y presupuestal.

Por este motivo, anunció la integración de una comisión de expertos fiscalistas, economistas, constitucionalistas y municipalistas para que analice los escenarios y las vías constitucionales para replantear la relación fiscal y presupuestal de Tamaulipas con la Federación”.

Y el argumento principal de esta exigencia es muy claro y razonable:

Tamaulipas es la segunda entidad que aporta más recursos en materia de impuestos a la federación, por ello se exige un trato justo en lo fiscal y presupuestal.

Es importante mencionar que a la ceremonia del Tercer Informe de Gobierno asistió la Maestra Diana Álvarez Mary, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo cual quiere decir que vino desde la Ciudad de México la representante de la representante, porque se había afirmado un día antes que vendría la doctora Olga Sánchez Cordero pero al final envió a su representante y esto habla que hay una cierta tensión. ¿Verdad?

En fin, en Tamaulipas es seguro que existan diferencias con la manera en que se gobierna, como se administra y a lo mejor, pudiera ser que sólo algunos no les guste cómo se dicen las cosas o cómo se actúa, pero lo que no tiene equivocaciones o una mala interpretación es que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca avanza y en México se siente y a lo mejor les duele. ¿O no?… ya lo veremos muy pronto.

