Oscar Contreras Nava

AMLO, un dictador en la presidencia

Como en los viejos tiempos del PRI, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia de la República a través de una elección democrática y al ganar MORENA la mayoría en el Congreso de la Unión, su gobierno se convirtió en una dictadura perfecta como el escritor Mario Vargas Llosa describió a los gobiernos priistas por el absoluto y supremo poder con el que controlaron durante casi 90 años la vida política y económica del país.

Por esto, López Obrador hace lo que quiere con el presupuesto federal, las Fuerzas Armadas, la política económica, la libertad de expresión y despide del gobierno a quien le da la gana y sus compromisos de campaña no los cumple, ya que NO bajará las gasolinas; NO acabará con los privilegios de la Mafia del Poder y NO pondrá en la cárcel a los corruptos del pasado inmediato quienes fueron los culpables de la situación de violencia e inseguridad que vivimos.

Es tal el absoluto poder presidencial que posee “El Caudillo de Macuspana” que al enojarse ataca a sus críticos o adversarios nombrándolos conservadores, neonazis, mezquinos y provocadores, cuando critican sus decisiones o comentan las declaraciones que hace sobre los hechos que se viven y realmente debería mostrarse prudente y más tolerante, porqué después se arrepiente y utiliza los medios de comunicación para llamarlos simplemente “canallas”.

Por el inmenso poder que tiene ignora a los gobernadores, quienes son tan legítimos como lo es él en la presidencia de la República y es tal su desdén que cuando envía a sus secretarios a las entidades no les avisa de su presencia y esto es un agravio a la investidura que tienen. Esto pasó recientemente con la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, quien recorrió la Refinería Francisco I Madero acompañada del cardiólogo priista, Américo Villarreal Guerra, quien se ha convertido en un perfecto monigote al servicio de López Obrador en lugar de servirle a Tamaulipas.

AMLO cree que sigue en campaña, pero tiene a su cargo la Dictadura Perfecta y eso le otorga un inconmensurable poder absoluto y como dijo el clásico, es un peligro para México, ya que en lugar de convocar a la unidad nacional al respeto a las instituciones y llamar a la armonía entre los mexicanos para trabajar todos unidos por el país, sigue peleando, sin ton ni son, cuando debería estar más preocupado por los problemas nacionales que se avizoran debido a sus erróneas decisiones las cuales hasta el momento lo ubican como un pésimo gobernante.

Por ello, aunque NO sea el culpable directo de la muerte de Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, sí lo es indirectamente, ya que murieron al inicio de su gobierno y en la memoria colectiva quedará grabada su inconformidad y enojo con el triunfo del PAN en Puebla, lo cual lo convirtió en su primer descalabro político como Dictador de México, perdón, quisimos decir como presidente de la República.

En fin, sabemos que Andrés Manuel López Obrador es terco y obcecado, que nunca va a cambiar de actitud, que nunca aceptará sus errores lo cual será un grave problema para la vida pública de México, pero el tigre está alerta y mientras AMLO le agarra sabor al Poder Absoluto, este felino pudiera darle un rugido y hacerlo tambalear. Ni más ni menos.

¡Ah! Se nos olvidaba comentarles que hoy es el día de “Los Santos Inocentes” y cualquier semejanza con la realidad que este breve texto pudieran tener, esperemos que no los engañe, porqué si lo hacen entonces les diremos: “inocente palomita te dejaste engañar”. ¿Verdad?

