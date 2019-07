DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

AMLO UN PELIGRO PARA MEXICO; CADA DIA INCREMENTA SUS OCURRENCIAS

No sabemos a qué le tira el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, al lanzar la piedra y esconder la mano, haciéndole segunda en la campaña que contra el gobernador trae el ex alcalde CARLOS CANTU ROSAS VILLARREAL de Nuevo Laredo, quien por cierto es prófugo de la justicia tamaulipeca y cuenta ya con aprehensión internacional, porque hasta donde sabemos tiene ya ficha roja de Interpol por el delito de lavado de dinero atraves de empresas “fachada utilizadas en su administración.

El ex alcalde utiliza cuentas creadas para generar contenidos sobre temas ya muy trillados sobre asuntos en EEUU, nunca comprobados contra el gobernador y el Alcalde, Mario López atraves de las cuentas de redes sociales que patrocina, hasta publicidad le inyecta a todo lo que sea contra el mandatario.

Está bien identificado desde gobierno, que en persona muestra llevarla bien con el mandatario y su equipo y por debajo del agua, impulsa también campaña de desprestigio emprendida sin sustento contra el gobernador.

Todo parece indicar que CANTU ROSAS parece chiquito sin entender que esta mas allá del mal que el bien y nuestro alcalde que aunque está muy verde debería para hacer buena política mejor aliándose que peleándose, en fin esto es lo que se ve entre líneas si le buscamos más quizá salga lumbre y lo que falta aún, así que para que ponerse con SanSon ¿a las patadas, ¡!se dice!!

En una más de las mentiras del Pejecito se encuentra que el documento que firmo para no reelegirse, la Oficina de la Presidencia lo declaró dentro de los archivos inexistentes. Esto después de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitara una copia certificada de dicho documento, que fue firmado el pasado 19 de marzo.

Así se expone en el Recurso de Revisión RRA 3863/19, en el que se detalla que el documento no se encontró, después de una búsqueda exhaustiva.

Lo anterior, pese a que la propia oficina presidencial puso a disposición el documento en una versión electrónica, contradiciendo su propia versión de inexistencia y eludiendo el proceso de certificación.

Por lo que con esta contradicción, el INAI determinó que la Oficina de la Presidencia no ofreció certeza jurídica sobre la búsqueda que realizó.

En su resolución, el pleno del INAI determinó que la Oficina de la Presidencia de la República debe entregar la información en la modalidad en la que fue solicitada, es decir, en copia certificada.

El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADRO aseguró que solo dudará en el cargo “el tiempo que el pueblo quiera”, y firmó ante notario público el documento por el que se compromete a no reelegirse.

“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia, expresó. Sostuvo que no solo está en contra de la reelección, sino que está proponiendo la revocación del mandato.

Acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que él envió al Congreso, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos, y la de reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, por lo que confió en que pronto las avalen.

El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó a la Presidencia entregar una copia certificada del documento en el que el Jefe del Ejecutivo hizo este compromiso.

El documento, firmado en la conferencia matutina del 19 de marzo de este año, fue declarado inexistente por la Oficina del Presidente, ya que en una respuesta oficial argumentó no haberlo encontrado en sus archivos pese a haber realizado una búsqueda. Fue hasta esta mañana que el documento se certificó.

El presidente señaló que dejará la Presidencia el día que establece la Constitución y que en 2024 se irá a su finca de Palenque, Chiapas.

Sin embargo las locuras y las ocurrencias de AMLO cada día son mayores y no sabemos hasta cuando vaya a parar y lo peor es van en aumento al grado que quizá en una semana revoque cualquier acuerdo y se autonombre Dios; lo cierto es que el país en manos de AMLO es un peligro.

Los discursos sobre mandatos y demás suenan tan reales como los que otros líderes han ofrecido, como MADURO, en su momento CASTRO entre otros, con un afán de protagonismo y de aferramiento político.

Por otra parte, este viernes se llevó a cabo por primera vez la entrega de reconocimientos a jóvenes destacados en diversas áreas como deporte, academia, cultura; este evento organizado por la Iglesia Palabra de Vida, tiene más de 14 años de celebrarse, el cual se se denomina A TODO VOLUMEN, en el cual se ofreció un espacio para reconocer a estos chicos que desde ya son inspiración para otros.

El evento de corte cristiano conto con la logística de todo un programa en el cual hubo alabanzas, pero también la presentación de talentos en su área, para luego contar con la presencia del Diputado local HECTOR ESCOBAR, así como de la comunicadora MARIANA MONDRAGON y una servidora, así como JORGE LOREDO, organizador de este evento en su décimo cuarta edición para entregar estos sendos reconocimientos.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dio por concluido el ciclo 2018-2019 en los 89 CEDIF ubicados en 30 municipios de la entidad, con la entrega de más de 5 mil certificados que avalan el curso de diferentes talleres de capacitación laboral, actividades recreativas y deportivas.

En estos Centros para el Desarrollo Integral para la Familia, se ofrecen más de 530 talleres a la población en general, con el propósito de mejorar su calidad de vida a través del autoempleo, así como el de fortalecer sus valores mediante la recreación y esparcimiento.

Algunos de los talleres a los que se tienen acceso son: auxiliar de enfermería, belleza, corte y confección, cocina, manualidades, karate, aerobics, computación, inglés, actividades deportivas entre otros.

Así mismo con el propósito de seguir impulsando la capacitación para la superación personal de niños y jóvenes, de seis a 15 años de edad. A partir del 12 al 26 de agosto iniciarán los cursos de verano en el CEDIF “Clarita Nava” en Ciudad Victoria, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono (834)315-46-10.

En los diferentes municipios del estado, pueden obtener más detalles sobre horarios y días en el DIF de la localidad.

