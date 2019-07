POR ESAS CALLES DE DIOS

___________________________

# AMLO y la CUARTA TRANSFORMACIÓN VIENTO EN POPA

___________________________

AMLO a un año de haber ganado la Presidencia de MEXICO.

___________________________

# Conforme pasan los días, el cambio de régimen con la CUARTA TRANSFORMACIÓN política de nuestro país, es cada vez más causante de polémicas principalmrnte entre la gente adinerada y algunos de la clase media que se niegan a aceptar que ya pertenecen a la clase pobre, claro, gracias a los treinta años de gobiernos corruptos que en lo más mínimo les importó el bienestar de las mayorías al grado que los que pertenecían a la clase media muchos son ya considerados clase media pobre, ¿qué quiere decir con esto? que el dinero ya no alcanza para mantener dogmas de vida y que no hubo mas que aceptar, restringirte de lo más elemental: alimentación, vestido y demas gastos para poder subsistir; son muchos los que no aceptan que ya no se puede gastar en cosas superfluas porque gracias a los personajes que tuvimos en la Presidencia de la República junto con todo la gavilla de mamarrachos que gobernaron todos estos años anteriores estamos como estamos, en fin es algo que vivimos a diario y que no queremos aceptarlo por la idiosincracia del mexicano así es, aguantamos eso y más ya que primero está el orgullo propio que el colectivo y los partidos políticos ¡claro! que tuvieron mucho que ver con esta descomposición social por la sumisión y corrupción que solaparon por más de treinta años, siendo participes de la terrible simulación, cuando digo de partidos, me refiero a todos: grandes y pequeños, menos MORENA por qué esta organización tiene poco tiempo de formada y mire MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL ya tiene a un Presidente de la República emanado de estas siglas: AMLO.

____________________________

# Andrés Manuel López Obrador lo dijo siempre, en sus más de 40 años de oficio político, que nunca ha perdido su tenacidad y nunca claudicó en sus principios, nunca dijo cosas que los mexicanos no entendieramos, siempre siendo oposición se ha enfrentando a las familias más adineradas del país que son las que le pagan al “infeliciaje” para que estén siempre manifestándose de una manera absurda en contra de los cambios políticos que ejecuta AMLO como por ejemplo, cuando fue Jefe de Gobierno del DF, son exactamente las mismas familias, claro con nuevos rostros jóvenes, pero con la misma finalidad: darle en la madre a las masas y que nomás una minoría sea la beneficiaria de las riquezas del país… La familia mexicana se forma con valores y desde el matrimonio uno tiene que ir formando eso, precisamente nacen los hijos y pues con mayor razón educarlos con buenas costumbres, que asistan a la escuela, sepan saber caminar por las banquetas o lugares públicos, antes de manejar un automovi l saludar a la gente, ser buenos hijos buenos vecinos y sobre todo respeto a su alrededor ya que la vida en un sinfín de aprendizaje diario “por qué todos los días se aprende algo”!!! Es eso lo que hace uno como padre y ciudadano mexicano: criarlos “pastorear a la familia” para que se comviertan en familias de éxito, pues es ahí exactamente donde falló el gobieno durante treinta años, no supo pastorear a las masas, no les importó, todo se fue deteriorando y la prueba es lo que nosotros, los que tenemos 50 años, podemos hablar de lo ya vivido, hemos sacado a nuestros hijos adelante con bastante trabajo nos ha tocado cuidarlos más que como lo hicieron con nosotros, cientos de miles de familias mexicanas les tocó lo más terrible 27 años, con la inseguridad en todo el país, esos gobiernos corruptos como los que encabezaron Vicente Fox, Felipe Calderón y este último Enrique Peña, crearon una cortina de sangre para saquear al país y asi tener a la mayoría de mexicanos en shock en todo el territorio mexicano o sea toda “una zona de guerra” donde justos como pecadores corrían con la misma suerte terrible; todas las acciones de los gobiernos anteriores ya mencionados líneas arriba fueron pura simulación, ellos fueron los culpables verdaderos de toda la degradación y retroceso que tenemos en la actualidad, cómo es posible que sucediera esto!!! ¿a poco ya se nos olvidó tan pronto? “se puede perdonar más nunca olvidar”

____________________________

#Claro que lo que escribo es con conocimiento de causa, como un mexicano más que todos los días salgo a trabajar como millones de paisanos, no escribo a favor de un personaje porque se me pague algún dinero cómo en este caso del Presidente de Mexico, si en la casa, en el hogar, anda algo mal hay que corregirlo porque si lo dejas pues está cabrón, todo se echa a perder dentro del núcleo de la familia pues a mí parecer lo que está haciendo López Obrador, es corrigir todo el cáncer que le dejaron enquistado dentro de la administración federal y todo la incongruencia que existía en el burocratismo, los Miles de problemas, grandes despilfarros, la gran simulación, la enorme corrupción y la gran inseguridad que prevalece en el país entero y eso pues está causándole muchos problemas a grupos pequeños que no dejan de ser mexicanos pero que según ellos salen perjudicados en sus intereses personales más no ven del beneficio que se le dará en su tiempo al país y millones de mexicanos lo saben y saben esperar, pero esas manifestaciones que se dicen ser “Anti AMLO”, gente que asiste y si pasaron 40 minutos de estar diciendo cosas sin sentido, son personajes que se distinguen por su forma de caminar y vestir más no sé distinguen como unos verdaderos activistas sociales, nooo ellos los que se manifiestan en contra de AMLO ni ellos mismos entienden lo que hablan ni sus panfletos los escriben bien la gente común y corriente pasan y se enteran porque es una plaza pública mas los comentarios de la gente, repito que pasan por la plaza dicen “que bonita ropa usa esta gente, mira que bonitos sombreros, que padres abanicos que se ve a leguas sufren por el calor” y la gente que todos los días se enteran de lo que sucede a diario sobre todo en el corazón de la ciudad se preguntan ¿de dónde salieron estas personas? en fin, millones y millones de mexicanos aprueban el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y la prueba es que tiene un 67% de aceptación en el país como en el extranjero…Es Cuanto.