AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Anomalías en Morena; fuchi, guácala

Ya no hay partido de Estado: AMLO

Festeja Cabeza de Vaca a los médicos

Reafirman UAT e ITEA acuerdo para servicio social

El pasado 30 de septiembre del presente año, el ciudadano RODRIGO SÁNCHEZ GALLARDO formalizó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), en contra del delegado federal del Gobierno de la República en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR” y varios de sus colaboradores por intervenir en actividades ajenas a su función en el servicio público y sobre todo por inmiscuir a servidores de la nación bajo su mando en cuestiones políticas, esta vez en el proceso de elección de la Presidencia Nacional de Morena, apoyando también supuestamente con recursos públicos a la estructura oficial de BERTHA LUJÁN URANGA, fuerte aspirante a suceder a YEIDCKOL POLEVNSKY.

Entre los involucrados figuran: RENATO MOLINA, un alcalde de Morena, una diputada local, funcionarios de la Delegación de Bienestar de Bustamante, Abasolo, Ocampo, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Jiménez y Aldama, quienes asistieron a una reunión celebrada en el Mante donde supuestamente recibieron indicaciones de MOLINA para respaldar a doña BERTHA LUJÁN.

Como pruebas, se presentaron diversas imágenes, audios y videos, de tal modo que los políticos y funcionarios morenistas, involucrados en lo que llaman, operación electoral ilícita podrían ser castigados con cárcel.

Cabe mencionar que fue precisamente el partido Morena el que promovió que los delitos electorales sean considerados graves.

Pero contra JR existe también otra denuncia por presunto uso indebido de recursos públicos para promoción electoral, misma que se presentó el 11 de septiembre por una servidora de la Nación de nombre IRENE SÁNCHEZ, quien además aseguró que un funcionario de nombre JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA los invitó abiertamente a participar en favor del proyecto político del delegados federal en Tamaulipas.

Aseguró también la denunciante que existe un trabajo desde las delegaciones para hacer que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL sea el próximo candidato de MORENA a la gubernatura del Estado.

Las denuncias involucran a otros políticos del Partido Morena, cuyos nombres no serían mencionados para no entorpecer las investigaciones.

Pero hasta ahora, se desconoce de los avances de ambas denuncias, una ante la FEPADE y otra ante la Función Pública.

Por lo pronto, la mañana de este martes, en el marco del proceso de elección de la nueva dirigencia de MORENA, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADO pidió a los delegados federales de los programas sociales con quienes sostuvo reunión abstenerse de inmiscuirse en asuntos partidistas de su partido, y quien lo haga, advirtió, se le pedirá la renuncia, a la par de recordar que “ya no hay partido de Estado”.

AMLO, les recordó que el fraude electoral está tipificado como delito grave.

En un memorándum divulgado en sus redes sociales, donde público una imagen de la reunión que sostuvo con delegados federales, el presidente LÓPEZ OBRADOR les aclaró que los funcionarios federales tienen prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público para fines partidistas, puesto que estos deben destinarse sin ninguna distinción y, exclusivamente, al beneficio de la población.

“Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Estoy seguro que todos sabremos actuar con rectitud y dignidad”, les dijo el presidente AMLO a sus delegados federales.

Y pues respecto a las denuncias que existen contra varios de los delegados y servidores de la nación por involucrarse en el proceso interno de su partido, habrá que esperar si se procede y se castiga o si de plano, se les perdona con el el fuchi, guácala, y los voy acusar con sus mamás y sus abuelitas, además de correrlos de sus respectivas chambas.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, en los próximos días es casi seguro que ante el escándalo de Culiacán, en la presidencia de la república se tome una decisión para bajar un poco el tema y abrir una cortina de humo para desviar la atención del fracaso de seguridad sucedido en Sinaloa.

Se habla de que pronto caerán “peces gordos”, amigos, familiares y socios del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, involucrados en actividades ilícitas.

Por lo pronto, es casi seguro también que con la determinación del juez por dejar en prisión en doña ROSARIO ROBLES por considerarla un riesgo elevado de fuga, caerán también personajes involucrados en las anomalías cometidas por la política ex perredista.

Se habla de que la lumbre pudiera alcanzar a uno considerado como su máximo protector del gobierno anterior, hoy flamante senador por el PRI: MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG. Veremos el seguimiento del caso de la Estafa Maestra.

En temas locales, le informamos que con motivo de la celebración del Día del Médico este 23 de octubre, el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, realizó un reconocimiento a las y los médicos de Tamaulipas, quienes dedican sus vidas a salvar las de otros y a brindar esperanza ante cualquier padecimiento de la salud.

La celebración del Día del Médico busca reconocer la labor de los profesionales encargados de promover la salud, prevenir enfermedades, realizar diagnósticos oportunos, brindar tratamientos eficaces y rehabilitar a quienes más lo necesitan.

“Si es la salud el tesoro más preciado de las personas, los médicos de Tamaulipas son los custodios de la mayor riqueza que tenemos», dijo el mandatario.

«Gracias por hacer de su profesión ejemplo vivo del valor del conocimiento y la importancia de la vocación. La salud, expresión del bienestar social y derecho humano esencial, tiene en ustedes a sus más firmes aliados. Cuenten con la justa reciprocidad de mi Gobierno en su diaria tarea por la salud y la vida”, expresó el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

El reconocimiento y celebración se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, al que acudieron más de 500 médicos, que laboran desde centros de salud hasta hospitales del Sistema Estatal de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Cruz Roja Mexicana y unidades hospitalarias de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, de los municipios de Tampico, Madero, Altamira, Aldama y Mante.

Pese a que a nivel mundial el Día del Médico se celebra por convención el 3 de diciembre, en México se conmemora cada 23 de octubre desde 1937, como homenaje al doctor VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

Por último, una buena noticia es que los estudiantes de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Nutrición de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizarán su servicio social y prácticas profesionales en las diversas áreas de la Dirección General del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA).

Lo anterior quedó establecido en el Convenio Específico de Colaboración que firmaron el Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Director General del ITEA, ROBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ en las oficinas de la Rectoría en esta capital.

El convenio está abierto a la participación de los estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) del Campus Victoria, para realizar sus actividades en las oficinas centrales y la coordinación local del ITEA.

Al celebrarse el acuerdo, el Rector Suárez Fernández destacó la oportunidad que representa para los jóvenes seguir contando con este tipo de espacios donde fortalecen y ponen en práctica sus conocimientos, además de contribuir en acciones de servicio a la comunidad.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com