T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ANTI-DEMOCRÁTICO ES NO RECONOCER EL TRIUNFO DE GOBERNADORA DE PUEBLA”

EL NO ADMITIR o reconocer el triunfo inobjetable de la nueva Gobernadora de Puebla la Panista MARTHA ERIKA ALONSO, me parece una postura antidemocrática de los integrantes de MORENA, políticos que deben entender y por supuesto razonar y comprender que, “no en todas las parte del país, habrán de ganar”, porque simplemente, no las tienen todas de su lado y si la electa gobernadora poblana, en las urnas superó el votos al repudiado, oportunista y vividor del erario público MIGUEL BARBOSA HUERTA, es porque a este individuo de baja calidad moral, “la gente no lo quiere” y por esta razón fundamental , “las mayorías, no votaron por él”.

EN LA CONTIENDAS electorales como en el juego, “siempre hay un ganador y un derrotado”. Y si el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no asiste este viernes a la toma de posesión de la hoy electa gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, dará mucho de que hablar, porque precisamente, él como mandatario mexicano, está obligado a poner el ejemplo como demócrata, porque él, en todos los rincones de la geografía nacional, ha pregonado sin cortapisas “el marco democrático” y si no cumple con esta clase de protocolos gubernamentales, estaría fallando al tan importante concepto político y democrático. Y por lo que vemos, AMLO dolido por lo sucedido a su abanderado a gobernador en Puebla, enviará sin duda a un representante al referido evento y sino “pal baile vamos”.

CREO QUE ahora que ya concluyó la elección en puebla y las autoridades electorales dieron el triunfo a MARTHA ERIKA ALONSO, es porque ella, fue la que obtuvo más votos que Miguel Barbosa Huerta y si AMLO, obra en plan de molestia, enojo y venganza, es porque “perdió su gallo”, un gallo, por cierto muy tatemado, porque BARBOSA, es uno de los vivales “que se han enriquecido a costillas de los cargos partidistas”, porque electoralmente, ya nos dimos cuenta que, este indeseable político de barrio bajo, “no da una”, pese a tener como “as bajo la manga” a su padrino político López Obrador, pero este, no pudo lograr mover los hilos a su antojo y por esta razón, los funcionarios electorales, ratificaron el triunfo a la nueva mandataria estatal allá en puebla.

EN CONSECUENCIA, les diré que el fracasado candidato de MORENA a Gobernador en Puebla Miguel Barbosa Huerta, es uno de los políticos despreciables incrustados en los cargos públicos, pasándosela toda la vida viviendo del dinero del pueblo. Y si el Presidente ANDRÉS MANUEL dejó huella transparente en su victoria electoral, eso mismo debe nacer Barbosa, para aceptar como caballero su derrota, pero este sigue llorando “cual niño de brazos”, porque “le quitaron la teta de la boca”. Y naturalmente, “ya no podrá mamar” todo lo que pensó si llegaba a ser el Gobernador de puebla.

Y PARA su desgracia, “a Miguel Barbosa, le salió el tiro por la culata”, en la pasada elección, porque pese a todos los trafiques electorales que este repudiado político instrumentó, no pudo lograr su objetivo, porque “le dieron cuello” los funcionarios del IEE, cuya cuestión me parece fue lo mejor que hicieron los integrantes del referido Instituto, de los que diré “solo cumplieron con la ley”, y no se prestaron a las patrañas que pretendían consumar los integrantes de MORENA, pero de que, “BARBOSA va a tener Chamba en el nuevo Gobierno Federal”, de eso no tenemos las menor duda, porque, “a los caídos morenos, de todos modos se les premia”, para que sigan pegados a la ubre presupuestal y eso aquí lo estaremos publicando, para que se den cuenta que, MORENA es igual a PRI y a PRD” por lo que en este tema “el tiempo es el que, sin duda nos habrá de dar la razón”.

PERO TAMBIÉN les diré que, la mayoría de los Diputados Federales de MORENA, quieren en plan de exigencia que MARTHA ERIKA ALONSO nueva gobernadora de Puebla acuda ante ellos y asuma el cargo en San Lázaro, cuyo detalle a mi juicio, me parece “una jalada política” de los legisladores de mayoría. Motivo por el cual yo me pregunto: “si la gobernadora poblana obra por no atender la pretensión de los Diputados de Morena, entonces ¿le pondrán piedritas en el camino?-

ESTA INTERROGANTE ya todo mundo se le vine haciendo en aquel estado, donde evidentemente, la gente está del lado de su gobernadora MARTHA ERIKA ALONSO y no de los políticos sátrapas de MORENA e incluso ni del lado del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a quien “le estarán exigiendo respeto de su gente hacia los adversarios-ganadores”, porque en política, se gana y se pierde y el nefasto de MIGUEL BARBOSA HUERTA y su camarilla de vividores, quieran o no, tendrán que aceptar la amarga derrota sufrida.

HOY MAS QUE nunca, se tiene que respetar el voto popular, porque eso lo establece muy claramente la democracia y si, se desea poner el ejemplo, se debe comulgar con el respeto hacia quien triunfa en una elección, por lo que será de muy elementar importancia, saber y naturalmente, confirmar, si el mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, respeta o no los resultados electorales. Pero además tiene la obligación ineludible de acudir al evento de MARTHA ERIKA ALONSO, porque eso lo haría más transparente y honesto y si no acude al referido evento allá en puebla, nos podremos percatar que “AMLO, es también de los que políticos que obran por el capricho, la molestia y con la falta de cordura”. Y actuar en tal sentido, es no respetar la democracia.

UAT FESTEJA EN TAMPICO A TRABAJADORES UNIVERSITARIOS

EL RECTOR José Andrés Suárez Fernández ofreció sendos convivios por la temporada navideña a profesores y trabajadores administrativos de las diferentes dependencias del Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Acompañado por su esposa, la Maestra María Cristina Canales de Suárez, el Rector inició su actividad con los catedráticos universitarios en un convivio para compartir el pan y la sal, y reconocerles su importante labor en la formación de la juventud y la superación de la máxima casa de cultura de Tamaulipas.

“Me da mucho gusto saludar a mis compañeros profesores, gracias por estar aquí y por acompañarme en este primer año de mi gestión”, dijo el Rector Suárez Fernández.

Resaltó en su reconocimiento a los maestros que: “la Universidad se hace en el aula, donde ustedes están atendiendo la parte más importante de nuestra Universidad que son los estudiantes”.

Expresó el Rector congratulaciones a los profesores con motivo de las fiestas navideñas y por el año que concluye, tras agregar que: “lo más importante es que estemos reunidos, que la pasemos todos bien, y que ustedes con sus familias tengan este fin de año en estas fiestas tradicionales navideñas muy mexicanas, la oportunidad de reflexionar y seguir pensando en qué hacer para ser mejores”, concluyó.

En el evento con los maestros se contó con la presencia del Secretario General estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), Luis Gerardo Galván Velasco.

De igual manera acompañaron al Rector, el Secretario General de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, el Secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García; el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos; el Coordinador de Participación Estudiantil de la zona sur, Edick Camacho Rodríguez; directores de las facultades, entre otros funcionarios.

Al continuar con los festejos, estuvo con el personal administrativo, acompañado por la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), Isidra Verónica Trejo Zúñiga; y el Secretario General de la Sección Sur del SUTUAT, José Manuel Uriegas Soto.

El Rector José Andrés Suárez Fernández presidió el convivio en el que se ofreció un almuerzo, la tradicional rifa de regalos y un programa artístico, donde resaltó su reconocimiento a los trabajadores sindicalizados porque con su importante labor contribuyen a hacer más grande a la Universidad.

“Deseo a todos ustedes que en estas fiestas la pasen con sus familias en estos momentos de reflexión, y que reciban el próximo año con mucho corazón, con mucho cariño yn particularmente que esté lleno de amor”, expresó en su mensaje a los trabajadores.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx