HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

ANTO SE CUELGA MEDALLAS QUE NO SE MERECE

Dice el refrán que mientras la victoria tiene cien padres, la derrota es huérfana. Y lo señalo así porque ahora que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca decretó la eliminación de la tenencia vehicular, algunos personajes se pusieron la estrellita en el pecho de algo que, por supuesto no es de ellos, sólo por decirlo. Porque no sólo son las intenciones lo que da resultados, sino hacer las cosas bien, estar en donde se pueden tomar las decisiones y operar con eficiencia y eficacia en ese sentido.

Y así lo señalo porque ahora resulta que muy horondo, el Diputado Local Anto Adán Marte Tláloc Tovar García, asegura que él y su fracción parlamentaria tuvieron sus 10 minutos de gloria en la eliminación de la tenencia vehicular en Tamaulipas. ¿Así de plano? Me parece que esta desafortunada declaración electorera tiene como objetivo que lo vean como prospecto a reelegirse en la elección del próximo 5 de junio de 2019, aunque no debemos perder de vista que del plato a la boca se cae la sopa.

¿O como entonces debemos interpretar estas simpáticas declaraciones de Anto, quien a lo largo de su gestión legislativa jamás ha tocado el tema de la eliminación de la tenencia en tribuna y lo único que ha abordado este personaje con relación a temas económicos fue la recepción en el Congreso de Tamaulipas “de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y al Presidente electo Andrés Manuel López obrador, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 se considere una ampliación en el recurso destinado a las Instituciones Públicas de Educación Superior en el país”. Esto ocurrió el pasado 28 de noviembre y tal vez por ello el punto de acuerdo aún esta en estudio. Pero fuera de ahí, nada, absolutamente nada se dijo del tema.

Y entonces, ¿cuándo propuso Anto la modificación de la Ley de Hacienda del Estado para la eliminación en el pago de la tenencia? ¿A través de que mecanismo? ¿Qué logró al respecto? ¿Qué diputados apoyaron la moción? Insisto, me parece que la declaración de Anto, el de Matamoros, tiene un sentido más electoral que social, ya que quiere participar en el proceso del próximo 2019 buscando la reelección. ¿Podrá? Eso no lo sé, porque esa será una decisión que corresponde única y exclusivamente a la dirigencia del Revolucionario Institucional en Tamaulipas, y observando la decisión de entregar el organismo de mujeres en el estado a la diputada por Río Bravo, Copitzy Yesenia Hernández, quien venía de una escandalosa derrota electoral el primero de julio pasado, y aún con el estigma de perdedora, la hicieron líder de las mujeres del PRI, pues es claro que en ese partido todo puede pasar, aunque no piensen en los resultados a futuro.

Pero por lo pronto una cosa me queda clara: Anto se está queriendo aprovechar de una decisión muy bien tomada por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en beneficio de los tamaulipecos, para llevar agua a su molino y buscar reelegirse en el Congreso de Tamaulipas, lo que evidentemente no se vale.

Esta es una actitud excesivamente petulante que lo único que está logrando es dejar a este legislador Matamorense en ridículo, porque pienso que nadie en su sano juicio puede pensar que sus declaraciones sean serias.

1. Por cierto que para quienes critican el reemplacado de los vehículos automotores que se llevará a cabo en Tamaulipas el próximo año, por Ley este se realiza cada tres años, procedimiento que por cierto no es nuevo, no es aplicado por esta administración y es un ordenamiento contemplado en la Ley de Ingresos, por lo que, insisto, no es ocurrencia ni se implementó en esta administración y si se ha llevado a cabo desde décadas atrás. Pero además, es una forma de poner orden en los transportes públicos y privados y saber, en caso de accidente, quien es el responsable. Pero tampoco es un tema sólo de Tamaulipas, sino que en cada una de las 32 entidades se lleva a cabo el reemplacamiento cada tres años. 2. Otro que anda en campaña abierta para no irse del Congreso, aplicando la máxima de que vivir fuera del presupuesto es un horror, digo, un error, es el priista Alejandro Etienne Llano, quien por lo menos en los últimos 20 años ha vivido del presupuesto público, al ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente del mismo organismo, Presidente Municipal de Ciudad Victoria y Diputado Local, en donde por cierto quiere repetir. Y se lanzó Don Alejandro fuerte al hablar de democracia y de pesos y contrapesos, cuando estuvo a punto de ser el candidato del PRI al Gobierno del Estado, de la mano de su amigo Egidio Torre Cantú, o como le llaman en los mentideros políticos, fue el delfín de Egidio. ¿Eso es democracia? ¿Eso es un sistema de pesos y contrapesos? No lo creo. Por cierto, la sociedad victorense no puede olvidar que las pésimas condiciones que vive hoy la capital de Tamaulipas, son producto también de la pobre gestión de la administración de Etienne.

