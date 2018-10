SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ANTORCHA GUADALUPANA YA CON RUMBO A NEW YORK

-RENUNCIA BETICO VALDEZ RICHAUD AL MT

Y De acuerdo a una extensa agenda de travesía por 9 entidades federativas del país.

La Antorcha Guadalupana fue entregada en el puente no. 1 de Nuevo Laredo Tamaulipas que colinda con Laredo, Texas donde fue recibida por autoridades civiles, eclesiásticas y representantes populares llevando seguimiento de la décimo séptima edición de travesía México-New York, después de recibirse el martes por la tarde por Corredores, cabalgantes, clubes, motociclistas, y ciclistas en Avenida Reforma con Blvd. Pedro Pérez Ibarra y en una acción auspiciada por la UNT, Universidad del Norte de Tamaulipas que dirige El MBA FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ visitaron la catedral y descansó posteriormente en las instalaciones de la UNT campus Nuevo Laredo donde fue recibida por directivos, maestros, alumnos y asistentes.

Siendo este miércoles 24 de octubre a las 9 am en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz donde se ofició una misa como nunca antes se había visto la participación de jóvenes entusiastas, familias que hicieron presencia caminando hasta el puente no. 1 de Nuevo Laredo.

Donde acompañados del alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS; sacerdotes y la comunidad, así como con el entusiasmo de la tradición de matachines mexicanos llegaron hasta el límite del puente internacional con Laredo, Texas donde ya esperaban para entregar la antorcha Guadalupana el Mayor de Laredo, PETE SAENZ; el obispo, JAMEZ ANTHONY TAMAYO, también estuvieron presentes PABLO ARENAS, presidente de la Universidad Internacional de Texas A&M (TAMIU); y JOSE MUÑOZ, delegado del Instituto Nacional de Migración; así como El vicerrector de UNT, Lic. FRANCISCO CHAVIRA LOREDO; Lic. MARTHA CHAVIRA MARTINEZ; Dra. DIANA CHAVIRA MARTINEZ; Lic. SERGIO CHAVIRA MARTINEZ y entusiastas corredores.

Será para el día 12 de diciembre que llegará La antorcha Guadalupana a la Catedral de Nueva York pasando por entidades del este de los Estados Unidos como Texas, Luisiana, Alabama, Carolina entre otros.

Agradeció el apoyo a la sociedad y autoridades el rector CHAVIRA MARTINEZ para llevar a cabo este importante evento que trascendió las fronteras y en su mensaje fue muy claro al señalar que “en Nuevo Laredo hay vacantes como en Reynosa, Matamoros y los espacios existen para los migrantes”

También dijo “Los mexicanos hacen con mucho gusto los trabajos del vecino país porque siempre han respetado el derecho de los mexicanos que se trasladan a Estados Unidos y ellos se van porque no quieren ganar un salario de 600 u 800 pesos, por eso démosle la oportunidad para los hondureños, damos esta llama para que los estudiantes de TAMIU se les forme un espíritu solidario humanista de dignidad y que nunca olviden los derechos civiles del mundo y de las personas”.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación para su cumpleaños este 27 de octubre a JESUS PADILLA, PEDRO ANTONIO GARCIA LUNA, CARLOS ACOSTA RAZOIRIS PEÑA, CLAUDIA VERA Y SARAHI HERNANDEZ…

-ALCALDE ENRIQUE RIVAS FORTALECE INFRAESTRUCTURA Y MODRENIZA

-MXM POR LIDERAZGO EN EL PAIS

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, sostuvo una reunión de acercamiento con transportistas situados sobre la Carretera al Aeropuerto, para compartir e invitarlos a participar en los proyectos de modernización que el gobierno municipal realiza y proyecta para esta vía de comunicación tan importante para la ciudad.

En la reunión celebrada en las instalaciones de la Central de Servicios de Carga (CENSECAR), Rivas Cuéllar destacó que se trabaja en la Carretera Aeropuerto, sobretodo en el tramo de Reforma a la altura de la curva donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl.

Ante esta petición, los transportistas se comprometieron a crear un comité de seguimiento y trabajar en conjunto, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y CENSECAR, para dialogar con cada una de las empresas agremiadas y así contribuir con los trabajos que realiza el gobierno municipal.

Una de las problemáticas que se abordó, fue la imagen de la carretera, misma que se ve afectada en temporada de lluvia por aquellas unidades pesadas que salen de empresas que cuentan con piso de tierra y sacan lodo que termina sobre la carpeta asfáltica.

Uno de los proyectos expuestos por el Presidente Municipal, fue la adecuación y embellecimiento del entorno ubicado bajo el puente ubicado en esta vialidad, el cual, pese al mantenimiento que realiza la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, luce sucio en temporada de lluvia por el lodo que salpican los tráileres.

MOVIMIENTO POR MEXICO que dirige la maestra ELBA ESTHER GORDILLO no cejará en alcanzar el liderazgo y afirmó en una reciente reunión nacional en la ciudad de México que sigue siendo la dirigente del SNTE nacional.

ASEGURA LA MAESTRA tras ser absuelta que se reincorpora a la lucha sindical por sus compañeros maestros para dejarle muy en claro a JUAN DIAZ BERNAL que se recupere la dignidad de los maestros.

Y EN LA CAPITAL DEL ESTADO, los priístas se reunieron para avalar y ungir como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional a la neolaredense YAHLEEL ABDALA CARMONA y JOSE BENITES RODRIGUEZ como presidente y secretario respectivamente dejando fuera por fin al dueto de SERGIO GUAJARDO Y la no muy querida AIDA FLORES PEÑA como secretaria.

DARAN PASO a la recomposición del PRI y ahí en primera fila estuvieron únicamente el ex diputado federal y aspirante a la gubernatura desde ya EDGARDO MELHEM SALINAS, así como el ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA siendo el único al estar impedidos de asistir los otros ex gobernadores incluido EGIDIO TORRE CANTU que vuelve a controlar al tricolor quieran o no desde la sultana del Norte.

CONTANDO CON LA PRESENCIA de CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS como dirigente nacional del Pri se se designó a la nueva dirigencia estatal en un acto donde no estuvieron los dirigentes de sectores y organizaciones en su mayoría, siendo un evento desangelado y con un mal manejo de medios de información por parte de su actual titular que sigue viviendo en una caja de cristal JORGE VELA.

EN REYNOSA la dra. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ aún no suelta prenda en la designación de nombramientos dentro de su gabinete municipal, pero se asegura que la salida de varios elementos como fue la del titular de comunicación social están en su escritorio y algunos enroques asi como ratificaciones.

ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA, contralor municipio al y un elemento dentro del PAN no hay que perderlo de vista pues podría ser un prospecto a la diputación local por uno de los distritos en juego en la elección de junio del 2019.

EN VALLE HERMOSO le comento que Autoridades del Gobierno Municipal y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), firmaron este viernes un convenio de colaboración para ejecutar de la mano obras de beneficio a esta comunidad.

Fue en la sala de cabildo del Palacio Municipal, en donde el Lic. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, Presidente Municipal de la ciudad, sostuvo la reunión con el Ing. JAIME GUDIÑO, jefe del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo y con los cuatro jefes de módulo de esta región.

Los asistentes, trataron temas relacionados con el apoyo al área rural de Valle Hermoso, desde el tratado a caminos y brechas, como la limpieza de canales y colaboración en caso de contingencias naturales.

El presidente municipal, agradeció el apoyo de las autoridades de CONAGUA y dijo que juntos podrían hacer que las necesidades básicas tanto del área rural como de la zona urbana de la ciudad, fueran tratadas de manera inmediata y brindando resultados a los habitantes podemos destacar que en la reunión, destacó la presencia del Lic. Oscar Cesar Gómez de la Garza, Secretario de Desarrollo Rural en el Municipio, el Arq. Manuel Neme Hurtado de Mendoza, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecológico local.

ENVIAMOS NUESTRA FELICITACIÓN por su cumpleaños este 28 de octubre a MIGUEL ANGEL FLORES MORA, CESAR TAPIA MATA, OSCAR AGUIRRE REYES, RENE LUNA, LEO DE LA MANCHA le recordamos.

Asi como al ARQ. GIL JAVIER GUERRA SANDOVAL de Cd. Mier… Y nos veremos.