EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Anuncia CdeV, ofensiva conjunta anti hampa

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, para afinar la estrategia de seguridad implementada coordinadamente en Tamaulipas.

Durante la reunión se analizó la situación que enfrenta el estado en materia delictiva, y los delitos tanto del fuero federal y común que se registran en el estado y cómo de manera coordinada y en lo individual se les hará frente.

En esta reunión también participó la titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, PATRICIA BUGARIN GUTIÉRREZ.

“Para el Gobierno de Tamaulipas es muy importante tener una mayor comunicación y coordinación para combatir no solamente los delitos del fuero común, sino también contribuir en lo que se refiere a los delitos federales a fin de que juntos podamos ofrecer paz y seguridad a las familias de Tamaulipas”, dijo el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Previo al encuentro de trabajo realizado en Palacio Nacional, el Gobernador sostuvo una reunión además con el Secretario de la Defensa Nacional, General LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ y el Secretario de Marina, Almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN.

El Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA reiteró su disposición de continuar con el trabajo coordinado con las distintas instancias del Gobierno Federal y ofrecer a las familias de esta entidad mejores condiciones de seguridad y tranquilidad que contribuya con un mayor desarrollo integral del estado.

Gracias al trabajo del Gobierno de Tamaulipas, del 2017 al 2018, el comparativo de indicadores de delitos como el homicidio muestra una disminución de 22.2 a 18.9 por cada 100 mil habitantes; el de extorsión de tasa 5.02 a 2.92 y el de secuestro de tasa 3.86 a 2.51.

Vuelvo a Reynosa para relatarle que fue intensa la felicidad, la cara de alegría en los miles de niños reynosenses, los niños del Valle que compartieron su Día de Reyes con la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, un 6 de enero que disfrutaron las familias que abarrotaron la plaza principal Miguel Hidalgo.

“Este es un año muy alegre, tenemos que tener esperanza y fe en el porvenir, vernos como hermanos y juntos sacar adelante el Proyecto de Todos que se llama Reynosa, es un día hermoso para empezar”, dijo la Presidente Municipal, que al igual que otras familias fue acompañada por la suya.

Después de saludar a muchas de las familias, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ inició este domingo 6 de enero la entrega de regalos sorteados para los niños, triciclos, bicicletas, muñecas, carritos montables con la presencia de los Reyes Magos; luego hizo el corte de la Rosca de Reyes para compartir con los reynosenses.

Además de la rifa gratuita de regalos, la Rosca y el chocolate, los más de 6 mil 500 asistentes disfrutaron del show infantil de “La Bella y La Bestia sobre Hielo” presenciada también por el Titular del DIF Reynosa Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, por la Diputada ANA LIDIA LUÉVANO, funcionarios e integrantes del Cabildo.

La fiesta navideña concluyó con entrega de reconocimientos a integrantes del Show, el cierre de la pista “Reynosa Sobre Hielo”, el apagado del Pino Navideño y con una nueva esperanza para seguir construyendo esta ciudad con valores, con fortaleza y con amor porque esta ciudad es ¡Proyecto de Todos!

Desde otra perspectiva, le comparto que en Tampico y de acuerdo a la estimación de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, será durante el próximo mes de mayo en que sea concluida la obra de los mercados municipales, informó el Presidente CHUCHO NADER.

El jefe de gobierno señaló que, a fin de lograr una mayor coordinación con los locatarios en el reacomodo del nuevo centro de abastos, se iniciarán en breve las reuniones con los comerciantes, ya que dijo, “es un hecho que en los próximos meses se entregue este moderno espacio”.

CHUCHO NADER expresó que el compromiso del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA con los tampiqueños de concluir esta obra en los siguientes meses, será cumplido sin mayor demora, a fin de reactivar el desarrollo económico y turístico en este sector de la ciudad.

“Hemos estado platicando con el Gobierno del estado y en particular con la Secretaria de obras públicas, CECILIA DEL ALTO, quien nos ha manifestado que es muy probable que los mercados municipales se entreguen el próximo mes de mayo; entonces empezaremos hacer nuestra parte para coordinarnos con los locatarios e ir llevando a cabo el reacomodo que se necesita”, indicó.

El jefe edilicio añadió, por otra parte que dentro de los proyectos de modernización que se estarán agilizando para el presente año, destacan los mercados de “La Puntilla” y “Manuel Ávila Camacho”, en los cuales se tiene contemplado efectuar obras de cambio de imagen, con el propósito de impulsar su desarrollo y orientación turística.

En Nuevo Laredo, por cierto, este lunes se realizó la tercera y última revisión médica a 37 pacientes que fueron operados el 11 de diciembre como parte de la campaña de Cirugía de Cataratas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF- Tamaulipas.

Dos optometristas y dos médicos de la Clínica La Carlota, de Montemorelos, viajaron a esta ciudad para valorar y dar de alta a las personas beneficiadas, informó el coordinador del área médica del Sistema DIF, ERASMO TORRES.

“La campaña se hizo a través de la Clínica La Carlota e intervino también la Fundación Cinépolis, estamos con esto terminando todas las cirugías del 2018, operamos cerca de 300 pacientes de forma gratuita y vamos a seguir registrando gente para seguirla beneficiando como es el deseo de la señora ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo”, expresó.

En la revisión, todos los pacientes tuvieron un diagnóstico positivo, sin molestias y con una excelente visión, como es el caso de Sara Piña Arellano, de 62 años de edad, quien agradeció el poder recuperar la vista después de haberse caído varias veces por intentar caminar sin ver.

De otro lado, deje decirle que con una gran visión de lo que Matamoros necesita para alcanzar su desarrollo económico, social, urbano y de seguridad, este lunes por la mañana el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ presentó el Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2018-2021 y el Plan Municipal de Infraestructura que contempla una cartera de proyectos por un monto superior a los 3 mil 684 millones de pesos.

En presencia de los integrantes del Cabildo, sociedad civil y medios de comunicación, el Presidente Municipal dijo que los proyectos a realizar durante su gobierno están sustentados para ir de la mano y a la par de la Cuarta Transformación que se impulsa en México.

Por medio de una presentación, el Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ dio una explicación amplia del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en donde destacó que el documento contiene cuatro ejes rectores: Política y Buen Gobierno; Educación, Ciencia, Valores y Cultura; Economía y Desarrollo Social e Infraestructura, así como Energía.

El PMD también contiene cuatro ejes transversales: Respeto a los Derechos Humanos; Igualdad de Género; Transparencia y Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

Puntualizó que el PMD incluye la evaluación al desempeño; factor que no había sido considerado en administraciones anteriores, sin embargo agregó, nosotros vamos a medirnos a través de los parámetros de GAP porque no podemos vivir y representar a un municipio de manera irresponsable, eso ya lo desterramos desde el 1 de octubre del 2018.

LÓPEZ HERNÁNDEZ fue tajante al señalar que cada una de las Secretarías serán medidas en cuanto a su desempeño “y funcionario que no cumpla se va”. Este gobierno se regirá por más de 500 indicadores, que deberán cumplir cada una de las secretarías y de esta forma cumplir al pueblo de Matamoros.

Aunque quisieras, papá

En otro tema, quienes conocen la dinámica interna de la Sección 30 del SNTE, saben que, aunque quisiera, su dirigente estatal RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ está lejos de ser postulado a un puesto de elección popular.

Para empezar: ¿quién lo postularía, si el Partido Nueva Alianza, el partido de los maestros, está bajando la cortina?

¿El PRI, que está que se agarra a un clavo ardiendo para permanecer en el espectro político estatal?

¿MORENA? ¡No vaya siendo!

¿Acción Nacional?

Nada parece estar claro todavía mientras “de arriba” no marque línea la ex lideresa moral de los docentes, ELBA ESTHER GORDILLO, pero lo que sí es un hecho es que el profesor GUEVARA VÁZQUEZ no goza de la confianza de la cúpula [ni de la base] magisterial, de modo que su postulación solo podría darse al conjuro mágico de un ‘dedazo’, pues la propia directiva seccional no soporta la bipolaridad de su dirigente que, a decir verdad, sufre mal trato.

Aparte, RIGOBERTO dejó muy mala imagen con su dirigencia nacional, pues mientras México dio línea para operar a favor del candidato presidencial del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, acá en Tamaulipas la línea fue en sentido opuesto.

Y eso trascendió, por supuesto.

Pero, a decir verdad, existe la percepción de que el SNTE jugará sus naipes -este 2019 y las partidas que siguen-, con MORENA, merced a los arreglos factuales entre ELBA ESTHER y los operadores de AMLO para su libertad, pero aquí en Tamaulipas se tiene la certidumbre -y además así actúa la maestriza-, de que al ser el SNTE un sindicato plural, desincorporado de siglas, partidos y colores, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tienen la total y absoluta libertad de militar, operar y votar por cualquier partido político.

Es decir, la penalización del voto corporativo soltó amarras en el SNTE.

Por eso mueve a risa la negativa de RIGOBERTO cuando se le pregunta sobre la posibilidad de ser postulado a un cargo de elección popular.

¿A diputado local?, cuando el SNTE ya ha obtenido diputaciones federales y hasta senadurías, pues recuerde el caso de JORGE GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA, quien se colocó en la antesala gubernamental cuando fue postulado a senador.

A propósito de MORENA, en Nuevo Laredo tomó matiz de escándalo el hecho de identificar al ex líder priista ARNULFO TEJADA LARA como uno de los principales operadores del ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS como precandidato a diputado local morenista por el Tercer Distrito, con cabecera en Nuevo Laredo pero jurisdicción territorial en la zona ribereña.

GARZA BARRIOS, quien abusó de los reflectores durante la visita presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Reynosa, se “placeó” a sus anchas en la explanada del Holiday Inn, donde AMLO habría de pronunciar un memorable discurso anunciando la Zona Franca del norte del país.

Ya se sabe que GARZA BARRIOS tiene “muy buenos” amigos en la zona ribereña, y eso podría inducir la votación a su favor, para que no suceda lo que ocurrió con la elección para diputado federal que ganó YAHLEEL con los votos que le cosechó AMELIA VITALES RODRÍGUEZ en uno de aquellos municipios campiranos, cuya historia alguna vez le contaremos.

En otro tema, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, y el gobernador de Baja California, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, sostuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron temas de interés para la entidad en materia de agricultura, pesca, acuacultura e industria vitivinícola.

En la reunión, efectuada en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de la Ciudad de México, ambos funcionarios coincidieron en fortalecer los temas de sanidad en agricultura, ganadería y pesca, así como en esquemas de comercialización y distribución de granos, como el trigo cristalino.

Además, abordaron los retos que enfrenta la entidad y las acciones coordinadas que se han emprendido para mantener el activo productivo agropecuario, pesquero y agroindustrial de Baja California.

“Tenemos la certeza que los proyectos productivos que emprenderemos para la entidad serán de gran impacto regional y nacional”, coincidieron el gobernador y el secretario.

El mandatario estatal entregó los avances del Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinicola y el resultado de los foros de análisis y consulta realizados en todo el país, como parte de sus actividades al frente de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se integró a una red de colaboración académica con la Universidad de Medellín, Colombia, que abre la posibilidad de ofrecer la doble titulación internacional del Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios que imparte la máxima casa de estudios del estado a través de la Facultad de Comercio y Administración-Tampico (FCAT).

Al fortalecer la vinculación académica internacional siguiendo las políticas del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, el Director de la FCAT, JESÚS ARIAS GÓMEZ informó que se trabaja en este proyecto con académicos de la universidad colombiana.

Esto tras destacar la reciente visita del Dr. ABEL MARÍA CANO MORALES, director de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Medellín, quien estuvo presente en la FCAT para la firma del convenio académico.

Señaló que en este marco se puso en marcha la red de vinculación, fortaleciendo los lazos de colaboración y al mismo tiempo iniciar el proceso entre ambas universidades para ofrecer la doble titulación del posgrado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.