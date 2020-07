EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

APARECE OTRO ASPIRANTE

Surge otro serio aspirante a ser candidato a gobernador de MORENA en Tamaulipas.

Se trata del hijo de uno de los íconos de la política tamaulipeca.

Manuel Garza González (hijo) quien labora en Tv Azteca y lo apoya su jefe Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, y empresario allegado a Andrés Manuel López Obrador.

Su padre, el priísta Manuel El Meme Garza González (padre), reynosense, es un personaje símbolo de la política tamaulipeca que hace algunos sexenios aspiró a ser gobernador de Tamaulipas.

Manuel Garza González (hijo) es hermano de Mónica Garza González quien ha participado en programas de espectáculos en Tv Azteca y en noticieros.

Ahora el hijo del Meme Garza González, ha esta siendo apoyado por varios grupos políticos que desean que sea el candidato de MORENA en Tamaulipas cuando se juegue en las urnas la gubernatura.

Manuel Garza González (hijo) trae también la bendición familiar y política de su tío Don Ramiro Garza Cantú, poderoso empresario tamaulipeco que siempre juega a la política cada seis años a nivel estatal y cada tres en Reynosa.

Se reporta que Manuel Garza González (hijo) ya ha sostenido varias reuniones en la Ciudad de México y en Tamaulipas con grupos políticos que lo apoyan para que sea el candidato morenista a gobernador en nuestro estado.

Por su parte Manuel Garza González hijo) de 63 años dice no tener miedo de enfrentar a nadie en Tamaulipas y piensa que tiene el músculo suficiente como para ganarle al PAN que es la primera fuerza política de esta entidad.

¿EL CULPABLE?

Ahora al diputado federal de MORENA Erasmo González Robledo lo acusan, al menos, de irresponsable por haber sostenido reuniones con paisanos suyos en la capital del país sin medidas de prevención.

En plena pandemia y sin cubrebocas señalan fue presuntamente esa reunión en la Ciudad de México.

Días después de los ahí reunidos por lo menos dos personas salieron positivos a Covid-19.

El mismo Erasmo González Robledo se hizo la prueba y salió positivo, y otra persona de las participantes en la reunión, Úrsula Mojica Obrador, familiar cercano a AMLO, también se enfermó y posteriormente por desgracia falleció.

Aunque antes de su muerte, se registró el fallecimiento de varios familiares suyos.

No se sabe sí esa reunión fue la fuente de contagio por no haber utilizado cubrebocas o la sana distancia, pero las redes sociales le reprochan a Erasmo González Robledo, aunque claramente él no es responsable legal de lo acontecido.

Ojalá y esa reunión no haya sido la fuente de contagio porque eso será algo difícil de olvidar. Pero es otro reclamo que le hacen al presunto omiso diputado federal algunos morenistas en las redes sociales.

EL CISEN DEL FRANCO

…Muy criticado fue Andrés Manuel López Obrador debido a que en la mañanera de este lunes prefirió hablar del avión presidencial y su rifa y pidió que no le preguntaran de nada más (ni de las inundaciones y afectaciones en general en Tamaulipas y Nuevo León debido a las intensas lluvias)… hubiera sido muy favorable a su imagen verlo llevando personalmente ayuda a los damnificados, a los pobres, en las zonas afectadas.

