-APOYA ALCALDE DE MATAMOROS A LA POBLACION EN TEMA DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE

SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-APOYA ALCALDE DE MATAMOROS A LA POBLACIÓN EN TEMA DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE

Agradezco a Dios todopoderoso por alcanzar un año más de vida este pasado 8 de diciembre asi como a mis padres, mis hermanos, amigos y colaboradores en grandes proyectos donde formamos un equipo de trabajo.

Desde este espacio nos echamos retos a cuesta próximos que serán nuestro objetivo y que tuvimos la oportunidad de celebrar este pasado fin de semana con amigos y familia a quien les reitero nuestra gratitud, aprecio y amistad, a mis padres RODOLFO Y SOCORRITO asi como mis hermanos RODOLFO Y JORGE amigos que nos acompañarnos como el diputado local reynosense, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, ROBERTO SALINAS, Presidente estatal de la CMIC; CARLOS TAVAREZ LEAL, vicepresidente de MORENA RIO BRAVO; RAMON TAPIA ALVAREZ de la UGOCM Rio Bravo; RAFAEL GARCIA de la red de agrónomos democráticos; ADOLFO GARZA SALINAS de MORENA Santa Apolonia; ZORAIDA LARA, diputada federal suplente por el II distrito; JERONIMO JUAREZ dirigente estatal de la COS; HUGO GUERRA GARCIA, dirigente local de COEP A.C. RIO BRAVO; ING. MAURICIO CARRILLO, director de la UAT En Rio Bravo; activistas de MORENA como JUAN CARRILLO, ALMA CONTRERAS Y ADRIAN BECERRIL; El ex diputado local, ROGELIO ORTIZ MAR; NATALIA NAVA del PRI; DIEGO QUEZADA, regidor del cabildo de Reynosa; MAYRA SOTO, Activista de MORENA en San Fernando; DON GREGORIO LUNA MARTINEZ, Ex diputado local; C.P. ABDON RODRIGUEZ; ING. JAVIER FRIAS, ex regidor y ex líder sindical de SUTERM; JORGE ACUÑA, dirigente del SNTE Reynosa; Los maestros, director y sub director de educación municipal de Reynosa; JOSE LIMON Y JAIME ARRATIA; al columnista DANIEL ROMERO; DR. JOSE BORREGO ALVARADO, ING. GERARDO VARELA,

Asi como muchas amistades que por diferentes medios nos hicieron llegar su felicitación como RAMON JAIME AGUAYO, JEUSS GUERRA MANCIAS, RAMIRO CORTEZ BARRERA, ex alcaldes riebereños asi como legisladores federales como ADRIANA LOZANO Y ex diputados federales, compañeros comunicadores, dirigentes políticos y sociales a quienes les reiteramos nuestro agradecimiento.

POR LA RIBEREÑA en Miguel Alemán, El Alcalde Lic. SERVANDO LOPEZ MORENO realizo un recorrido de obras en las colonias Mirador, Montebello, Presidentes, Centenario de la Revolución y Fonhapo Sector 2 donde se están motoconformando calles con recursos propios del municipio.

En el CBTis. #125 se esta rehabilitando el campo de fútbol de esta institución educativa ya que se encontraba enmontado y con muchos relieves por lo cual era imposible que los alumnos practicaran deporte.

Para finalizar su gira de trabajo el presidente municipal llego hasta la calle quinta donde se encontraban terminando la obra de reemplazo de red de agua potable cumpliendo así con su palabra para con los ciudadanos que tenían problemas por las continuas fugas de agua por las viejas tuberías de asbesto.

POR OTRO LADO, le comento que el tema político para el dirigente del partido movimiento ciudadano GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ no es muy positivo, ya le comentaré en la siguiente columna lo acontecido.

EN MATAMOROS, El alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNNADEZ se negó categóricamente al aumento a las tarifas de agua y drenaje, que durante una reunión de Consejo de la paramunicipal propuso el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Lash de la Fuente.

Yo estoy al lado del pueblo de Matamoros, por eso con todo respeto pedí a los integrantes del Consejo de la JAD posponer la reunión hasta que la gerencia de la Junta de Aguas y Drenaje asuma su responsabilidad y previamente informe y explique sus pretensiones al Consejo, dijo tras salir de la reunión celebrada este lunes a las 11:30 horas.

A su salida fue abordado por representantes de medios de comunicación, a quienes informó que en la reunión de Consejo se presentó la orden del día, la cual incluía un informe de tres trimestres del 2019, la propuesta de aumento de tarifas para los usuarios matamorenses para el 2020 y el presupuesto para el 2020.

Les hice ver que con respeto al generante general, que era su obligación haberme presentado con tiempo toda la información para poderla analizar, hacer una revisión exhaustiva de todos los informes financiero, el cual no lo hizo, expresó el Alcalde, quien también es presidente del Consejo de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros.

En ese sentido López Hernández explicó que solicitó a los integrantes del Consejo que se convocara a una reunión para que todos tuvieran la oportunidad de tener la información y analizarla “creo que es falta de responsabilidad y falta de respeto a la institución; el gerente está cayendo en una irresponsabilidad muy grave porque se trata del servicio más importante que tiene nuestra ciudad que es agua y drenaje”.

Sobre los porcentajes de incremento a los servicios de la paramunicipal, el Presidente Municipal dijo desconocerlos, porque no recibió la información oportunamente “y en una reunión no puedes votar una situación de esa magnitud sin haber analizado previamente la repercusión económica para los matamorenses”.

EN VALLE HERMOSO, muy activa como siempre la empresaria NINFA LERMA en la lucha por el fomento a la cultura con eventos que atraen a la comunidad para participar y lograr nuevas opciones de espacios para todos.

Agradeció a la cámara de comercio y a JUAN FRANICSCO GONZALEZ ROSALES por compartir el taller de pintura en forma gratuita a niños y jóvenes de la cuidad.

FELICITO por su cumpleaños este 6 de diciembre a EMILIO HERNANDEZ Y CRISTINO HERNANDEZ asi como este 7 de diciembre a ANGEL MORENO, MIGUEL LOZNAO, GRACIELA DE ALEJANDRO ACEVEDO, DORA CAMPOS Y JORGE GARZA RUIZ.

De la misma manera este 8 de diciembre a GERARDO MARTINEZ SALDIVAR, SALVADOR GARCIA ORTEGA, FRANCISCO DAVID GARCIA, CONCEPCION CONTRERAS, ANTONIO ALCOCER PEREZ, FRANCISCO PEREZ, EFRAIN DE LEON LEON, CONCE CANTILLAN MORALES Y GRACIELA AHUMADA.

Mientras que este 9 de diciembre felicito a ISAAC RAMOS GARATE, JAIRO VIVIAN, ISRAEL VAZQUEZ, JOSE GONZALO CARDENAS GUEVARA Y JUAN PABLO ALEJANDRE.

Y nos veremos.