Oscar Contreras Nava

Apoya Kiko a los alcaldes

La exigencia de los alcaldes de Tamaulipas al gobierno de López Obrador para que no recorte o desaparezca los programas y fondos que apoyan a los municipios, es muy justa y razonable, pero no tendrá éxito si los demás municipios del país no se unen para reclamar estos recursos, que los benefician a todos de manera directa.

Y es que hasta el momento no hemos visto que los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, Puebla, Guadalajara, los del estado de México, Tijuana, Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Yucatán o Durango, así como los de Coahuila, se pronuncien para hacerle este mismo reclamo al gobierno federal.

De tal manera, que si este movimiento de “justicia presupuestal” no crece en el país, López Obrador no hará nada para modificar el presupuesto y si esto sucede, la lucha de los alcaldes de Tamaulipas podría tomar otro perfil para que su justo reclamo sea escuchado en Palacio Nacional y en la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, podrían ir a buscar a López Obrador a las giras que tiene por el territorio nacional y lo aborden para exponerle su situación, también pudieran hacerle un plantón permanente afuera de Palacio Nacional y entrar a las mañaneras, así como también, subirse al avión donde viaje y esperarlo en los aeropuertos.

El caso es no deben dejar tranquilo al presidente AMLO, ya que eso es lo que le gusta, pero si nada de esto funciona creemos que se deberían convocar a una huelga de pagos al SAT, Infonavit, CONAGUA, etc. y creemos que esto sí le impactará, si le va a doler porque Tamaulipas es la segunda entidad que más aporta a la federación en impuestos.

Desde luego que también podrían convocar a una Convención Nacional de la Hacienda Municipal en la que se expusieran los retos, problemas y soluciones que enfrentaran al no recibir los recursos federales y desde luego, que esas todas propuestas se le entregaría a López Obrador para que pudiera tomar decisiones sobre el tema.

En fin, esperamos que la reunión que tendrán los alcaldes de la ANAC y de otras asociaciones municipalistas con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, les resulte favorable y que logren convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de la necesidad que tienen los municipios para tener un mejor desarrollo.

Por cierto, Kiko Elizondo, dirigente del PAN en Tamaulipas, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer el respaldo de su partido a lucha que han emprendido los 31 presidentes municipales de Acción Nacional por lograr que el gobierno de López Obrador reestablezca en el presupuesto de egresos de la federación los recursos que los municipios tenían asignados y los cuales ahora los utiliza en programas que le sirven sólo a su proyecto político.

La presencia de Enrique Rivas Cuellar, Alma Laura Amparán y de Chucho Nader en la conferencia panista, le dio un valor muy especial, ya que los resultados de sus gobiernos en Nuevo Laredo, Altamira y Tampico, son palpables y la gente de estos municipios tienen la certeza que los recursos que buscan son para aplicarse, así como lo han hecho y lo confirman el éxito que han tenido sus programa y acciones emprendidas durante su mandato municipal.

Rivas Cuellar señaló que le preocupa que el Fondo del Migrante haya desaparecido, porque si crece el flujo de centroamericanos como sucedió hace unos meses, es posible que su gobierno no tenga la capacidad para darles atención, ya que le cuesta al municipio de 800 a un millón mensuales, el atender a tres mil migrantes y este fondo ya no existe para recuperar lo gastado.

Alma Laura comentó que Altamira necesita de los recursos federales porque se tiene un rezago importante en materia de pavimentación, de más escuelas de nivel bachillerato y por supuesto de universidades que puedan darle oportunidad a los jóvenes para que no sigan atados a trabajar en el campo generación tras generación o de plano condenados a tener que abandonar la ciudad para irse de braceros a los Estados Unidos arriesgando su vida.

Y Chucho Nader por su parte declaró que Tampico no ha recibido apoyo del gobierno federal, pero con el respaldo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ha cambiado la cara a la ciudad, hoy huele a progreso y tranquilidad.

Dio a conocer que invirtieron más de 300 millones de pesos en obra pública; se compraron 34 camiones para la recolección de basura, llevan más de 9 millones en la rehabilitación de la zona de transferencia en el ex botadero del zapote; ha hecho más de 12 drenes pluviales en las colonias y destacó que “le ha tocado pagar del bolsillo municipal algunas de las pavimentaciones de diversas calles”.

Sin duda que esto nos muestra la solidaridad que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tienen con los municipios del estado y en especial, con Nuevo Laredo, Altamira y Tampico, donde el mandatario estatal sigue demostrando su interés por devolverla la grandeza a Tamaulipas y en los hechos y buenos resultados como lo que se tienen en estos municipios lo demuestra.

Apunte final. Nadie sabe por qué siguen empeñados en invitar a Xico González a los eventos del gobierno estatal y de Acción Nacional cuando todos saben que los desprestigia y no porque siempre ande andrajoso y greñudo sino porque los resultados como alcalde son desastrosos.

Exige dinero pero nadie sabe para que lo quiere, sí desde que inició su mandato municipal, Ciudad Victoria tiene más baches, no hay agua, vialidades en mal estado, no existe transparencia en su administración y lo peor del caso es que una de sus hijas es quien gobierna la ciudad y hace con el presupuesto lo que quiere.

Ojalá que alguien le diga al gobernador y al dirigente de Acción Nacional que ya no lo inviten más a los eventos, porque los denigra, desprestigia y eso no está nada bien… ¿O sí?

