POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-APOYAN CON PRESENCIA DE LIDERAZAGOS DEL ESTADO A MARIO DELGADO

En su gira por Tamaulipas MARIO DELGADO CARRILLO dejó claro que su candidatura en busca de la dirigencia nacional de morena, tiene como fundamento la unidad de sus militantes y simpatizantes lo que garantiza continuidad en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación que enarbola el Presidente de la República.

Teniendo como sede la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, MARIO DELGADO tuvo la oportunidad de convivir con tamaulipecos provenientes de todo el estado desde la zona sur, centro y norte, recibiendo múltiples muestras de apoyo y respaldo para ganar la dirigencia nacional.

En su discurso el Diputado Federal ERASMO GONZALEZ ROBLEDO destacó: «Mario sigue siendo factor de unidad, no solamente en esta campaña, aquí está una expresión de que Mario nos une a todos los diputados locales, diputados federales, alcaldes, simpatizantes morenistas y vendrá impulsar más la campaña Mario, para que sea Presidente Nacional de Morena».

MARIO DELGADO, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, destacó que este movimiento es tan grande y fuerte que no merece recibir instrucciones desde un escritorio en la Ciudad de México, sino que necesita un dirigente que esté cercano a la gente, trabajando en el territorio para escuchar al pueblo y organizar la defensa de la Cuarta Transformación.

“Debemos estar a la altura del pueblo de México, y en este proceso de renovación tenemos que mostrar mucha madurez, no debemos guiarnos por intereses personales o por caprichos, no es tiempo de andar peleando entre nosotros, insultándonos, porque somos compañeros del mismo movimiento”. Hizo énfasis qué la fuerza de morena radica en la organización del pueblo, «La fuerza de Morena no son sus dirigentes, la fuerza de Morena es el pueblo organizado y si queremos que le vaya bien a este partido, hay que estar a la altura del pueblo de México, como lo dice el Presidente”.

ERASMO GONZALEZ ROBLEDO dejó claro que «Hoy son tiempos de unidad y es nuestro partido el que debe de acompañar al Presidente de la República, que no se nos olvide, ANDRES MANUEL es nuestro líder, vamos a llevar un partido ganador».

Finalmente, MARIO DELGADO aseguró que, de ganar la contienda, “vamos a tener una dirigencia itinerante, vamos a estar recorriendo los pueblos y ciudades de nuestro país para organizar al movimiento, para estar escuchando de manera permanente al pueblo de México.

“Que no se nos olvide que nuestra responsabilidad es escuchar siempre las aspiraciones del pueblo de México”.

EN NUEVO LAREDO, Por primera vez en la historia del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo se entregó el premio anual ‘Arquitecto por su Trayectoria Profesional y Gremial’ a una mujer, en marco de la celebración del Día del Arquitecto.

MARTHA ELISA HINOJOSA NISHIYAMA recibió este reconocimiento en una ceremonia muy emotiva a la que asistió como invitado de honor el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

El alcalde dirigió un mensaje de felicitación a todos los arquitectos en su día y destacó que gracias a su trabajo se ha forjado parte de la historia de Nuevo Laredo.

“En la celebración del Día del Arquitecto al escuchar de su historia y la trayectoria de muchos de ustedes se confirman como creadores de la historia de nuestra ciudad, hacemos una historia positiva a pesar de las adversidades, pues en Nuevo Laredo con la colaboración de profesionistas como ustedes hacemos las cosas bien”, dijo Rivas Cuéllar

En este evento se acataron todas las medidas sanitarias por el Covid-19, la ceremonia dio inicio con la entrega del galardón a MIGUEL MEDINA VIZCAYA por su labor como ex presidente del Colegio de Arquitectos.

A FRANCISCO VILLARREAL MARRUFO se le reconoció como el ‘Arquitecto del Año’, SAMUEL VAZQUEZ ENCINO, recibió el premio ‘Arquitecto Decano’ y las jóvenes Frida Saralí Santos y Ana Estefanía Sánchez Villarreal recibieron la distinción de ‘Estudiantes Destacadas’ de la carrera de Arquitectura.

El alcalde ENRIQUE RIVAS, y el secretario de Obras Públicas JAIME RUIZ, acompañaron en este evento al presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo A.C. JORGE SALINAS FALCON y a los arquitectos premiados esa noche.

FUNDAN UGOCM EN VALLE HERMOSO

EN VALLE HERMOSO se dio a conocer la integración de la UGOCM y quedo en manos del joven activista político FRANCISCO CEDILLO GARCIA.

Cabe mencionar que el nuevo dirigente local señala que se encuentran integrando las dirigencias municipales de La UGOCM Tamaulipas y recorriendo la zona norte del estatal de Tamaulipas para constatar el trabajo que se realiza en esta central obrero campesina donde los proyectos y programas de trabajo estarán dando frutos muy pronto.

DIO A CONOCER QUE SE designaron a FRANCISCO CEDILLO como secretario general; Secretaria particular, DIANA LUZ REYES GOMEZ; ENRIQUE VALDEMAR DECIGA, Secretario de Organización; DANIEL CERDA RAMIREZ, Secretario de gestión Social por mencionar a algunos.

FRANCISCO CEDILO se comprometió a trabajar por la defensa de los trabajadores asi como la atención a las familias del campo donde estará trabajando muy de cerca además de la realización de actividades de apoyo comunitario.

POR CIERTO, ahí en el evento, Tocó la clausura y un mensaje de apoyo a los nuevos directivos al DR. JOSE BORREGO ALVARADO que invitó a todos a redoblar esfuerzos en favor de Valle hermoso.

NO QUIEREN EXPERIMENTOS POLITICOS

Y EN MATAMOROS los panistas no hayan la puerta con la posibilidad de que KIKO ELIZONDO quiera ocurrírsele ser candidato a algún cargo de elección popular en lo que viene pues como funcionario dicen que se ve mejor allá en la capital del estado ya que no confían en que el ex dirigente estatal del PAN fuera un buen candidato a cualquier elección.

DICEN QUE NO CUMPLE nada y es una realidad eso amigo lector.

ALGO ASI PARECIDON a lo que anda vociferando RAUL GARCIA el que le hace de gerente de la COMAPA en Rio Bravo que el gobernador ya le dijo que era el bueno como dijo en el 2018 y en otras ocasiones aun lo recuerdan cuando le jugo las contras, lo traicionó vulgo cualquiera mal agradecido como es RAUL GARCIA al ser candidato a alcalde en Reynosa por la entonces convergencia por la democracia en el 2010.

DONDE participaron ALFONSO DE LEON PERALES para gobernador y aquel sujeto de San Luis Potosí que vino por una chambita a Tamaulipas EMILIANO FERNANDEZ CANALES que nomas no le pego a la diputación plurinominal.

PUES BIEN, en algo se parecen RAUL GARCIA y FRANCISCO ELIZONDO de que no cumplen lo que dicen por eso son gallos ya muy tatemados.

Estos dos quieren ser algo, lo que sea, pero algo, el primero comenta que ya le dijeron que era el bueno para que se ganchen los que puedan y el segundo ese tal KIKO se olvidó del pueblo cuando probo las mieles del poder como funcionario público.

PROSIGUE TRABAJO ALTRUISTA DE MARCOS HEREDIA

MARCOS HEREDIA MEDRANO quien se ha destacado ampliamente por su labor en apoyo a los ciudadanos en momentos de esta contingencia y anteriormente, sigue siendo una pieza clave para lo que viene en política para la izquierda en el 2021.

MARCOS HEREDIA MEDRANO ha sido ya aspirante fuerte en otros momentos en que la izquierda no pintaba y pocos le apostaban como el le ha hecho en favor de fortalecer el proyecto de nación que lleva el presidente LOPEZ OBRADOR.

Hoy por hoy, es un excelente prospecto a una diputación con el instinto que lo lleva por delante al arquitecto de profesión, al ser humano que esta contrayendo puentes para concretar el reto del nuevo proyecto de la transformación y con ello lograr consolidar una mejor nación.

Aquí lucha en forma permanente al frente de un timón que con mucha seguridad le redituará en la oportunidad de calarse en las urnas en el año venidero y sino pal baile vamos.

EN ALTAMIRA TAMAULIPAS

EN EL SUR del estado el Licenciado ROSENDO RAMIREZ, sigue siendo una opción política, su paso por la administración municipal en Altamira en diferentes encomiendas gubernamentales, como empresario y líder político que ha destacado durante varios años lo convierte dentro de la política de izquierda como un prospecto a una curul en el congreso del estado por el distrito XX y no hay que perderlo de vista.

Mientras que los del PAN no haya la puerta con la labor que ha realizado la alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN que quieren decidir al parecer por una pariente suya para que entre a la candidatura a la presidencia municipal para ella ir por la diputación federal asi de sencillo arreglan las cosas en el PAN de Altamira cuando no voltean a ver como traen al pueblo y no se diga de los personajes ubicados en la administración municipal.

AGRONOMOS TRABAJANDO

La red de agrónomos democráticos en Rio Bravo, estará sosteniendo una reunión de trabajo ordinaria este en próximos dias.

Asi lo dio a conocer el presidente del organismo recién que tomó posesión Ingeniero ARMANDO CAMPOS.

Manifestando que se preparan para dar a conocer el programa de trabajo y actividades de la Red de agrónomos democráticos y profesionales del campo que estarán revisando cada una de las actividades de las diferentes secretarias.

Dijo el presidente del organismo Ingeniero ARMANDO CAMPOS RICO que “Con una amplia promoción, estamos afiliando gente a nuestra organización e invitando a afiliarse para participar dentro de la cuarta transformación que vive México asi como el estado de Tamaulipas donde se necesita el apoyo al campo en muchos aspectos”.

Dijo estar coordinando ampliamente el trabajo de afiliación de diversos ciudadanos para fortalecimiento de una nueva generación en Rio Bravo y el estado de Tamaulipas dando a conocer que visitaran también algunas comunidades del sector rural donde darán a conocer y promocionaran insumos y planes de trabajo de la directiva que preside.

NUESTRA SOLIDARIDAD en esta ocasión para la familia GARZA LOPEZ ante el deceso de la señora JUANITA GARZA VDA. DE LOPEZ madre del amigo PROFESOR FARAON GARZA LOPEZ en Ciudad Miguel Alemán deseando una pronta resignación con la fortaleza de dios todo poderoso.

