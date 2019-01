            < Apoyo a AMLO no es cheque en blanco

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Supuestamente este lunes 7 entrará en vigor la reducción al IVA y al ISR en la zona fronteriza. Eso significa que el poder Legislativo federal apruebe lo conducente para que tenga sustento legal lo que hasta ahora decretó el Poder Ejecutivo. La cuestión no es fácil cuando los empresarios pagaron a sus proveedores un 16 % de IVA y ahora ellos al vender sus artículos sólo aplicarán un 8 %. ¿Cómo lo van a recuperar?

La respuesta fácil sería una política compensatoria durante algún tiempo, lo cual es impreciso, porque las cadenas de almacenes compran en gran escala, habrá que ver cuánto de lo adquirido en 2018 (con 16% de IVA) está aún en almacenamiento, o ¿será un cálculo a ojo de buen cubero?.

Por lo pronto a los empresarios fronterizos les fue como a Juan Garabato, el que compra caro y vende barato. Adquirieron con 16 % de IVA y venderán con 8 % de IVA.

Estamos hablando de detergentes, pastas dentales, latería, productos de belleza, calzado, vestido, aparatos domésticos, vehículos motrices y todos los productos y artículos que pasaron por el proceso industrial y que tienen en existencia desde el modesto comerciante, el de la tienda del barrio, hasta los grandes empresarios. Un impuesto que pagamos todos los días los mexicanos y que no reparamos en ello porque son prácticamente invisibles a nuestros ojos, pero no a su impacto en el bolsillo.

Por otra parte, mientras no exista la reglamentación correspondiente no hay manera de obligar a ningún comercio a que reduzca el IVA de 16 % a 8 %.

Quizá a eso se refería la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional y que en Tamaulipas también hizo suya el Presidente de esa misma organización, Francisco Elizondo, cuando dijo que <la reducción del IVA en la llamada zona libre resulta ser un engaño, porque sólo unos cuantos de los ciudadanos recibirán el beneficio de la reducción>.

2.- A favor de la implementación de la política pública que reduce IVA, ISR e incremento salarial al doble están de acuerdo al parecer todos a quienes impacta y es una opción para dar mayor competitividad a la franja fronteriza.

El mensaje del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo reconoce en una parte de su intervención ante el Presidente López Obrador el pasado viernes 4, cuando hace referencia que la competencia de las ciudades fronterizas mexicanas no es con el resto del país, sino con los estados colindantes del lado americano.

Estas políticas lo hacen equiparable frente al 8 por ciento de taxes, que se cobran en Texas, nuestro estado vecino, porque en Florida es de 6%, en Nueva York es de 8.8, pero hay estados exentos como Oregón, Alaska, Delawere, todos ellos y algunos más son estados libres de impuesto. Y esto ha funcionado en Estados Unidos desde hace tiempo lo cual nos dice que efectivamente es un incentivo que da competitividad a ciertos puntos geográficos.

Son los resultados que esperamos ver en el caso mexicano, sin embargo el acuerdo del Ejecutivo es por los 2 próximos años, con las reservas del caso, en virtud de que los expertos del actual régimen no le tienen total confianza. Sin embargo el Presidente López Obrador afirmó en Reynosa, que será todo el sexenio y lo rubricó con un “me canso ganso”.

Antes el gobernador tamaulipeco se había referido al plazo de 2 años, como algo que no ofrece certidumbre para el inversionista.

3.- La visita del Presidente de la República a Reynosa, fue oportuna porque permitió al Gobernador García Cabeza de Vaca dejar claro que, el hecho de disentir no resta firmeza al respaldo de Tamaulipas al Gobierno del Lic. López Obrador, <México es la gran causa que nos une> y fue más claro al expresar, “Tamaulipas cuenta con Ud señor presidente, y no tenga la menor duda que Ud cuenta con Tamaulipas”.

Desde luego no fue un cheque en blanco, al precisar, <mi gobierno seguirá siendo un gobierno amigo, un gobierno aliado (seremos claros) respaldará todo lo que beneficie y contribuya a restablecer el orden y la paz, y el estado de derecho>.

El comentario es que, no podía ser de otra forma, el 21 de diciembre el mandatario estatal durante la inauguración de una obra vial en Tampico exigió para Tamaulipas el presupuesto que le corresponde para obras de infraestructura. En esa ocasión señaló García Cabeza de Vaca “que no se trata de pleitos, se exige únicamente lo justo y correcto”.

Se refería a la modernización de carreteras, apoyo al campo y obras hidráulicas cuyos proyectos se enviaron en tiempo y forma; aclaró que es falso que los gobernadores quieran más dinero para ellos, esos presupuestos los ejercería el Estado y pidió una rectificación como se hizo con las universidades, ese es un planteamiento que sigue vigente.

De tal manera que el evento de Reynosa se realizó dentro de los protocolos de respeto y cordialidad que requería el acontecimiento, la primera visita de Andrés Manuel López Obrador como Presidente, un acto que adquiere consideración después de la indiferencia que el gobierno peñista tuvo para nuestra entidad, lo cual fue referido por el propio García Cabeza de Vaca y que de alguna manera equivale a un reconocimiento a esta apertura del nuevo gobierno.

También tiene relevancia si tomamos en cuenta que es el Partido Acción Nacional el principal adversario político de Morena, el que está de pie y actuando como contrapeso en el Congreso de la Unión; que está aún muy fresco el evento de Puebla y que tenemos un Presidente que además de ser titular del Poder Ejecutivo es el principal líder de su partido y que se mantiene en campaña política de manera permanente.

En ese contexto, podemos decir que el saldo de la primera visita presidencial fue exitoso para ambos niveles de gobierno.

EL MIEDO NO ANDA EN BURRO.- Más vale prevenir que lamentar, de tal suerte que el aparatoso equipo de seguridad montado para proteger al Presidente López Obrador, sumado al hecho de haber cambiado de manera imprevista de salón sede para el evento del pasado viernes 4, fuero medidas oportunas y efectivas aunque generaron inconformidad y malestar porque no estuvieron todos los que esperaban asistir y en cambio asistieron otros que no estaban considerados.

Lo importante es sin duda el resguardo proporcionado al titular del Poder Ejecutivo, el cual afortunadamente ya lo entendió el Presidente y aceptó que su protección es una condición de la figura presidencial, tiene que ver con la buena marcha del país.

ESTA ES LA PRIMERA de nuestras colaboraciones de 2019, agradecemos a nuestros lectores la atención que nos prodigaron el año que acaba de concluir y esperamos seguir mereciendo un espacio en su agenda personal. Le deseamos un año generoso en éxitos, salud y felicidad en el seno familiar. Y mucho ánimo si Usted es de los afectados por los recortes de personal impuestos por la Federación. Tome en cuenta que estas sacudidas al árbol trae a veces sus beneficios, lo saca a uno del ostracismo y le obliga a buscar nuevas oportunidades que luego resultan mejor que las que se tenían. Un abrazo virtual.

