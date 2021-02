FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Apuntes políticos

La solución de las diversas problemáticas que existen en la sociedad, es algo que no se había venido dando en clase política tradicional, al contrario, la diversificación de problemas ante la omisión de la autoridad venía siendo la regla.

Los servicios básicos, como la seguridad pública, el buen estado de vialidades y el acceso al agua en las casas, no se han podido lograr su propósito en algunas ciudades, y en consecuencia mucho menos el desarrollo de infraestructura urbana que le de las posibilidades de crecimiento a dichas entidades.

Sin estos recursos no es posible que se instale la industria de la transformación, sin agua y sin vialidades, es retroceder miles de años antes de la civilización, ni más ni menos.

La mesura en las ofertas políticas, habla de honestidad y la plena identificación de los problemas reales a los cuales se les pretende dar solución, a diferencia de ofertas que pueden ser espectaculares, pero que que nunca se cumplen, ya que ni lo básico muchas veces logran resolverlo.

Esta situación que prevalece en algunos municipios, es la que le otorgará la continuidad a sus respectivos administradores, y en su defecto el giro en otro sentido en la orientación del voto ciudadano.

Entre quienes podemos considerar que han tenido una labor destacada y que sin duda tienen ya el voto de manera reiterativa, casi en la mano, podemos mencionar al Alcalde de extracción Panista Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, siendo considerado uno de los alcaldes más destacados no solo de Tamaulipas, si no del país, y esto ante la empatía de los ciudadanos Tampiqueños que se encuentran más que satisfechos ante la gestión del munícipe que brilla con luz propia.

Por otra parte, le comentare amigo lector, que la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa hizo nuevamente un llamado a los Tamaulipecos, a respetar las medidas de seguridad sanitaria para lograr disminuir el número de contagios por el Covid – 19, ya que las cifras oficiales en el estado están indicando 49,278 casos positivos acumulados, por lo que se espera una respuesta favorable de la población. Cabe señalar que son casi 44 mil personas que se han recuperado en la entidad.

Siguiendo rumbo a las elecciones, ahora en la región cañera tamaulipeca, algunos sondeos ante la opinión pública, indican que, quien se está perfilando para lograr la designación de los Morenistas, para contender por la alcaldía de Cd. Mante, es el Médico Cirujano Refugio Espriella Domínguez, quien, de asumir dicha representación, se les estaría otorgando un reconocimiento a las militancias de Morena, ya que ha sido desde la fundación de esta organización política, Consejero Nacional desde 2012, y se ha distinguido como un férreo coadyuvante del Obradorismo, a la par de su vocación social como profesional de la salud, actividades que le estarían dando además los argumentos en el área administrativa, para presentarle resultados a la ciudadanía.

Continuando en la región centro de Tamaulipas, En Jaumave Alfredo García Olvera se le ve, que está conduciendo un movimiento político a base de trabajo, recorriendo diversos sectores, en busca de la designación por Morena como candidato a la Alcaldía, cuenta con una estructura que se ve fortalecida, mediante los preceptos de la 4T, de no mentir, no robar y no traicionar. Sin duda contará con la preferencia ciudadana, para ungirlo como su representante ante ese organismo político, dada la amplia convocatoria que ha venido sumando, además del hándicap de contar con más tiempo posicionando su proyecto.

Querido lector, que tenga un excelente día, nos leemos la próxima.

Contacto: [email protected]

