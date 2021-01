RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

ARMANDO ZERTUCHE CON PREFERENCIA RUMBO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRI.

Cada vez son más las expresiones sociales que se pronuncian a favor del diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, para que Morena lo postule como su candidato a la presidencia municipal de Reynosa, habida cuenta de su experiencia política, su ascendencia social, su vocación de servicio, su arraigo y su vinculo con los sectores productivos y estratos sociales.

Por cierto el diputado federal por el noveno distritos en Reynosa ARMANDO ZERTUCHE, quien por protocolo partidista hará entrega mañana miércoles al CEN de Morena de su carta de intención para reelegirse como diputado federal, empezó a recibir una copiosa cascada de adhesiones a su proyecto político para participar como candidato al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía.

Desde hace algunos días se empezó a darse un proceso de unidad al interior de Morena para que ZERTUCHE ZUANNI, encabece la propuesta para la alcaldía de Reynosa, dado a su relación directa con todos los sectores de la ciudad con quienes ha estado en constante dialogo y ha recibido el consenso ciudadano para cuando se tomen las decisiones sea el Reynosense como el candidato de unidad.

Incluso ha recibido el apoyo del resto de los aspirantes a otros cargos de elección popular de que si es el elegido ellos se sumaran a su proyecto como el caso de HUMBERTO PRIETO, LUIS MIGUEL IGLESIAS, MARCELO OLAN, MARCOS HEREDIA y otros mas que se sumaran al proyecto de ZERTUCHE ZUANNI.

Hay que recordar que en el CEN de Morena el método para elegir candidatos tanto federales como alcaldes y diputados locales será mediante encuestas y quien logro el consenso ciudadano será electo candidato para el cargo que aspire.

En otro orden de ideas, por el lado de los panistas no se duermen en sus laureles y el presidente del congreso estatal GERARDO PEÑA FLORES, quien desde una principio declaro que le gustaría gobernador Reynosa como presidente Municipal, sigue activo y de acuerdo al resumen que ha hecho de los recorridos en esta ciudad fronteriza ha recorrido más de doscientas colonias populares donde ha interactuado con los vecinos de cada colonia con el fin de conocer sus necesidades y llevarlas en la agenda para s defina la candidatura para la presidencia municipal de Reynosa.

Se ha especulado que PEÑA FLORES, podría ser el candidato a diputado federal por el uno distrito en Reynosa, pero su andar por las colonias confirman lo que dijo en un principio que le gustaría gobernar la ciudad mas importante de Tamaulipas como es Reynosa, pero ya saben que en política una cosa es lo que se dice y otra la que se hace dependiendo la circunstancia.

CHUMA; 2021 el Reto para comapa, este nuevo 2021 sera un año de grandes retos y cargado de proyectos tendentes a mejorar los servicios de agua y drenaje a todos los sectores de la ciudad, con inversiones de parte del gobierno del Estado y el gobierno municipal para la comapa de Reynosa.

JESUS MARIA MORENA CHUMA, gerente general de comapa, está consciente de que aun cuando se avanzo en el 2020, la inversión histórica para el organismo operador del agua este año, traerá como consecuencia contar con una optima red de drenaje sanitario y el suministro de agua potable al 90 por ciento de las colonias.

Como se ve son dos gallos azules rumbo al los comicios del 2021, cual de estos dos buscara la candidatura de la presidencia municipal y quien rumbo a una curul federal en el congreso de la unión.

En otro tema, por el rumbo del Partido Revolucionario Institucional aunque su dirigente EDGAR MELHEM, ha declarado que no hay nada para nadie ya los aspirantes a candidatos a la diputación federal levantaron la mano y el primero fue el ex varias veces diputado federal y presidente del PRI estatal ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, quien presento su carta intención para ir por el distrito V de ciudad Victoria y también el ex presidente del congreso RAMIRO RAMOS SALINAS, que presento su carta intención para ir por la diputación federal de Nuevo Laredo.

Otro que podría ser candidato por ciudad Mante es el ex diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

Esos son los primeros que levantan la mano y mientras tanto el líder estatal EDGAR MELHEM, esta en espera la indicación del CEN del PRI, para saber en qué distritos son para mujeres para cumplir la equidad de género.

Se habla o manejan nombres de algunas féminas como AIDA ZULEMA FLORES, AMELIA VITALES, o DULCE NAVA, pero al parecer ninguna será podrían ser una sorpresa caras nuevas y lo mismo podrá pasar en la selección de candidatos a diputados locales y alcaldes jóvenes y caras nuevas y no más de lo mismo como se estilaba antes.

Cambio de tema, el diputado de morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑES, de negros antecedentes quien está obsesionado por ser el candidato a la presidencia municipal quiso quedar bien con los periodistas y para ello cito a menos s una decena de ellos los que hablan bien para rifar unos regalos, pero se corrió la voz y le cayeron más de 30 lo que monto en cólera y regaño a su enlace de medios que si no sabía que eran 10 regalos y personalizados.

Pero resulta que quien corrió la voz del convivio fue el ex funcionario del municipio panista FEDERICO KIKO PIPAS PEREZ, para lucirse que ahora es de morena y apoya a RIGO, y el será candidato a diputado local por ese partido.

Total el que defecto el acto del Día del Periodista fue el traidor panista KIKO PIPAS, que aparte le dio el beso del diablo al candidato RIGO RAMOS, por andar confiándose en gente que en lugar de sumar resta.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

G MAIL [email protected]