Por Guadalupe E. González

ARMANDO ZERTUCHE, “VIVO EJEMPLO” DEL PORQUE MORENA, SE DESMORONA.

ARMANDO Zertuche Zuani, quien “para desgracia de las familias de Reynosa”, es Diputado Federal “por chiripa” y “no por popularidad”, ante un grupo de aproximadamente 300 gentes, reunidas en el salón “Eleisa” de la colonia Rodríguez, al dirigirse a los presentes, “habló más de lo electoral”, por la elección que se avecina, haciendo patente, a la popularidad del Presidente AMLO, e hizo amplio relato sobre “la IV Transformación”, refiriendo con ello que, Morena es la mejor opción política”, según él, y de todo lo que balbuceó grotescamente, este irresponsable político “de baja calidad moral”, lo único especial e importante, fue “lo que expuso en torno a la revocación de mandato”. A cuyo tema Armando Zertuche, por obviedad, “deberá tener mucho cuidado”, porque si lo evalúan, como él lo aduce, podría ser objeto de tal revocación, porque evidentemente “no ha trabajado para nada por su distrito” y si esto es mentira, que lo demuestre. Pues los hechos hablan por sí solos, ¿o no?.

PERO LO TRISTE y lamentable de su participación, en esa reunión, es que este Diputado Federal identificado como “un bueno para nada”, “en ningún momento hizo hincapié sobre las necesidades de Reynosa, (su distrito), de donde incluso es nativo, porque él, siendo Diputado Federal, no ha aportado algo favorable para el mejoramiento de la imagen, de este también su pueblo. Y si es Legislador y, tuviera tantita vergüenza, Zertuche Zuani, debería estar más interesado en “abonar buenas obras o buenas acciones”, para su querida Reynosa”, pero no lo ha hecho. Qué triste ¿verdad?

OBRAR POR defender A Morena en reuniones, como a la que aquí hacemos alusión, “no es lo que el pueblo” de su distrito o de Reynosa, demanda, porque la gente quiere que ARMANDO ZERTUCHE, como Diputado Federal, dedique más su tiempo a reunirse por ejemplo con la alcaldesa de Reynosa y, “ver la forma de cómo ayudar a conseguir recursos”, para que Reynosa, obviamente siga mejorando, como con empeño y valioso esfuerzo lo hace aquí la DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pero lamentablemente, eso a Zertuche Zuani, le es ambiguo, ecuánime e indiferente, o sea, es lo que menos le importa, porque este, como legislador, ha demostrado “no tener voluntad política para servir”, pero servir en serio a su pueblo, pueblo que le dio el voto y que creyó y confió en él, pero a éste “le importa más el beneficio propio y no el bienestar colectivo. Y sino pues que lo demuestre, eso sería lo sensato. Usted que opina?.

TENER ARMANDO una excelente retorica o una extraordinaria verborrea para criticar y lucirse, eso no es el trabajo de bienestar social que prometió en campaña a los electores, porque hay videos y audios, donde queda constancia pública que él, hizo patente a su interés para atender las demandas del pueblo, pero desde que es Diputado Federal por el II Distrito, de demandas favorables para la sociedad, “él, no habla para nada” y eso es lo que, justamente debió hacer en los 5 meses que lleva como legislador, prefiriendo hoy esconderse, para eludir a quienes en las colonias y ejidos, “pueden encararlo”, para decirle mitómano (mentiroso). Porque hasta hoy en día, Armando Zertuche Zuani, está lejos de demostrar interés, por realmente servir a Reynosa.

EN LA REUNIÓN, este Diputado Federal por Reynosa, habló más de los 100 días de Gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero eso al pueblo de este distrito, no le importa, porque a la sociedad de esta región, le interesa más “saber que está haciendo su Diputado por ellos”, eso es lo lógico, pero ese tema “Zertuche no lo toca para nada” por así convenir a su interés. Y dedicar mayor tiempo a hablar de confrontaciones políticas, de temas electorales y demás cosas parecidas, eso naturalmente, confirma que, “Zertuche está incurriendo en delitos electorales”, cuya cuestión ya será evaluada por las autoridades responsables de endilgar delitos de esta clase a político de ínfima calidad moral, como al que aquí, hacemos referencia.

NADIE puede obligar a éste Diputado Federal a que se ponga a trabajar por el bien de Reynosa, aunque esta sea su ineludible obligación de servicio y, si en los 5 meses que lleva como legislador, no lo ha hecho Zertuche Zuani, repito, “es porque no tiene voluntad política para hacerlo”, cuya cuestión debería entender, pero claro está que más le importa hoy por hoy defender a Morena, decir en reuniones de grupos reducidos, que todo lo de ellos se está haciendo bien y que, “son la mejor oferta política” pero el actuar, de políticos irresponsables como éste, nos lleva a pensar que, “tienen miedo que la gente ya no crea ni en Morena, y mucho menos en ellos”, que no han trabajado para servir a sus electores o representados, porque evidentemente, han incumplido a sus promesas, cuyo detalle a mi juicio, esa es la cruda realidad que se vislumbra, “en el desmoronado escenario de Morena” aquí en Reynosa y en la mayor parte del estado de Tamaulipas.

PARA ELLO, les diré que desde un punto de vista de equilibrio político, mismos militantes de MORENA, coinciden en que, “Morena fue fuerte por Andrés Manuel López Obrador”, pero no por la gavilla de políticos insensatos y convenencieros que ganaron “colgándose” de la buena imagen que tuvo y aún sigue teniendo AMLO. Y por eso, ahora como lo explico, los temerosos “busca chambas” como Armando Zertuche y otros muchos más, siguen haciendo campaña, “UTILIZANDO AUN LA ETIQUETA PÚBLICA Y POLÍTICA DEL PRESIDENTE” y no la de ellos, porque simplemente no tienen, dicho de otra forma, “no Traen nada en el morral”.

Y POR ESO, finalmente, les reitero que individuos como el Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, por “temor al desmoronamiento de Morena” en Tamaulipas y, QUEDAR MAL CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, seguirán instrumentando burdas estrategias, para “intentar recuperar el poder político que tuvieron cuando AMLO iba en las boletas”, porque saben que, “solos no lo podrán lograr” y por esta razón fundamental, seguiremos viendo más reuniones como a la que aquí, hago referencia. Pero afortunadamente, “el pueblo o los electores”, en su mayor parte, están convencidos de que, MORENA, si se dijo “sería la esperanza de México”, hoy está siendo lo contrario, gracias a la nefasta indiferencia y la irresponsabilidad de servicio, con la que SE HAN VENIDO CONDUCIENDO “políticos buenos para el verbo y la grilla”, “PERO MALOS” para trabajar por sus representados”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

