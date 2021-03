RELOJ POLITICO

ARRANCA PROCESO DE DESAFUERO CONTRA GOBERNADOR CABEZA DE VACA.

REPRUEBA PRI MARCHA EN APOYO DEL GOBERNADOR EN MEDIO DE PANDEMIA.

Mientras en Tamaulipas se hacen movilizaciones de apoyo a favor del gobernador Estatal, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en la ciudad de México arranca el proceso de desafuero contra el gobernador Tamaulipeco. La sección Instructora de la Cámara de diputados radico el expediente de desafuero en contra del gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, con del cual oficializo el proceso en su contra.

El gobernador panista tendrá un plazo de siete días para responder lo que a su derecho convenga, ante la solicitud que hizo la unidad especializada de Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alternación de Moneda adscrita a la Fiscalía General de la Republica.

En la capital del Estado durante toda la mañana de ayer hubo mucho movimiento de personas de las organizaciones, funcionarios estatal y alcaldes azules que se concentraron en la plaza de ciudad Victoria para respaldar al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, quien respondió, “ante las embestidas y difamaciones que sido objeto les digo que en Tamaulipas nadie se rinde, y seguiremos en pie de lucha protegiendo a los Tamaulipas, los hombres de Tamaulipas jamás se van a rendir” señalo el gobernador en el mitin de apoyo frente a palacio de Gobierno.

“No lo vamos a permitir” expreso que el gobierno de morena a través de mentiras pretende quitar a un gobernador y no lo vamos a permitir. Aquí hay un gobernador puesto por el gobierno de Tamaulipas,” enfatizo CABEZA DE VACA.

En otra orden de ideas, En redes sociales y distintos medios de comunicación hubo respuestas en favor y contra durante el mediodía de ayer, como el del presidente del PRI Tamaulipas, EDGAR MELHEM SALINAS, reprobó la convocatoria obligada a la marcha de apoyo del gobernador de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, luego de ser señalado por presuntos delitos federales.

“Repruebo la convocatoria en medio de la pandemia que obliga a trabajadores del gobierno del Estado, y los ayuntamientos panistas de ciudad Victoria y centros de Tamaulipas a la marcha de ayer” señalo el líder tricolor.

Otras opiniones de gentes comprometidas obligadas a expresar su opinión en favor y otros en contra el del gobierno federal.

Unas aplauden al gobierno de la 4T y piden el paredón. Otras las condenan.

En otro tema, el pasado sábado en Reynosa durante la ceremonia de toma de protesta de los candidatos del PRI donde estuvo presente su dirigente EDGAR MELHEM, y diputada y presidenta del PRI municipal OLGA GARZA, se vio un PRI desfasado hundido por la pobreza de sus candidatos y no hubo la alegría de antes cuando miles se aglomeraban con gusto por había candidatos de peso político y experiencia por hoy dan lastima los que fueron nominados porque no encontraron a otros.

En los patios del comité agrario los únicos que levantaron un poco fue la presencia del ex alcalde OSCAR LUEBBERT, de quien se dice juega con dos cartas rumbo a los comicios de junio, con el infumable BENITO SAENZ, y del diputado RIGO RAMOS, de Morena. No había ningún ex alcalde y los representantes de los sectores del partido todos les hicieron el vacío a los aspirantes.

Las campañas aun no inician, pero los candidatos priistas tengan la seguridad no cosecharan votos suficientes en un descuido el PRI puede perder su registro por los candidatos débiles que presentaron en todos los municipios. Pal baile vamos.

Cambio de tema, todavía no se determina la candidatura del ayuntamiento en morena, no obstante que el diputado federal, ARMANDO ZERTUCHE, ZUANI, puntea como el favorito, el resto de los aspirantes no quietan el dedo del renglón y como MARCELO OLAN, siguen trabajando diariamente.

Se sabe en que estos días los aspirantes a un cargo de elección popular que ostenten un cargo público deberán presentar su renuncia en cumplimiento a la ley electoral y estos la veremos de aquí al 6 de marzo que vence el plazo.

Con el empujoncito que les está dando la 4T a sus precandidatos con proceso de desafuero contra el gobernador CABEZA DE VACA, muchos candidatos azules podrían perder, particularmente donde los candidatos no cuentan con la simpatía popular como Matamoros, Rio Bravo, Victoria, Laredo y Reynosa, por no citar más.

