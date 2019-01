La@Red

RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ARRANCAN HOY LAS CLASES EN LA UAT, BUENA SUERTE

Hoy lunes 14 de enero arrancaron las clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), del período escolar 2019-1 (Período de Primavera), en cuyo marco el rector José Andrés Suárez Fernández, exhortó a los estudiantes a seguir haciendo un gran esfuerzo para el cumplimiento de sus metas, valorando la oportunidad que tienen de prepararse en una institución comprometida en brindar una educación de calidad y formar profesionales útiles a la sociedad.

Destacó al mismo tiempo que la UAT recibe también con los brazos abiertos y con grandes expectativas a los alumnos de nuevo ingreso. En total son alrededor de 40 mil alumnos y tres mil profesores los que concluido el período vacacional se reincorporan a la actividad académica en todos los planteles de kis diferentes cetros universitarios y sedes de la UAT en el estado.

“Sean todos bienvenidos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ésta es su casa, su Universidad y queremos que la vayan sintiendo; yo los invito a que aprovechen la valiosa oportunidad de hacer estudios de nivel superior”, dijo Suárez Fernández en forma sentida.

Estando cerca la rendición del que será el Primer Informe de su Rectorado, el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, después de dar la bienvenida a todos los alumnos y maestros, reveló que hay un nuevo ciclo escolar con nuevas metas y reafirmó el compromiso de su Administración Rectoral para dar seguimiento a los proyectos prioritarios de cada uno de los planteles educativos.

Pero hizo hincapié en que también tienen un plan de desarrollo con objetivos generales y acciones específicas en cada uno de los departamentos de la Universidad , en las facultades y escuelas.

Dijo que definitivamente “todo gira en el estudiante como el componente más importante para la Universidad y de la calidad de los servicios que ofrecemos a través de las carreras profesionales y de los posgrados”, subrayó.

Por último el rector de la UAT apuntó que “el principal proyecto es que nos vaya bien a todos y que le vaya bien a la Universidad, cada quien haciendo el trabajo que nos corresponde”.

El prestigiado periódico de Estados Unidos, The Wall Street Journal, cuya primera publicación apareció en 1889 y que está considerado como uno de los diarios más influyentes del mundo, con circulación en Asia,Europa y América Latina, fue desmentido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al rechazar que nuestro país haya reducido sus importaciones de gasolina como lo difundió éste importante medio de información.

Categórico el mandatario nacional sostuvo que es falsa la publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, respecto a que México compra menos gasolina en el extranjero y remarcó que desgraciadamente “estamos comprando más gasolina a Estados Unidos, haciendo hincapié en que el desabasto es por el combate al huachicol”.

López Obrador aprovecho la oportunidad para pedir a los ciudadanos administrar el combustible, asegurando que “poco a poco se va a ir normalizando la situación. No caigamos en pánico, en compras precipitadas, si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina. Administren lo que tienen y no consuman más de lo necesario para que de ésta forma podamos regularizar el abasto”, dijo.

Comentó que a pesar una nación petrolera México compra 600 mil de los 800 mil barriles diarios de combustibles que consume. “Esto significa que solo se producen 200 mil barriles al día en las refinerías del país”,

Luego reiteró lo que dijo muchas veces cuando andaba en su campaña: que éste modelo neoliberal nos ha llevado a depender de la compra de gasolina del extranjero. “Consumimos 800 mil barriles diarios de gasolina y debido a que no se construyeron nuevas refinerías, desde hace 40 años, solo producimos 200 mil, tenemos que comprar 600 mil barriles diarios”, remarcó el presidente de nuestro país.

Cuando parecía ser que la creación de la Guardia Nacional era ya un hecho consumado y con un mando civil y no militar como estaba asentado en el proyecto original, ahora resulta que ni así está de acuerdo el grupo parlamentario del PRI en el Senado, porque no basta garantizar el organismo quede en manos de un mando civil, si su estructura es dominantemente militar.

Además de que sus funciones alcanzan tareas que originalmente son de naturaleza civil y descentralizada en el ámbito del federalismo, tutelados adicionalmente por el órden de la convencionalidad internacional a la que está obligado nuestro país.

Supuestamente en el período extraordinario previsto para los días 16 y 17 de enero, el Senado daría su aval para validar con ello la creación de la Guardia Nacional, pero, pero, pero, ya el coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara Baja, el diputado Mario Delgado, ya dijo que eso no va a ser posible lo que creemos atribuye al reclamo de la bancada del tricolor.

Nos da risa la comparación que hace el senador de MORENA y coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, el que dejando ver su gran sumisión, hacia su gran jefe, asegura que la lucha emprendida por AMLO contra el huachicoleo, según él, equivale a una segunda expropiación petrolera, porque se le está quitando a la delincuencia el control de la riqueza nacional.

En éste año electoral 2018-2019 va a variar el escenario político, con lo que confirmamos que no hay elecciones iguales, En lo personal –como analistas políticos– damos por hecho que mínimo en la jugada van a participar cuando menos dos nuevos partidos políticos: uno de Margarita Zavala y otro de Elba Esther Gordillo.

Según nuestras antenas las otrora dos famosas guerreras del PAN y PRI ya tienen enfocadas todos su baterías en la conformación de la asociación civil que de entrada exije el INE a quienes estén interesados en registrar un nuevo partido político, requisito que al parecer ambas ya tienen cubierto, El partido de Margarita Zavala llevará el nombre de Libre y el de la Gordillo al parecer aún no lo ha definido, partido que llegado el momento podrían dirigir a nivel nacional el yerno de La teacher o nuestro amigo el profesor Enrique Meléndez Pérez.

Por cierto el viernes por la mañana la maestra Conchita Vigil rindió protesta en Ciudad Victoria ante el profesor Guadalupe Castillo como presidenta estatal de la Cédula 10 de Pensionados y Jubilados de la organización “Maestros por México”, de la que es el dirigente nacional el profesor Tomás Vázquez Vigil y Meléndez Pérez coordinador en ocho estados del país. Suerte.

Como que a don Nicolás Maduro se le anda apareciendo el chamuco, decía mi abue, ya que el gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos han declarado ilegítimo su segundo mandato como presidente de Venezuela, razón por la que muchos equiparan su grito de Viva México, con el SOS de un náufrago en alta mar.

Bien por San Fernando; en Victoria el alcalde también necesita que el gobernador de todos los tamaulipecos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le eche la mano, muchas calles del primer cuadro están para llorar, En 30 años no habíamos visto un retroceso de ese tamaño en la capital del estado, que lástima tan bonita ciudad.

