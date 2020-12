RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

ARRANCAN PRECAMPAÑAS FEDERALES SIN PRECANDIDATOS REGISTRADOS.

ANTE EL INE SE REGISTRAN COALICIONES JUNTOS HAREMOS HISTORIA Y VA POR MEXICO.

El pasado 23 de diciembre arranco el periodo de las precampañas para diputados federales, sin embargo, los partidos se encuentran sin precandidatos oficiales, por lo cual el inicio paso desapercibido por la opinión pública de Tamaulipas.

Lo anterior debido a que no hubo expresiones visibles de los interesados para aspirar a una candidatura, a pesar que oficialmente ya pueden pedir el voto interno a los militantes de sus partidos.

Hasta ahora, solo Morena emitió su convocatoria para elegir a sus candidatos a diputados federales, mientras el PAN, el PRI y otros partidos siguen pendientes de abrir su convocatoria.

OLGA ALICIA CASTRO RAMIREZ, presidenta de la la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Tamaulipas, señalo que las precampañas federales seran del 23 de diciembre al 31 de enero.

Después de esa fecha será emitida la convocatoria para elegir los 43 presidentes municipales y el congreso Estatal.

En otra orden de ideas, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió dos solicitudes para conformar coaliciones a las elecciones de diputados federales de 2021 y tres solicitudes de acuerdos de participación entre partidos y agrupaciones políticas.

De esta manera VA POR MEXICO, es una coalición que involucra a 171 de los 300 distritos electorales con los partidos PAN (57 distritos) PRI (60 distritos) y PRD (54 distritos).

En estos en Tamaulipas va solo con sus candidatos.

En tanto, la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por PT, Verde y Morena, se dará en 151 distritos electorales, de los cuales el PT encabezara 44, el verde, 41 y Morena 66.

En esta coalición en Tamaulipas va en cinco distritos y en las presidencias municipales va en los 43 municipios en juego.

Cambio de tema, en Tamaulipas los morenistas como en otras entidades han entrado en “rebatinga” por las candidaturas entre los llamados fundadores y aspirantes de otros partidos que buscan la postulación a la presidencia municipal de Reynosa.

Este fin de semana se dieron fintas e intentos de manipulación, que por fortuna se detectaron y no dieron resultados.

Con ese llamado a la unidad por Morena donde no estuvieron los que deben estar y otros que no deberían estuvieron, fue solo una llamarada de petete que no prospero.

Incluso de los aspirantes que asistieron se fueron inconformes por el engaño que fueron objeto de parte del convocante GEOVANNI BARRIOS, quien públicamente dijo que no aspira y solo era el llamado a la unidad y ahora sale que siempre si va por la presidencia municipal de Reynosa.

Mientras tanto el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE, ni suda ni se acongoja tranquilo se pasa en su hogar sin andar en sobre saltos pues las cosas se darán a su debido tiempo.

En estos días festivos el tabasqueño le ha bajado un poco al ritmo de trabajo en territorio y pasado el año nuevo seguirá su trabajo habitual.

Lo mismo con el HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien en los días festivos anduvo activo con sus recorridos humanitarios.

El resto de los aspirantes disfrutaron el periodo vacacional para volver a la lucha electoral.

Cambio de tema, quien sera el nuevo coordinador de la bancada tricolor en el congreso sera el ex líder campesino TINO SAENZ, quien fue palomeado por el líder estatal del PRI EDGAR MELHEM, para quedar en lugar de YAHLEEL ABDALA, la traidora tricolor quien por una candidatura renuncio al partido que todo le dio para irse a ganar dinero que le ofreció el PAN de Tamaulipas.

Por cierto la suertuda COPITIZI HERNANDEZ, de Rio Bravo, cubre la titularidad de dejo YAHLEEL en el congreso como diputada.

