LETRAS PROHIBIDAS

Arrecia 4T “guerra de lodo”

Clemente Zapata M.

Agudizaría la guerra

de lodo en la nación

generando conmoción

situación estará perra…

CuatroT viene con todo

pa’ romper la Oposición,

se le ve fea intención

con esa guerra de lodo…

En política no se puede ser “ingenuo”, aunque se vale aparentar; por ello pensar que la Cuarta Transformación será una “dama de la caridad” contra la Oposición, es realmente caer en la ingenuidad.

El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sabe dónde está parado y, aunque tenga “otros datos”, entiende que, a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, no le alcanza para retener la mayoría en la Cámara de Diputados.

Es cierto, son miles de millones de pesos los que emplea el Gobierno federal para los programas sociales y no nos podemos chupar el dedo de que la ayuda es desinteresada, por lo que esa “inversión” tiene por objeto recuperarse en las urnas.

También es cierto que la Oposición, con todo y la “mala fama” que arrastra por los abusos y excesos del pasado, sí le está quitando el sueño al inquilino de Palacio Nacional y a sus “asesores”.

Quieran aceptarlo o no los seguidores del Jefe de la 4T, la alianza “Va por México” es la suma de todos los adversarios del mandatario LÓPEZ OBRADOR; allí confluye la clase política, empresarial, social y religiosa que no acepta los “dogmas” del Presidente de México.

Aunque Palacio Nacional cuenta con la coalición formada entre Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo cierto es que los órganos políticos que se suman al llamado “partido de Estado” no le ayudarían de mucho para marcar la diferencia.

No es novedad que desde el púlpito de la Mañanera se minimiza la alianza conformada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRD) y de la Revolución Democrática (PRD).

Esa alianza peleará en 177 de las 300 diputaciones federales y en las restantes, los partidos que dan vida a “Va por México”, pelearán solos; por lo que fuera de fobias, filias o pasiones la coalición pone en riesgo la hegemonía lopezobradorista.

Como Palacio Nacional no puede operar para deshacer una alianza formada en el derecho electoral, tendrá que emplear dos herramientas muy socorridas en la política mexicana: la “guerra de lodo” y el “brazo de la justicia”.

Por ello la Fiscalía General de la República desempolvó el “caso Lozoya”, para pegar de lleno al centro neurálgico de “Va por México”, es decir a importantes actores políticos del PRI y PAN.

En resumen. Independientemente de las simpatías o antipatías que puedan generar los partidos que conforman “Va por México”, la realidad es que los números electorales al final son los que mandan y la alianza se formó para ganar, así de simple. Eso lo saben en Palacio Nacional.

Este año es electoral y por ello la Fiscalía trabajará “tiempo extra” para quitar piedras al camino que andarán los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional y partidos satélites… Pendientes…

~~RECONOCE RIVAS A ENFERMERAS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, reiteró su total apoyo a las y los enfermeros con motivo de su día, reconociendo su vocación de servicio a favor de la población durante esta pandemia. Acompañado de la presidenta del DIF, ADRIANA HERRERA ZÁRATE, así como de síndicos y regidores, el alcalde RIVAS se reunión con las y los jefas de enfermeros de los diferentes hospitales, en la sala “Sergio Peña”, en donde solicitó un momento de silencio en honor de las y los enfermeros que perdieron la vida en servicio; posteriormente con aplausos agradecieron su trabajo y esfuerzo al atender a otras personas. Tras el desayuno realizado en un espacio abierto y con todas las medidas sanitarias, el edil RIVAS entregó un reconocimiento a los profesionales de la salud y diversos premios.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al interior de la Cuarta Transformación están debatiendo quién será el “chivo expiatorio” que enviarán a la piedra de sacrificio con relación al documento apócrifo presentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se asegura que Protección Civil de Tamaulipas dio cuenta de un incendio que afectó a una planta de la Empresa Productiva del Estado, pero cuya firma que “ampara” el documento es falsa… Cuentan que cuentan que aunque MANUEL BARTLETT, en su calidad de Director de la CFE, debería cargar con todas las pulgas, en la 4T saben muy bien quién financió la campaña del Jefe y eso le garantiza inmunidad total… Sólo queda saber a quién van a “sacrificar” … ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… La ex priista, que llegó a ser la presidenta del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional, YAHLEEL ABDALA CARMONA, vive su “luna de miel” con su nuevo órgano político… Cuentan que cuentan que en Nuevo Laredo la consideran dentro de Acción Nacional una “heroína”, prácticamente una “mesías”, a quien se le debe prestar toda la atención debida cuando emite una palabra, porque llegó al partido súper bien “apadrinada” … También cuentan que los más añejos dinosaurios de su ex partido (PRI) siguen exigiendo un “escarmiento” para YAHLEEL, pero se ve difícil que esos deseos cuajen; no le “atoran”, cuentan… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… La que puso a temblar a los tamaulipecos y no precisamente por frío, fue la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien advierte sobre un tipo de “Covid-19” remasterizado… Cuentan que cuentan que la funcionaria asegura que esta nueva cepa surgida en Londres, llegará a Tamaulipas y tiene dos peligrosas características: es de más rápida transmisión y más contagiosa; lo más grave es que la entidad no tiene el equipo necesario para saber si la nueva cepa ya llegó a la entidad… También cuentan que hay “mal pensados” que siguen insistiendo que las advertencias de MOLINA GAMBOA tienen la intención de crear psicosis para ver si la gente por fin entiende y se queda en casa… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Quien analiza hacerle la “guerra” a la Cuarta Transformación es ADOLFO SIERRA MEDINA, secretario general de la Sección 51, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud… Cuentan que cuentan que a SIERRA MEDINA no le han cuajado sus “estrategias” contra el Gobierno de Tamaulipas, de manera que analiza si tiene “derecho” o no de “hacérsela de tos” al Gobierno de la Cuarta Transformación, pues desde hace rato trae muchas ganas de comer con manteca… ¡AyWey!

Gracias…

