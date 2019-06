ARRRASO PAN EN TAMAULIPAS, CRECE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO.

DE PRIMERA… LA DAMA DE LA NOTICIA

ARRASÓ PAN EN TAMAULIPAS, CRECE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO.

EL GOBIERNO MUNICIPAL NO SOLO PERDIO, SE PERDIO.

HECTOR ESCOBAR RECIBIRÁ CONSTANCIA EL PROXIMO JUEVES.

Sin duda alguna el Partido Acción Nacional arraso las elecciones en Tamaulipas, ganar 21 posiciones de 22 no es cualquier cosa, cuando el partido MORENA la elección pasada logro colocarse como la primera fuerza en el país.

Los chairos empezaron a descalificar ya a algunos candidatos ganadores del PAN, sin tomar en cuenta que los líderes de su partido MORENA, son quienes decidieron quienes los abanderarían como candidatos y lo cierto es que los perfiles no daban para mucho

Teniendo la mesa servida para ofrecer un platillo de primera, le pusieron al PAN todo en bandeja de oro, así que ahora no se quejen porque lo cierto es que si a señalamientos vamos, algunos de los Morenistas en el poder tienen muchas cositas malas en su vida privada y demás y de esto no estamos hablando pero si de ser inteligentes para saber quién los va a representar en los puestos de elección popular.

El abstencionismo fue un factor que determino ciertos números en la elección y que no favoreció según para muchos a sus candidatos.

La presencia de los No Registrado marcó la variable que se presentó en la presente elección y lograron dividir la votación de tal manera que eso favoreció a un solo partido.

Los Votos nulos que cada día suman más en las urnas electorales tampoco ayudan a que una elección se defina de manera natural.

Todo lo anterior se percibe como un rechazo de los electores hacia el modelo de democracia que se ha creado en el país, generando todos esos factores que solamente entorpecen el crecimiento de un país.

Hay una frase muy común, ´el pueblo tiene el gobierno que merece´, y quizá habría que darle validez luego que el movimiento obrero 20/32 auspiciado por NAPOLEON GOMEZ URRITIA y ejecutado por SUSANA PRIETO, lograra que sin partido y como grupo unido alcanzar una votación mayoritaria al PRI dejándolo en tercer lugar con 13 mil 872 votos, por encima claro esta del MC, PRD, PT, PVEM, entre otros

¡! Así que si el pueblo manda, entonces porque tenemos tan malos gobiernos¨!!!

MORENA gano en Matamoros la elección pasada, pero quien gano con este partido no ha estado sumando como tal y ello ha provocado que la desunión de los verdaderos creadores de este partido estén inconformes con lo que sucede, ahí está la prueba de que las cosas no se están haciendo como deben.

La falta de una dirigencia ha mermado en la estructura de Morena en Matamoros y en general todo el estado; no se puede tener funcionarios de gobierno dirigiendo un partido que es primera fuerza nacional.

La intromisión y ambición de personajes dizque de Morena como de otros ha generado una falta de credibilidad en el partido por lo menos lo que en Tamaulipas se ve.

Muchas fueron las fieras morenas que llegaron en meses pasados a Tamaulipas a fin de sacarle los trapitos al sol al gobierno panista en turno, entre ellos ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, RICARDO MONREAL, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA y finalmente la dirigente nacional YEIDKOL POLEVNSKY hizo el último pase de lista.

Quien de todos ellos dará la cara a los chairos que pensaron que las hojuelas sobre miel caerían nuevamente en la elección recién pasada en Tamaulipas, como la ola del 2019.

Sin duda alguna el trabajo que realiza un gobierno es determinante para que el electorado crea en su partido, como fue el caso del PAN, con la figura del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, el triunfo logrado para su partido engrandece su compromiso y lo catapulta para lo que viene.

Si el gobernador logra seguir dándole un cambio a Tamaulipas, seguramente en el futuro próximo estaría en condiciones de jugar a otros niveles.

Lo mismo sucede en los municipios, como Valle Hermoso, el triunfo de PATY PALACIOS, quien ganara el distrito 9 por ambas ciudades, viene a generar una sinergia del trabajo que ha logrado permear en el ánimo de los habitantes en lo que GERARDO ALDAPE , tomo las riendas de la administración publica en el 2019 como alcalde de esta ciudad vecina.

En Matamoros la indefinición partidista de MARIO LOPEZ HERNANDEZ y la tendencia a a aplicar medidas que en otrora fueran aplicadas por priistas , además del gran apoyo al sequito de amigos de dicho partido en el que había militado y laborado por muchos años le ha restado mucha credibilidad, además del rechazo que le tuvo a los grupos de Morena ha puesto de manifiesto que su liderazgo partidista no le ayudo a ocupar mayor número de legisladores en el Congreso, considerando que Matamoros tiene cuatro.

Tendrá que ofrecer una disculpa o una explicación pero por lo menos reprobado ya está, así que por si le tenían puestas mejores expectativas vayan cambiando de brújula porque el alcalde ya se perdió.´

Los distritos que pudieran ser impugnados son el 12 en Matamoros en el que el triunfo se le da a IVETT BERMEA, aunque el número de votos es poco mayor, los números no mienten, pero claro está que CARLOS ELIUD PEREZ GONZALEZ, busca argumentos para lograr la revisión de los votos y quizá hasta intente ir mas allá con las autoridades electorales.

El caso de VERONICA SALAZAR, también es poco margen, quizá ella pudiera ser la que pida el conteo de votos siempre y cuando las condiciones estén dadas de lo contrario se quedaría así la elección y habría perdido toda esperanza de triunfo en el distrito 11.

HECOR ESCOBAR estaría recibiendo su constancia de mayoría el próximo jueves ante las instancias correspondientes como diputado electo, quien resultara ganador por el distrito 10.

En otros estados los números se movieron y en Puebla se gana Morena, considerando que era un estado del PAN, en Baja California también sucedió lo mismo y en el resto gano el Partido Acción Nacional.

El PAN en Tamaulipas arrasó, Morena sin lugar a dudas quedo muy abajo y el PRI, peor aún, todo indica que vendrá desapareciendo o se podría convertir en un partidito después.

Al PRI le hace falta sangre nueva, no sangre que lo siga sangrando y aun cuando ya no queda mucho de este, decidieron poner en las primeras pluris a personajes desgastados que ya no le generaron nada y los que se beneficiaron de este lo han abandonado a su suerte cuando está ahora si en su peor crisis histórica .

Los números que han sacado los partidos chiquitos tienen a desaparecer y con ello ha reorganizar la política mexicana que es lo que urge porque la cuarta transformación es más bien un libro de historia de la SEP de los que nos daban hace muchos años.

