SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ARTURO HERRERA, NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA EN MEXICO

-PRIISTAS INTENTAN REORGANIZARSE SIN MUCHA ACEPTACIÓN, SON LOS MISMOS

TODO LISTO en Reynosa para el festejo del dia del abogado donde la barra de abogados 12 DE JULIO que preside el LIC. MARCELO OLAN MENDOZA, estará efectuando en conocido hotel de la ciudad un evento con su directiva e invitados especiales para festejar dicha fecha y un organismo que ha llegado hasta las colonias populares y ejidos llevando una serie de asesorías jurídicas.

Mientras que en el plano nacional los integrantes del partido RSP, Redes sociales progresistas que se conforma paso a paso a nivel nacional surge en Tamaulipas con ERIKA CRESPO al frente y ya en su paso por la entidad conformando los representantes distritales en cada uno de los rincones del estado de Tamaulipas.

ERIKA CRESPO, fue diputada local por el PANAL, secretaria general del partido en la entidad hace algunos años, partido que ya no cuenta con registro alguno.

REDES SOCIALES PROGRESISTAS, es un partido naciente que esta en su construcción y que sabemos siente que la inclusión no solo será del magisterio que es su fuente precisamente sino de la sociedad en general si quiere dar la sorpresa.

MIENTRAS QUE EN LA CASA de enfrente los panistas parece que seguirán con un FRANCISCO ELIZONDO que no los lleva a mucho camino que digamos y algunos empiezan a moverle el tapete en el sur del estado como la ve amigo lector.

AGUA PARA TODOS Y SIN RESULTADOS CON SUS FUNCIONARIOS

YA QUE ANDAMOS CON LOS PANISTAS, mal de hecho se han visto en mantener a funcionarios priístas en cargos como es el caso de la junta de operación de agua potable en la villa de Nuevo Progreso donde por una componenda política OCTAVIO CORTEZ lleva mas de 10 años al frente de la dependencia sirviendo a intereses personales y pues porque no a intereses del PAN donde en su última ocasión se le vio acompañando al gerente general de la comapa Rio Bravo, RAUL GARCIA negociando con un sujeto del PRI para incrustarlo en el operativo de política de este partido acción nacional y donde el gerente general en moción se la ha pasando solapando a cada priísta en la gerencia a su cargo como compromisos políticos para sacar adelante proyectos políticos de su partido.

ALFREDO JUAREZ, este no es un proyecto político ni tampoco un funcionario que funcione, pues casi a diario se le ve en carretera a muy temprana hora para regresar a su casa a la vecina ciudad de Reynosa después de cumplir una o dos horas como comisionario del organismo comapa en Rio Bravo, eso solapado por el gerente general RAUL GARCIA que la verdad le ha faltado carácter para dirigir el organismo y se oyen ajustes en el personal a su cargo que podrían llegar mas allá según las antenitas en la capital del estado.

RECORDAMOS A ALFREDO JUAREZ como ex regidor por partido convergencia por la democracia hoy movimiento ciudadano y esto fue a raíz que su jefe político RAUL GARCIA fue candidato a alcalde por ese partido hace unos años contra el PAN en Reynosa.

LAS CONDICIONES DE LOS PRIISTAS, no son las mejores para sacar adelante un proceso interno que pueda reestructurar a fondo su partido revolucionario institucional.

En días pasados su apertura no es realmente la mejor al convocar a rueda de prensa a algunos comunicadores nada más en Rio Bravo VERONICA SERNA y otros dos que tres elementos de este partido para dar a conocer que apoyan a un candidato determinado a la dirección de su partido y en realidad se conoce que la señora SERNA en algún tiempo tuvo bajo su responsabilidad una posición de partido donde no se le conoció en realidad a un elemento que hiciera equipo de trabajo con otros elementos sino solo llevar agua a su molino como es su costumbre y en esta ocasión no es la excepción.

CARLOS URZUA renunció a la secretaria de hacienda con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y se designó al frente de la dependencia a ARTURO HERRERA que ya fue secretario de finanzas del gobierno de la ciudad de México precisamente con AMLO como titular del ejecutivo en aquella ocasión.

Y QUIEN TENDRA su toma de protesta es la dirigencia local de la UGOCM Rio Bravo asi como la coordinación de la zona norte, nos comunicó su secretario de coordinación de enlaces municipales de la dirigencia estatal que preside el ingeniero ELIAS OROZCO SALAZAR y que vendrá a revolucionar a los obreros y campesinos en el municipio de Rio Bravo y la región y sino pal baile vamos.

IMPORTANTE ACTIVIDAD tiene el director del mariachi TIERRA BRAVA en Reynosa en favor de la iglesia Corpus Christi para la construcción de la capilla de la misma y donde el dia 12 de julio se presentan en aquella ciudad llevando su elenco como siempre a todo lo que da, músicos experimentados y calados en el arte del canto.

CASA BRAVA producciones y el mariachi TIERRA BRAVA invitan a este concierto en donde será a beneficio de esta capilla de la ciudad de Reynosa.

Lamento desde este espacio el deceso del señor ARON TERRAZAS BARRAZA, hermano de los comunicadores RAUL Y JAVIER TERRAZAS BARRAZA de la capital del estado, para ellos nuestro abrazo solidario y deseos por una pronta resignación.

Y en esta ocasión quiero felicitar este 8 de julio en su cumpleaños a ANTONIO LUCIO, DIANA TERRAZAS, Al MVZ, FRANCISCO GARZA; A los comunicadores ISABEL RENDON Y ANGEL MARTINEZ REYNA Y JULIO RODRIGUEZ PACZKA.

También este 9 de julio felicito al amigo presidente de la CANACO de Reynosa, ADVENTO SOSA, IVAN SALAZAR, CHEPIN IBARRA, DAVID VIVIAN VARGAS, RICARDO ZAPATA Y CARLOS OSORIO

Quiero por su cumpleaños este 10 de julio recordar a nuestra abuela materna Maestra NELY FRANCO WADE (Q.E.P.D.); asi como felicitar por su cumpleaños JORGE LOPEZ URIAS, ROGELIO ORTIZ MAR Y MIGUEL PEREZ.

y nos veremos.