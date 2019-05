HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

ARTURO SOTO: REGRESARÉ A COLONIAS DESDE EL MISMO DÍA DEL TRIUNFO

El candidato del PAN a diputado local por el XV distrito electoral, Arturo Soto Alemán, se reunió la mañana de este viernes con medios de comunicación en donde hizo una evaluación de sus actividades proselitistas y habló de las propuestas que impulsará desde el Congreso del Estado.

Soto Alemán habló sobre las acusaciones que se han presentado ante los organismos electorales, a lo que el candidato Soto Alemán dijo que “toda la vida he estado en contacto con la gente, yo sigo trabajando cuando los otros se van de vacaciones o están descansando, ellos no están acostumbrados a trabajar todo el año… Yo soy muy respetuoso de los tiempos electorales, estoy muy concentrado en mi campaña y las campañas de desprestigio que quieren hacer en mi contra, ya no funcionan, mejor que se dediquen a ‘chambear’ en sus propias campañas”.

Por cierto que las denuncias presentadas en contra del panista ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, el organismo resolvió que se declararon inexistentes las infracciones atribuidas al candidato Soto Alemán.

Asimismo, Soto Alemán habló sobre la creación de una ley para emprendedores, al igual que la gestión de un organismo integral de búsqueda de los niños talentosos a temprana edad para que sean apoyados y se generen en representantes de Tamaulipas.

Soto Alemán convivió y charló en corto con los representantes de los medios de comunicación, respondió a los cuestionamientos y las dudas y reiteró que desde el mismo día en que reciba su constancia de mayoría regresará a las colonias, barrios y ejidos a ratificar su compromiso con sus electores de que trabajará intensamente por su distrito y por Ciudad Victoria.

1. Esta semana le platiqué de las encuestas cuchareadas, que son aquellas que sirven como argumentos para denostar a los de enfrente o tratar de lograr la atención de los electores. Y le decía que el candidato por el sexto distrito electoral por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Josè Luis Godina está usando esa estrategia tratando de ganarle algunos puntos a sus adversarios, lo que a tres semanas de campaña se ve francamente difícil.

Godina no ha sido un buen candidato y no ganará la elección porque los electores no lo conocen y no se identifican con este ex priísta.

Y le comento lo anterior, porque recibí una encuesta que me parece seria, muy seria, comparándola con la encuesta que dice que el señor Godina va adelante; la metodología y de lo profesional ni hablar: no hay punto siquiera de comparación.

La encuesta de la que le hablo fue la levantada por la empresa Comunicación Política en ese mismo sexto distrito ubicado en Reynosa y de acuerdo a los datos, el PAN lleva la delantera con 38.25%; MORENA 33.13; y el PRI 6.63. Así van las cosas y como siempre le digo, la encuesta final será el próximo 2 de junio, fecha para la que ya no falta mucho. O lo que es lo mismo, Godina no tiene la diferencia que dice que tiene sobre Javier Garza de Coss.

Y el tiempo se agota para candidatos y partidos, sobre todo para aquellos que no han hecho bien su tarea, para quienes no han tomado con seriedad la responsabilidad de las candidaturas y para quienes no están preparados para las tareas legislativas.

Y por cierto, estas encuestas, en su gran mayoría, dan una ventaja a los candidatos del PAN en prácticamente todos los distritos. Tiempo al tiempo.

2. En el marco del Día de las Madres, Alberto Lara Bazaldúa, candidato del PAN a Diputado Local por el Distrito 7 con cabecera en Reynosa, recorrió varias colonias, empresas maquiladoras y estaciones de radio, en donde dejó claro que las mamás son el motor que mueve al séptimo distrito.

