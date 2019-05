SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ASCIENDEN CANDIDATOS DEL PRI EN ALGUNOS DISTRITOS

-ESCUCHAN FRANCISCO Y HECTOR A CIUDADANOS DEL DISTRITO VI

CON UNA CAMPAÑA FUERTE Y DECIDIDA en Poblados de la zona costera sus habitantes, recibieron a la candidata de MORENA por el Distrito XIII, MARA DAVILA JIMENEZ, donde sus pobladores le reiteraron su apoyo para llevarla al triunfo el domingo 2 de junio.

AQUÍ hay que señalar que La candidata a la diputación los poblados de Carboneras, Carvajal, Punta de Piedra y Barrio Pobre.

MARA DAVILA, abanderada de MORENA dijo que los pescadores estarán en su agenda legislativa en los próximos tres años, y que trabajará en la búsqueda permanente de apoyos y programas que revitalicen al sector pesquero.

Los pescadores están a la espera de la veda al camarón, una medida aplicada desde hace 25 años, pero en ese tiempo no se han actualizado estudios que permitan ajustes que les favorezca. La candidata les prometió apoyo.

ALEJANDRO ETIENNE LLANO candidato del PRI en el distrito 14, dijo ante el sector rural de la zona norte de Victoria donde comprometió su voto y apoyo para lograr que el priísmo triunfe en la elección del 2 de junio y sea su diputado local

QUE Los hombres y mujeres del campo le expresaron la necesidad de situar al PRI en las decisiones y manejo del presupuesto gubernamental para acabar con el angustiante abandono en que los tienen las autoridades.

PUES En su gira realizada este fin de semana por diferentes ejidos de la ciudad, ALEJANDRO lamentó que los apoyos y beneficios, creados por gobiernos priistas para apoyar al campo, ahora sean utilizados con fines partidistas por el actual gobierno.

Y mientras tanto en Nuevo Laredo El alcalde ENRIQUE RIVAS, presidió la ceremonia cívica con integrantes de su cabildo y colaboradores, y junto con el profesor ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ, izó la bandera, mientras los presentes entonaban el Himno Nacional.

Del izamiento del Escudo de Tamaulipas se encargó la regidora HILDA QUIROGA GONGORA y del de Nuevo Laredo, el regidor EDUARDO LOZANO, la declamación del Juramento a la Bandera lo realizó el alumno GERARDO MAURICIO VALDEZ GARCIA.

En las efemérides se recordó la del 13 de mayo de 1942 en que un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano ‘Potrero del Llano’, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial; la del 14 de mayo de 1836 en que Antonio López De Santa Anna firma los Tratados de Velasco, en el cual reconoce la independencia de Texas.

Así como la del 15 de mayo de 1519 en que Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz y éste lo nombra capitán general y justicia mayor, en esta fecha también se conmemora el Día del Maestro.

NOTARIOS SE ORGANIZAN

Fíjese que en Reynosa, EL ABOGADO ALFONSO SALINAS FLORES, presidente del colegio de notarios del estado de Tamaulipas, dio a conocer la directiva de esta nueva organización estatal.

Con la finalidad de cumplir para el ejercicio 2019-2021, y en la Vicepresidencia quedó la notaria MERCEDES PATRICIA DELGADO LERMA; Secretaria EMMA TREVIÑO SERNA; Tesorero, CESAR AMILCAR LOPEZ GONZALEZ; En Organización, GUILLERMINA REYNOSO OCHOA; Comisión académica y certificación notarial, PORFIRIO PACHECO SAN ROMAN; Eventos especiales, MARIA DEL CARMEN TEJEDA Y PERLA LINDA HIDALGO DEL CASTRO; en la comisión de comunicación social, DIEGO VILLANUEVA MORALES; Comisión fiscal, notarios GUILLREMO GARICA ADAME Y RAUL ENRIQUE PADILLA GARCIA.

Mientras que en la comisión de estudios y proyectos legislativos los notarios ENRIQUE PUMAREJO MEDELLIN Y ARNOLDO GONZALEZ HERERA.

Comisión editorial a cargo de OLGA LIDIA ALANIS; Comisión de mediación y arbitraje, HECTOS LUIS MADRIGAL MARTINEZ y en financiamiento RUBEN SOLIS VILLALOBOS.

Asi como en la Comisión del Instituto Registral y Catastral notaria MARIA DEL CARMEN QUINTERO ALVAREZ; COMISIÓN de jurisdicción voluntaria, JOAQUIN AGUILAR CONTRERAS y MARIA ELENZA GARZA CUELLAR.

En la Comisión de Relaciones Públicas e Institucionales las notarías ZOILA CARDENAS LEIJA y BENILDE MOLINA LEIJA; JORGE MEZA CHAPA Y JOSE LUSI RODRIGUEZ SALINAS en asuntos notariales y evaluación.

Honor y justicia a cargo de GUILLERMO PEÑA SAM, RIGOBERTO GARCIA GARCIA Y LUCIANO RAMIREZ GARCIA.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos, LUIS BOLIVAR HERNANDEZ RIVERA y la Comisión de Enlace con el Colegio Nacional Mexicano, A. C., EUSEBIO SANMIGUEL SALINAS.

Y EN LA CAMPAÑA política de ELIPHALET GOMEZ LOZANO, candidato a diputado local por el distrito IX postulado por MORENA, le acompañan en su coordinación de campaña personajes como JESUS HERANDEZ HERRERA en comunicación social; ALBERTO SALAZAR NAJERA en la coordinación general asi como otros hombres de la política que se sumaron a su proyecto.

MIENTRAS QUE EN EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO en el distrito IV, En los recorridos por las distintas zonas comerciales, establecidas dentro de este sector, KIKA MARIN candidata a diputado local, ha encontrado pequeños y grandes comercios que son ejemplo de lucha y perseverancia.

En su día veintisiete de campaña electoral la candidata por el 4to. Distrito del MC, FRANCISCA MARIN SIFUENTES, dio continuidad a los recorridos por la Col. Adolfo López Mateos y Las Camelias, dos colonias populares del Distrito 04, donde la aspirante, saludó a los vecinos de este sector de quienes escuchó atentamente sus legítimos reclamos sobre las condiciones en las que viven por la falta de los servicios básicos como el agua potable, la falta de pavimentación, la inseguridad y las promesas incumplidas de los gobiernos actuales.

Y TAMBIEN Por la tarde vecinos de la Col. Adolfo López Mateos, expresaron estar cansados de quienes confiaron en los últimos procesos electorales, en campaña mencionan los aspirantes se dejan ver y ya ganando no vuelven nunca más, y es precisamente por eso que están seguros de que este 2 junio le darán su voto de confianza a la propuesta de KIKA Marín, quien está realizando una labor política intensa y permanente en esta campaña.

LOS CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL PAN como son FRANCISCO GARZA DE COSS Y HECTOR PEREZ IBARRA Postulados para el distrito VI, reafirmaron su compromiso de seguir caminando y escuchando la ideas y proyectos, ciudadanos, para enriquecer las propuestas legislativas, que serán la plataforma, para que, Reynosa siga por el camino del crecimiento.

El candidato GARZA DE COSS confirma que, legislar para que todos estos emprendedores y visionarios comercios y negocios puedan tener acceso a créditos del estado, a mejoras en la seguridad y de lado del municipio, un uso de suelo respetable, que garantice su crecimiento ordenado. Concluyo Garza De Coss, en su propuesta de desarrollo económico.

PATY PALACIOS AVANZA EN SECTOR RURAL

En Valle Hermoso “LA FUERZA AZUL” va en fortaleciendo su proyecto rumbo al congreso desde el sector rural de Valle Hermoso y del municipio de Matamoros.

Y es en el sector que comprende al Noveno distrito electoral donde gran parte dedicada al campo como es hombres y mujeres le escuchan y se convencen de que es la opción viable para representarlos en la tribuna del congreso del estado de Tamaulipas.

La candidata del Partido Acción nacional PATY PALACIOS, ha desarrollado a lo largo de ya más de tres semanas de extenuante, agotar ir y venir por colonias, poblados y área rural pidiendo su confianza y su voto a su población para este dos de junio.

Sin perder de vista a JAVIER GARZA FAZ y EDGAR GARZA HERNANDEZ candidatos propietario y suplente del PAN en el distrito V que siguen en contacto directo con la gente a quien escuchan la problemática de los diferentes sectores de boca de sus habitantes, todos coinciden en que sus necesidades más apremiantes son la de mantenimiento de calles, iluminación y drenaje.

AQUÍ el candidato JAVIER GARZA, También les comparte algunas de sus propuestas las cuales son: “Como saben, el Instituto – Tecnológico de Reynosa es un emblema Educativo del 5ª Distrito por eso, promoveré becas para que todas las trabajadoras y trabajadores de Maquiladora y otras empresas puedan tener acceso a estudiar una carrera profesional”.

AFIRMOS que “No le saco al trabajo, mi padre, Don Rigoberto Garza Cantú me enseñó desde muy pequeño a trabajar duro para salir adelante, desde que era muy joven me entregó las llaves de los ranchos y me encargó que me hiciera cargo de la producción de alimentos tanto en la agricultura y la ganadería, así como el me enseño y porque orgulloso estoy de que haya pasado a la historia como un excelente presidente municipal, no le fallaré, trabajaré incansablemente en honor a su memoria.

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños este 14 de mayo a BONIFACIO MONJAREZ GUILLEN, BLANCA ANZALDUA NAJERA, DANIEL GONZALEZ deseando la pasen de lo mejor… Y nos veremos.