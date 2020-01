LETRAS PROHIBIDAS

ASE, la ‘acalambradora’

Clemente Zapata M.

‘Acalambres’ a la orden/

recetarían en este año,/

para controlar el daño/

y evitar algún desorden…

Cuentas se van revisando

hay boquetes financieros;

¿malgastaron los dineros?,

la cárcel está esperando…

A finales del 2019, un 18 de diciembre, en este mismo espacio, advertimos que la Auditoría Superior del Estado (ASE) se convertiría en la operadora política en un año no electoral.

Esta dependencia, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO vigila que el manejo y destino final del dinero del pueblo no hayan sufrido “mano pachona” y servido para engordar bolsillos “impropios”.

Tradicionalmente la ASE en la entidad es amiga o verdugo de quienes, sin pudor ni permiso, se engolosinaron con los recursos públicos pensando que eran de ellos y no para el pueblo.

En este año, que no es uno electoral —insisto—, muchos exalcaldes y exfuncionarios tendrán la oportunidad de “lavar sus pecados” resarciendo el quebranto que hicieron a las arcas.

Es decir que quienes no puedan solventar las irregularidades que les descubrieron y que se cotiza en millones de pesos, deberán regresar los pesos y centavos o pagar con cárcel. ¡Ay ojón!

La ASE tiene en la mira a varios ex alcaldes, con pruebas en la mano, que evidencian que el destino final del dinero no fue una obra o servicio para la población sino presuntamente el bolsillo.

Las cuentas públicas de muchos exalcaldes, podrían ser el talón de Aquiles de sus sueños y aspiraciones políticas, principalmente para aquellos que se andan “bronceando”.

Como secreto a voces se sabe que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene interés en ex ediles como LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, de Matamoros y CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, de Nuevo Laredo para hacerlos candidatos.

También hay interés en ex alcaldes como MAGDALENA PERAZA GUERRA, de Tampico; ANDRÉS ZORRILLA MORENO, de Madero; JOSÉ ELÍAS LEAL FLORES de Reynosa, entre otros.

En ese secreto “se filtra” que los mencionados ediles, además de tener rostro de futuros candidatos a diputados federales, se les mira con el interés de llevar sus estructuras (grupo) a parcelas morenistas.

Claro que en una tierra de color azul, no hay espacio para otro tipo de colores, específicamente guindos. Como tampoco nadie quiere que le “piquen los ojos” en las parcelas electorales.

La ASE ya operó en varios municipios en las elecciones pasadas, como Tula y Jaumave, por mencionar apenas dos, un ejercicio electoral que rindió frutos al grado que perfilan reutilizarlo.

La operación es muy sencilla: quien la deba la va a pagar. Quien se fue “al baño” deberá regresar la lana, pero sobre todo deberá tener disciplina y no quererse “broncear”. Así de simple.

Claro que JORGE ESPINO ha tejido fino, siendo respetuoso de la ley, de los tiempos y de las formas en la revisión de las cuentas. Pero no hay plazo ni fecha que no llegue o no se cumpla… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- El ex diputado local y ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, RAMIRO RAMOS SALINAS, no se anda con pudor al reconocer sus aspiraciones personales… Vía telefónica me comentó que espera que su partido, el Revolucionario Institucional, tome en cuenta su trayectoria y que sus conocimientos sirvan para atraer votos para la causa tricolor… La pregunta fue directa: ¿Una diputación federal…? La respuesta fue puntual: ¡No, la gubernatura!, confirmó… RAMOS SALINAS espera que su partido no olvide la oportunidad que pidió en el 2016, por lo que se dice listo y comenta: “nada tarda en llegar como lo que nunca empieza”. ¡Ándale…!

~~UAT Y ALCALDE VAN CONTRA EL VPH.- En el municipio de Nuevo Laredo, cuatro mil 800 estudiantes del quinto y sexto año de primaria serán beneficiados a través de la Cuarta Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Lo anterior se llevará a cabo gracias a la labor conjunta del alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR y del empresario MARIO PALOS GARZA… A esta campaña se sumó la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, a través de la Facultad de Enfermería, en donde participarán 30 estudiantes y diez pasantes; también aportará su “granito de arena” el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia… El empresario PALOS GARZA agradeció al Gobierno de RIVAS CUÉLLAR, al rector SUÁREZ FERNÁNDEZ, y a todos los que de una u otra manera se han involucrado esta campaña que tiene por objeto blindar la salud de los menores para que el día de mañana ellos sean adultos sanos sin este padecimiento.

~~EN EL CONGRESO LOCAL.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GERARDO PEÑA FLORES, dijo que la presente Legislatura proyecta laborar en una agenda basada en tres ejes como son el bienestar social, el desarrollo económico sustentable y la seguridad pública…. Señaló el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Poder Legislativo, que “trabajar en estos tres puntos en consecuencia le darán a Tamaulipas la paz sostenida”… ¡Enhorabuena!

ÁGORA

NIGUNA PENA ES para siempre, como tampoco es eterno algún privilegio en esta vida… Las penas causan sufrimiento, pero no deben paralizar nuestro andar. Los privilegios nos dan satisfacción pero evita que nos envuelvan en un círculo de confort que nos impidan caminar… Si estás pasando por una “noche fría y lúgubre”, recuerda que tras la noche llega el amanecer y aunque siga nublado la luz del sol nos ilumina… Si vas a llorar, llora lo necesario y tómate un tiempo prudente para descansar; pero que sea sólo para recobrar fuerzas y seguir caminando en esta vida, cuyos segundos no se detienen, ¡ánimo…! Si está pasando por un período de abundancia valóralo y cuida lo que tienes… Nada es eterno… Hasta mañana…