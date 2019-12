LETRAS PROHIBIDAS

ASE: ¡Que nadie se mueva!

Clemente Zapata M.

La secreta operadora/

otra vez ASE será,/

y algunos los hincará/

les caerá la “voladora”…

Debe Morena observar/

de cerca a los prospectos,/

mirar todos sus defectos/

no se vaya a tropezar…

Algunos personajes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) andan tratando de “enganchar” a ex alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN).

La estrategia de reclutar les funcionó desde el 2017 y un año después dio los resultados en las elecciones presidenciales que apuntalaba ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Diversas figuras que ondean la bandera de Morena en la entidad, nuevamente buscan vender ilusiones y reforzar sus respectivos grupos con cargos o posiciones que son espejismos.

Podrán gemir, gritar o patalear pero hay una realidad a la que es imposible cerrar los ojos y son las cuentas públicas en manos de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Uno de los dos poderosos (aunque hay más) operadores que tiene el PAN en la entidad, se llama JORGE ESPINO ASCANIO. Un personaje discreto, alejado de reflectores y que hace su chamba.

¿Qué es la ASE…? En palabras técnicas: es el órgano de control, fiscalización y evaluación del Congreso local. En palabras político/electorales: es verdugo o amigo, dependiendo del futuro.

Y no es que la ASE quiera frenar las aspiraciones personales de políticos tamaulipecos, pero no se puede pasar por “boba” que hay muchos, ¡muchísimos!, pecados pendientes de expiar.

De manera que los morenos, antes de pensar en vender ilusiones con la entrega de candidaturas, hay que hacer un “examen de conciencia” a todos los prospectos a “neomorenistas”.

Por ejemplo, la semana pasada, el diputado del PAN, JAVIER GARZA FAZ, de forma “tímida” pidió a la ASE que reabriera las cuentas de los ex alcaldes de Reynosa.

La propuesta de GARZA apuntaba a revisar las cuentas del 2010 al 2016, para husmear sobre los créditos que se manejaron en las administraciones municipales de ese período.

Si nos ponemos a “pensar mal”, el mensaje fue claro aunque entre líneas y el que entendió-entendió… Los reflectores apuntaron a un ex alcalde reynosense que opera desde las sombras para Morena.

Además hay dos que están “indecisos” frente a la encrucijada de irse con melón o sandía… Es decir operar para el PAN o para Morena; cualquier decisión es buena pero con daño colateral.

No sólo en Reynosa están algunos ex alcaldes algo nerviosos porque saben que en sus cuentas hay gastos que difícilmente podrían solventar.

Allí están los caso de las ex alcaldesas de Matamoros y de Tampico, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y MAGDALENA PERAZA GUERRA; cuyos grupúsculos pueden inclinar la balanza pero…

Por ello, antes de hacer “invitaciones”, quien manda en Morena a nivel nacional, primero tiene que poner orden al desorden que traen algunos de su partido para definir el liderazgo nacional.

Es cierto que el año próximo —2020— no será el de las definiciones pero sí será el de las edificaciones prelectorales, por ello en Morena deben ser selectivos al “subastar” una candidatura…

Tienen qué ser selectivos pues no vaya a ser la de malas que una vez amarrado el candidato venga con una orden de aprehensión bajo el brazo, por eso: ¡Que nadie se mueva! Pendientes…

ÁGORA

La vida es corta, no la desperdicies si está en tus manos pintarla de los mejores colores, de los más brillantes y las mejores gamas… Si está en tus manos disfrútala, porque tu vida es única e irrepetible… Hay quienes ya no la tienen y hay otros que no tienen el poder de decisión sobre sus vidas… Valora eso que llamamos vida, para que no sufras el fantasma del arrepentimiento cuando el ocaso de la misma llegue y sólo queden los recuerdos o los anhelos de lo que pudo ser y no fue… Para la reflexión…

DEL TINTERO…

++En Nuevo Laredo, cuyo alcalde es ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, se dio el banderazo de inicio del Operativo Vacacional Invierno 2019, evento que fue encabezado por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en coordinación con el secretario de Turismo de México, MIGUEL TORRUCO MÁRQUEZ. El Puente Internacional Juárez-Lincoln sirvió como marco para esta ceremonia. Destaca el discurso de TORRUCO, quien llenó de elogios al mandatario tamaulipeco; como también destaca el equipo que el Gobernador ha venido haciendo con el Alcalde neolaredense.

ENTRETELONES…

~~ALFONSO DURAZO MONTAÑO, en su calidad de secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, metió soberano “acalambre” con la frase: “Sería ingenuo suponer que Genaro García Luna actuó solo”… Aunque su comentario estaba enfocado a programar una depuración de las fuerzas del orden en México, lo cierto es que no se necesita ser mal pensado para suponer que se refería a los tres presidentes que antecedieron a su hoy jefe… ¿Rudeza innecesaria?

~~UN EFECTO DOMINÓ podría ocasionarlo en Tamaulipas el hoy detenido en los Estados Unidos, GENARO GARCÍA LUNA, quien este martes 17 de diciembre del actual se negó a declarar… Y es que si GENARO suelta lo que sabe y si el cochambre que escupa le cae a FELIPE CALDERÓN y a VICENTE FOX, muchos de sus “ahijados” políticos en nuestra… Mejor este tema lo dejamos para una mejor ocasión… ¡Upssssss!

~~EN EL PANGOBIERNO la luna de miel finalizó, ya se sabe, y por ello dejó en la orfandad a cientos de empleados a los que ya les cortaron su cordón umbilical con la nómina… En la Secretaría del Trabajo también está el lamento, pues quienes llegaron apadrinados por el grupo de FRANCISCO CHAVIRA, ya no alcanzarán a partir la rosca de reyes; sólo que “Los Chaviros” podrían preparar demandas laborales… ¡Ay ojón…!