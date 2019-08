ASI COMO A ROSARIO, ¿ARRESTARÁN A ROMERO DESCHAMPS?

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ASÍ COMO A ROSARIO, ¿ARRESTARÁN A ROMERO DESCHAMPS?

EL ENCIERRO “Preventivo” de la ex titular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, ha causado enorme impacto político en todo México, por estar ligada al famoso tema de “la Estafa Maestra”, en cuya cuestión, la también ex jefa del Gobierno del ex DF, aparece como “la principal antagonista” de este mega-fraude. Y aunque ella, “dice ser inocente”, para el Juez de Control que le dictó el encarcelamiento, la mujer, es presunta responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.

SIN EMBARGO, la interrogante es: Así como a Rosario, ¿arrestarán también a Carlos Romero Deschamps?, líder nacional del Sindicato Petrolero. Y ¿al líder minero Napoleón Gómez Urrutia?. Pues la aplicación de la ley debe “ser equitativa y no parcial”, puesto que sería injusto que este nuevo Gobierno Federal, “solo encierre a unos y proteja a otros”. ¿Verdad?. Porque si analizamos meticulosamente el tema, podremos darnos cuenta que, tan delincuente es “el que mata la vaca, como el que le detiene la pata”, tal como reza el refrán ¿o no?.

A ROSARIO ROBLES, se le investiga por el fraude de poco más de 5 mil 700 millones de pesos, “los que andan volando en el aires”, porque no aparecen por ninguna parte, hecho suscitado, cuando “la chaparrita” Robles Berlanga, ejercía funciones al frente de Sedesol y Sedatu, tema que se expandió escandalosamente en todo México y hasta en el extranjero, pero como el Presidente era Enrique Peña Nieto y Rosario y, “era de una sus predilectas colaboradoras”, no hubo problemas.

PERO HOY que el panorama político-gubernamental es diferente, a Rosario Robles, le cayó “la voladora”. Y aunque su arresto es de carácter preventivo, es decir, por espacio de dos meses, porque así lo estipula la ley, ésta mujer, no está exenta de que, “se le aplique todo el rigor de la ley”, muy a pesar de que su abogado Xavier Olea, impugne la prisión preventiva, dictada por el Juez de Control. Y con esta acción jurídica contra Robles Berlanga, se advierte que, “pudieran otros políticos más ser objeto de la misma acción judicial”, pero como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, tenemos que “ver para creer”. Porque una cosa es “una actuación específica” de la autoridad penal y la otra es “hacerse de la vista gorda”.

PORQUE, hay versiones contundentes que, aducen que, “junto a Rosario, hay una importante gama de cómplices”, a los que en caso de no tocárseles “ni con el pétalo de una flor” y se pretenda dejar a la mujer como “chivo expiatorio”, pueden tener la certeza que, Robles Berlanga, se estaría viendo obligada a tener que hablar con la verdad, sobre la tan llevada y traída “estafa maestra”, la que por lo pronto “ya empezó a rendir frutos judiciales”, porque, en serio que, nadie creyó que a Rosario, “se le fuera a poner tras las rejas”, en el reclusorio sur de la ciudad de México.

AHORA, si Rosario, en sus primeras declaraciones ante el Juez que la reclama “aseguró que ella, sí informó, “a través de la línea roja”, al entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en torno a las supuestas irregularidades, detectadas por la Auditoria Superior de la Federación, en la Secretaria de Desarrollo Social, eso deja entrever que, la mujer, está más que lista o preparada, “para hablar largo y tendido”, o sea, “soltar la sopa” sobre la grave acusación penal millonaria que se le imputa y, a la que de “Ipso facto”, ya tendrá que ir pensando en hacerle frente, durante el juicio “con datos pelos y señales” y sería en este marco, “donde, Rosario, repito, obligadamente, tendrá que sacar los trapitos al sol”, de todos los involucrados.

PERO TENGAN la certeza de que eso, no sucederá. Porque son muy fuertes los intereses económicos y mezquinos que hay de por medio y “los protagonistas, tras bambalinas” o sea los demás implicados, a la voz de ya, tendrán que verse obligados “a sacar del atolladero” a la ex titular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, porque de hablar esta mujer, sobre la acusación que ya enfrenta, los otros actores inodados, en “la estafa Maestra”, saben que eso, los pondría políticamente, “al filo de la navaja”, motivo por el cual se advierte que, “nada en este sonado caso, puede dejarse para mañana o después”. Porque de dejar a Rosario a la deriva, esto naturalmente, “sería de muy alto riesgo judicial” para ellos, al menos eso es lo que se vislumbra o se refleja en el argot político mexicano.

PERO ESO no es todo, porque de actuarse con rigidez judicial contra Rosario Robles, el nuevo Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, se estaría viendo obligado a tener que actuar en el mismo sentido jurídico, contra el tan popular ex líder nacional petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, el que por más de 20 años, estuvo engrosando su fortuna, “haciendo uso de las cuotas de los trabajadores” y de los beneficios que los gobiernos neoliberales pasados, le tributaban por “ser el malvado embajador, del STPRM”, posición sindical que, por cierto, lo hizo varias veces Senador y Diputado Federal, donde Romero Deschamps, “hizo un papel deplorable”, porque nunca subió a la tribuna, por su escasa materia gris.

Y COMO de por medio hay denuncias penales contra el cacique nacional petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, así como ya se actuó contra Rosario Robles Berlanga, el Gobierno de “La Cuarta Transformación”, el que pregona honestidad y transparencia y que, no comulga con la mentira, ni el robo, ni la traición, tendría que actuar contra el citado cacique y también atender las acusaciones penales que, presumiblemente existen contra el ex líder minero y Senador de la República NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA “El Napo”, quien tiene en su haber “algunos pecadillos millonarios, porque también es acusado por los trabajadores mineros, “por haberse embolsado o adjudicado el dinero de ellos”.

