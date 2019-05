HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

#ASINOAMLO

Ayer domingo, se realizó la Marcha del Silencio, en varias ciudades del país, en donde miles de mexicanos salieron a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de su estilo, de sus políticas, de su falta de resultados, y de la falta de un proyecto claro de nación.

Y quienes marcharon le reclamaron, entre otras cosas, la no baja en el precio de la gasolina y la luz, el crecimiento de la inseguridad y la violencia y sus políticas de gobierno. Entre otras consignas, le gritaron que “el pueblo sabio se equivocó contigo”, “AMLO si te quedó grande el saco discúlpate y vete”, “hacer consultas sin los requisitos de ley es corrupción”, “Voté por ti y nos traicionaste”, y “Así no AMLO”, entre otros mensajes observados en las protestas, donde la mayoría vistió de blanco.

También hubo reclamos por la situación del sistema de salud. “No hay médicos ni medicinas”, se pudo leer en varias pancartas. Y aunque en la convocatoria se pidió a la gente marchar en silencio, por momentos se escucharon gritos de “México, México”.

Pero lo que me parece que se debe destacar y no perder de vista, es la baja en la popularidad de López Obrador, lo que significa que su aprobación va cayendo en picada a tan sólo 6 meses de estar al frente de la Presidencia de la República.

La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubica hoy en 60.3%, lo que significa 2 puntos porcentuales menos que hace una semana; 4 puntos y medio menos que hace dos semanas y 7 puntos porcentuales y medio menos que el 14 de abril, de acuerdo con el nuevo estudio “AprobAMLOmetro”, que diariamente elaborará Consulta Mitofsky en alianza con TResearch.

Y es que el 14 de abril —fecha de inicio de la medición— la gestión del presidente tuvo 67.8% de aprobación; y ayer domingo, a menos de un mes de iniciado, se ubicó en 60.5 por ciento. Si, querido lector. 7.8 puntos de caída permiten observar que algo está pasando con la sociedad que eligió al presidente.

Una explicación dada por Roy Campos, CEO de Consulta Mitofsky, asegura que “los dos factores de la caída en la popularidad del Presidente López Obrador son, uno: la evidencia diaria de inseguridad que los medios de comunicación están informando, no sólo Minatitlán, donde fueron asesinadas 13 personas, entre ellos un menor de edad, en un convivio social, sino asuntos como el de la UNAM, el asesinato de una joven en el CCH Oriente, asuntos como los de Jalisco, fosas, todo lo que tiene que ver con inseguridad. El otro factor es una permanente polarización que está generando López Obrador, que por un lado está conservando a su base fuerte, pero también está poco a poco expulsando a algunos a la hora de estar polarizando”, añadió.

Esta mañana de lunes, el ex presidente Vicente Fox, y quien también participó en la marcha en León ayer domingo, en su cuenta de twitter, escribió que “¡Ni tan ligera la caída,10 puntos en 10 días! Las aguas van tomando su nivel” ahora está solo en 60% de aprobación. Todo lo que sube cae” Para mi cumpleaños 2 de Julio, estará (AMLO) en 50%”.

Y es que permítame decirle que no se trata de polarizar al país. No se trata de dividirnos y agruparnos en conservadores, liberales, fifís y fofós. La única manera de sacar a México adelante es trabajando todos en el mismo proyecto y jalando y empujando en la misma dirección. Y para ello requerimos un proyecto de nación que nos ubique en donde estamos, a donde queremos a ir y porque camino lo tenemos que hacer. Porque estoy convencido que con insultos y calificativos no vamos a llegar a ningún lado.

Y al paso que va el presidente López Obrador, si no cambia su estrategia, para diciembre su popularidad estará al mismo nivel de Enrique Peña Nieto, quien terminó su administración de manera desastrosa y la economía estará creciendo en un mediocre nivel menor al dos por ciento, lo que no sirve para nada a nadie.

México requiere grandes esfuerzos, estrategias inteligentes de gobierno y crecimiento económico de entre el cinco y el seis por ciento, para que haya la posibilidad de resolver los grandes problemas del país. Pero, si el propio gobierno está envuelto en luchas intestinas y fratricidas, como la de Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal por el control del partido y otros funcionarios y grupos del gobierno federal quienes en lugar de dedicarse a su responsabilidad andan grillando y sacar raja política para su provecho personal, pasarán los seis años y no habrá resultados.

Por ello, presidente, mesura y trabajo en favor de TODOS los mexicanos. Espero que estas líneas no le molesten, pero si algo, en lo personal me preocupa, es el país que le voy a dejar a mis hijos. Quiero, insisto, un gobierno federal que se respete a sí mismo, y que sume y multiplique y no que reste y divida. Un gobierno mediocre no le sirve a nadie, ni a usted mismo. Y un país que no crece tampoco le sirve a nadie.

Reitero presidente, mesura, mesura, más mesura, respeto y mucho trabajo. Esa, creo, es la fórmula del éxito.

1 El que si sacó el cobre en su mensaje de twitter fue el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Spriú: “Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí… , ¡FUERON TODOS¡” . ¿Por qué mejor en lugar de andar defendiendo a su jefe se pone a jalar para que no se le escapen los cerros?

