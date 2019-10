LA@RED

ASPIRANTES AL LIDERAZGO DE MORENA, TEMEN EL FIN DE SU PARTIDO

Rubén Dueñas

Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado que suenan para ocupar la dirigencia nacional de MORENA, cuya renovación está en puerta, con el pleito casado que se traen por el cargo dejan ver que el partido, su partido, no esta tan fuerte como lo presumen, ya que ambos temen su fin, dependiendo del resultado de la elección interna.

Mario Delgado, que es el coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, asegura que éste proceso interno será el fin del partido si no se atienden las sugerencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose al modelo de elección de dirigente nacional por medio de encuestas.

El diputado que contiende por la dirigencia hizo un llamado a quienes se oponen a ésta dinámica de elección, como lo propuso la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, la que también compite por el liderazgo del partido, y fue ratificado incluso por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA.

Corto y cauto en sus declaraciones Mario Delgado también convocó “a no andar con politiquerías” y tomar conciencia del valor histórico de MORENA.

Por su parte la aún líder que va de salida, pero quiere repetir, Yeidckol Polevnsky, dijo sin rodeos ni tapujos que “el partido está en riesgo” y precisó que el objetivo número uno es salvarlo y no permitir que entre gente a éste instituto político con otras intenciones. Enseguida pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHyJ) medidas cautelares para suspender el proceso y hacerlo a principios del 2020.

En la rueda de prensa en la que estuvo acompañada con dirigentes de MORENA en diversas entidades del país, la Polevnsky se quitó la máscara y aseguró que en éste proceso interno del partido hay funcionarios que se encuentran operando para influír en los congresos distritales, que inician el sábado y el domingo en 12 estados del país.

“Están traicionando a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación”, remarcó la aún dirigente nacional en funciones Yeidckol Polevnsky.

Muy segura de sí misma dijo que “sería absolutamente irresponsable” insistir en la elección interna como fue convocada, porque sigue sin haber certeza en el padrón de militantes, pues oscila entre 600 mil que se le entregaron en cajas y 2.6 millones de afiliados.

En la conferencia, Norman Pearl, que es el representante de MORENA ante el Instituto Electoral de Querétaro, denunció que funcionarios de la Secretaría del Bienestar a través de Servidores de la Nación se encuentran operando en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Durango.

Por cierto al Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo amedrentó el paro de 25 universidades y cinco sindicatos, que emprendieron para demandar recursos de rescate a nueve universidades en crisis financiera. Mesurado respondió que se va a revisar el presupuesto que se les asignó, pero advirtió que de no tener razón, “aunque se tenga que parar el país” no va a estar a expensas de chantajes.

“Si no tienen la razón, aunque se pare el país, porque no vamos a estar a expensas de chantaje y nunca van a cambiar las cosas, pero si es una petición justa entonces sí”, dijo en la doctrina mañanera en Palacio Nacional.

“Pero no es de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das”….esos son grupos de presión y así no es la cosa”, señaló el mandatario.

A manera de explicación dijo que se va a revisar el presupuesto de las universidades y como se han ejercido los recursos porque el gobierno federal no incrementará el gasto “más que lo que significa la inflación” y tiene que haber “transparencia en el manejo de los recursos porque es dinero del pueblo”.

Por cierto la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD señaló de “terrible” la respuesta que dio el presidente López Obrador a las 25 universidades que cumplen hoy un paro de 48 horas por falta de recursos para terminar sus actividades éste año.

“Es terrible la posición de Andrés Manuel López Obrador en materia de educación pública, al parecer ya se le olvidó lo que tanto pregonaba en campaña respecto al apoyo que daría a la educación pública, a la ciencia, a la innovación, a la tecnología y que sería su prioridad en el gasto educativo”, señaló la DNE.

Dicen que el pez cae por su propia boca y esto lo viene a confirmar la disculpa pública que le hizo a la diputada federal del PAN, Adriana Dávila, el diputado Gerardo Fernández Noroña a la cual en sus habladas la ligó con el delito de la trata de personas en Tlaxcala, por lo que el ahora legislador del Partido del Trabajo aceptó que cometió un error.

En su mensaje frente a todos los coordinadores parlamentario de las ocho fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, el Noroñas dijo que sus palabras tienen repercusiones, pero aseguró que de ninguna manera busco poner en riesto la integridad física de la diputada y de su familia.

La diputada ofendida o agraviada anunció que denunciará a su compañero de Legislatura , Gerardo Fernández Noroña, por haberla acusado de estar vinculada a la trata de personas en su natal Tlaxcala y por decir que “es más bocona que la chingada”, además de pedir que le hagan llegar elementos para “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Por cierto la diputada federal, Mariana Rodríguez Mier y Terán, afirmó que es tiempo de hacer un frente común entre las mujeres, para defenderse y no permitir que les falten al respeto, porque el discurso de violencia contra las mujeres y niñas, en un clima de feminicidio como se tiene en el país, es gravísimo; no se puede permitir y mucho menos de un diputado federal que exige respeto.

Con miras a reconocer los programas educativos de calidad, evaluados y acreditados por organismos autorizados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el rector, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, presidió la entrega de acreditaciones a 10 licenciaturas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La ceremonia oficial del evento que se llevó a cabo en el marco de la 8ava. Reunión del Colegio de Directores de las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas de la UAT, tuvo como invitado de honor al director general del COPAES, Mtro. Alejandro Miranda Ayala.

Ahí el rector Suárez Fernández refrendó el compromiso de seguir avanzando en los procesos de evaluación y en el mejoramiento permanente de los programas educativos que imparte la casa de estudios.

“La calidad es un tema que siempre ha estado en la UAT y que bueno que estemos avanzando, no ha sido una moda o exigencia de alguna institución o dependencia. En la UAT creemos en la evaluación”, afirmó categórico Suárez Fernández.

Luego agradeció al director del COPAES y a los titulares de los organismos acreditadores por su asistencia a éste acto de reconocimiento público a la calidad educativa. Y vamos por más.

