SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ASPIRANTES FIRMES EN MORENA NO QUIEREN COALICION CON PT Y VERDE

La administración del alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, mejora la calidad de vida de las y los vecinos de la colonia Independencia Nacional, con la pavimentación de 2 de sus calles principales, mediante el programa Ramo 33.

El secretario de obras Públicas, JAIME RUIZ, mencionó que ambas pavimentaciones con asfalto se construyen como calles completas y están casi listas para entregarse.

“Se tiene un muy buen avance en la calle Estefanía Barrera, ahí hay una inversión superior a los 400 mil pesos y tiene un avance del 95 por ciento, la meta es de 357 metros cuadrados de pavimentación, todas las calles que hacemos son completas, vienen con pavimentación, banquetas, alumbrado público y si lo requiere agua y drenaje”, explicó.

Indicó que se pavimenta el tramo entre Trinidad Rodríguez y Manuelita Valdez, al momento se trabaja en las guarniciones y banquetas y queda pendiente la colocación de señalización vertical y horizontal.

“Otra pavimentación es la Manuelita Valdez, que también lleva un gran avance del 98 por ciento, lo que queda pendiente es instalar las lámparas urbanas y pintura en las rampas”, señaló Ruiz Rendón.

Esta pavimentación se realiza entre Estefanía Barrera y Belisario Ramos, la meta es de mil 525 metros cuadrados y se invirtieron casi dos millones de pesos, ambas obras beneficiarán a 478 habitantes de este sector.

Además de estas pavimentaciones, el gobierno municipal también realiza la introducción de red de agua potable y de electrificación, a través de este programa que da atención a las zonas más vulnerables de Nuevo Laredo.

SE FORTALECE BENITO SAEN EN REYNOSA

DE LA MISMA MANERA le comento que el candidato del PRI en Reynosa a la presidencia municipal BENITO SAENZ BARELLA, tiene en su haber una trayectoria de muchos años y donde no hay que perder de vista el debate al que estará convocando con seguridad a sus competidores.

Su paso por la diputación local o por el servicio público local y estatal le hacen conocer a fondo una serie de rubros de la ciudad que tal vez otros candidatos no conocen y de esta manera se espera un gran debate.

EN EL DISTRITO III YA HAY PRE CANDIDATO DE LA COALICION

TOMAS GLORIA REQUENA se encuentra muy amarrado como el candidato a la diputación federal por el distrito III impulsado por el partido verde en la coalición PT y MORENA.

Los demás que se registraron la realidad no tenía ni caso puesto que el distrito III estaba reservado para el partido verde pero como a algunos les gusta hacerle al protagonismo barato, que no les cueste pues acudieron a Ciudad de México a proceder a entregar sus documentos y tomarse la foto.

TOMAS GLORIA REQUENA, se encuentra recorriendo el distrito y visitando amigos y liderazgos para consolidar la propuesta de su partido y que no sea mas que la mejor.

A HECTOR VILLEGAS, no lo dejaron reelegirse y por eso anda que le arde la oportunidad de que no le hagan de chivo los tamales con eso de que según el cuenta con la mayor población que se volcará a su favor de resultar el nominado por la coalición MORENA y PT a la presidencia municipal de Rio Bravo.

Como lo cree también la belicosa OLGA SOSA en el municipio de Tampico donde parece ser la nominada con mayor aprobación la diputada local EDNA RIVERA que es la nueva coordinadora de la fracción morenista en el congreso del estado.

RESULTA que de la encerrona política con el delegado del MORENA en Tamaulipas LUIS ERNESTO PALACIO salieron mas desunidos que nunca.

Aunque a esta reunión no se requirió a ciertos personajes de Reynosa los mismos que se encuentran molestos que el delegado enviado de MARIO DELGADO Salió más especial que nadie.

Pues no se convocó a los reynosenses que también aspiran a la nominación, algo sucede en el interior de este tipo de reuniones donde no es posible que en lo oscurito quieran arreglas las nominaciones.

ROSY PECINA SUMA ACCIONES DE GESTION

LA candidata del PRI en el municipio de Valle hermoso, ROSY PECINA, trae una agenda muy nutrida desde temprana hora en que se reúne con su equipo de trabajo y posteriormente inicia encuentros cuidando la sana distancia con diferentes sectores de la estructura de su partido para cuidar el mínimo detalle de la organización de lo que será su campaña política en esta justa electoral con rumbo al 6 de junio

En su equipo comenta la política y nominada por el PRI que tiene en el dirigente del PRI local RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO a gente comprometida asi como los integrantes del comité municipal del partido, dirigentes sectoriales y de organizaciones.

SE REGISTRAN EN LA CAPITAL MAS MORENISTAS

IRMA SAENZ LARA después de participar en MORENA por el distrito XV donde no ganó contra el PAN, ahora se apuntó como aspirante a la nominación por el MORENA en el cargo de alcalde y donde la maestra cuenta con adeptos y renovación en su equipo de trabajo y que además ha realizado una labor permanente a favor de la cuarta transformación.

También el médico MARCO ANTONIO MARTINEZ coordinador operativo de la CNPA, Coordinadora nacional plan de Ayala se registró como pre candidato a una diputación local por el distrito XV con sede en ciudad Victoria quien cuenta con un amplio trabajo en el estado de Tamaulipas.

Como también procedió a registrarse como aspirante a regidor el ingeniero MARCO ANTONIO FUENTES AGUILAR dirigente estatal de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo en Tamaulipas en la capital del estado donde radica.

Cabe mencionar que los antes señalados, son morenistas simpatizantes del partido en el poder federal y aunque no cuentan con una estructura territorial en la entidad, MORENA tiende a contar en algunos municipios con la oportunidad de ganar.

MARCO ANTONIO SALDAÑA JUAREZ, dirigente de la asociación MEXICANOS CON AMLO en el municipio de San Fernando también se registro en el partido MORENA como aspirante a la presidencia municipal por ese partido donde ha hecho labor desde hace algunos años e virtud de coincidir con la política de trabajo del líder moral del mismo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

TAMBIEN EN RIO BRAVO

OSCAR CASTILLO, JUAN ANTONIO BARAJAS ZAPATA, CASANDRA DE LOS SANTOS, esta ultima sin ningún antecedente en el morenismo mucho menos en la lucha política obradorista hasta hace poco como otros mas y quedando pendiente el registro del diputado federal HECTOR GONZALEZ pues MARTIN GARCIA que aunque cuenta con antecedentes en la izquierda no había definido su participación hasta hace unos dias que anuncio por la red social.

CABE MENCIONAR que los registros se hicieron en forma virtual a nivel nacional cuidando las condiciones de salud del mismo.

Y en cuanto a la labor proselitista, pues esta no iniciará hasta que la cúpula del MORENA defina quien es quien en cada candidatura del país.

Así es de que el registro es un mero trámite que a nadie le da el valor de candidato oficial ni tampoco que presumirlo.

La realidad es que cargaran con el partido del trabajo encima y sus discrepancias cada quien en su región pues es el PT un partido aliado de AMLO no se le ha visto últimamente en las mejores condiciones de unidad porque no le han dado el valor que debía sus dirigentes estatales ALEJANDRO CENICEROS y sobre todo ARCENIO ORTEGA que anda haciendo su agosto con las candidaturas, de eso ya lo tacharon en el centro y sur de la entidad, tan seriecito que se veía el fulano.

HAY QUE SEÑALAR de que los registrados para alcanzar la nominación a la ´presidencia municipal, no tendrán el visto bueno de quien es el líder moral, solamente será la definición para que participen y de ahí a que ganen, es otro baile.

Pues de todos es conocido la falta de estructura de territorio, UNIDAD que no existe en MORENA y sobre todo la falta de inclusión empezando por el diputado federal HECTOR VILLEGAS que presume lo que no es de amigo de MARIO DELGADO y utiliza cada vez que puede gráficas para apantallar a ingenuos.

EL SOLO él sabe que carece de lo más elemental, humildad.

Y LOS DEL PAN QUE

MIENTRAS QUE EN REYNOSA se sumo OSCAR ALEXANDRE LOPEZ a la campaña del PAN o mas bien de su abanderado JESUS MORENO.

Deja atrás OSCAR ALEXANDRE su trayectoria de priista como ex diputado local, federal suplente y propietario asi como ex dirigente de la CNOP en los ochentas y ex dirigente del PRI De Reynosa entre otras cosas.

Como lo hizo ERNESTO ROBINSON TERAN, un personaje que esta muy cercano al candidato del PAN a la presidencia municipal y seguramente mucho tendrá que ver su trabajo político en el proyecto del panista que por tercera ocasión asume el compromiso de su partido de ir en busca de la alcaldía.

UNICAMENTE DONDE LE ESTA fallando al candidato panista es sin duda en el equipo de comunicación social donde parece no querer acercarse a los representantes d ellos medios de comunicación y la realidad es que desde la COMAPA en Reynosa donde aun despacha como gerente general JESUS MORENO, no le han sabido manejar la imagen al virtual candidato que tendrá sin duda que dejar la posición 90 dias antes de la elección, es decir el 7 de marzo para no exponerse a perder su derecho al registro y sino pal baile vamos.

TAMBIEN EL SUR HABLA CON FUERZA POR MEXICO

POR EL SUR DEL ESTADO no hay que perder de vista a los integrantes del partido Fuerza por México que se encuentran integrándose con mucho entusiasmo y decisión.

Siendo un equipo joven el que estará participando y donde anduvo hace algunos dias de gira de trabajo por Madero, Tampico, Aldama y la capital del estado HUGO TORTEYA CHYMELY, secretario general del comité directivo estatal del partido FUERZA POR MEXICO.

Ante militantes y simpatizantes del partido, dijo que FUERZA POR MEXICO, es la diferencia de los demás partidos políticos y como tal, cuenta con la oportunidad de inclusión y participación de hombres, jóvenes, pero sobre todo las mujeres que son el mayor numero de electores en el país y Tamaulipas no es la excepción.

Calificó de un trabajo arduo el que realiza en el país el dirigente del comité nacional, Diputado GERARDO ISLAS MALDONADO quien en dias pasados estuvo en Tamaulipas reiterando el compromiso social de su partico con los tamaulipecos de defender un cambio a fondo de las instituciones, pero sobre todo de las condiciones de vida de México.

