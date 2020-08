SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ASPIRANTES NATURALES A LAS ALCADIAS

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigió transparencia y el cumplimiento de la normatividad en el proceso de cambios de adscripción para el próximo ciclo escolar por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, (USICAMM), a quien solicitó la lista de vacantes disponibles y la publicación de la misma.

JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que mientras no se publique la lista de vacantes disponibles no se debe generar ningún cambio porque se estaría cometiendo una irregularidad y violentando la normatividad.

“Tamaulipas, no ha publicado esta lista y no puede hablarse de transparencia o movimientos de cambio porque se necesita primero, saber cuáles son los espacios disponibles, porque no se puede ir a ciegas a solicitar un cambio cuando ni siquiera se sabe dónde hay lugares disponibles”, dijo

RIGO GUEVARA como le llama la raza magisterial, dijo que el pasado 15 de julio se hizo llegar la Secretario de Educación de Tamaulipas Mario Gómez Monroy, un documento oficial en donde se solicita su intervención para que David Jesús García Flores, responsable del USICAMM, en la entidad, cumpla con el ordenamiento que establece la normatividad de entregar y publicar la lista de vacantes disponibles.

“Le solicitamos la lista de vacantes disponibles para el proceso de cambios de adscripción para el ciclo escolar 2020-2021, previo a la carga en el sistema de la USICAMM y la publicación de la misma en la plataforma, lo anterior para revisarla y consensarla en una mesa bipartita SET-SNTE, para garantizar el pleno respeto a los derechos de los compañeros y compañeras solicitantes de cambio de centro de trabajo”, dijo.

SORPRESAS EN EL ISSSTE

HECTOR CANALES, nuevolaredense y ex candidato a la presidencia municipal, sorprendió a propios y a extraños con la designación de su nuevo encargo público como administrador del ISSSTE Nuevo Laredo sin haber cursado trámite dentro de la 4T, no haber sido militante del MORENA ni de ningún partido de izquierda.

Al contrario, haberle echado trancazos al actual presidente de México.

EN fin, así es la política unos corretean la liebre y otros son los que la alcanzan y de esto han de estar cuidándose los morenistas para las próximas elecciones.

LLAMAN A CIUDADANIA A SER RESPONSABLE ANTE CONTINGENCIA DE SALUD

Los casos positivos de Covid-19 en Nuevo Laredo se han triplicado y los hospitales prácticamente ya no tienen capacidad para recibir a más pacientes, dijo el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, por lo que reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para que asuma su responsabilidad y colabore en disminuir la curva de contagios y cifra de muertes.

“Ya un hospital en el Cuartel Militar está recibiendo gente que no tenga estado crítico, estamos agotando este último dique con capacidad hospitalaria, era para cuando estuvieran saturados la clínica Covid-19 y el Hospital General, lo que ya empezó”, alertó el alcalde.

ENIRQUE RIVAS, destacó que esta frontera ya rebasó los mil 400 casos positivos de Covid-19, más los que se acumulen esta semana.

“Tenemos por día 40, 50 personas contagiadas. A finales de abril eran 100 casos. Es muy probable que lleguemos a los mil 500 en julio, con el número que se va desdoblando de manera exponencial, no habrá capacidad o casi hoy no la hay en los hospitales, de recibir a personas con síntomas. Lo que están haciendo los doctores es que si no requieres que te entuben, que tengas el oxígeno, ve a tu casa y haz la cuarentena, tomate estos medicamentos y sigue las instrucciones”, agregó.

A este escenario se le suma el contagio de los y las enfermeras, personal de ambulancias, médicos, anestesiólogos, entre otros.

EN RIO BRAVO HUELE A GAS

FUE LA PRESENCIA DE LA DIPUTADA LOCAL por el distrito VIII ROXANA GOMEZ PEREZ, que paró una posible gresca entre ciudadanos en dias pasados cuando vecinos de fraccionamientos y colonias como Paseo del Valle, Invasión 2000, y Nuevo Amanecer, cerraron paso a obreros de la maquiladora Duro.

TUVO la empresa paraestatal Pemex y la empresa privada propietaria del sistema de gas que fluye por esos terrenos que se culpan unos a otros del desperfecto.

La diputada GOMEZ PEREZ, exigió que se atienda la contingencia de inseguridad en que se encuentran viviendo los sectores populosos en mención para evitar una tragedia.

Y HASTA ESE LUGAR ARRIBO la legisladora del octavo distrito electoral para conocer la situación en que se encontraban.

Y es por ello que se trabaja en las exigencias a las empresas responsables asi como con la constante ayuda y apoyo de la dependencia de protección civil para no permitir una desgracia.

PASANDO POR REYNOSA

ALLA EN REYNOSA, suena el nombre de la diputada federal panista ARQ. NOHEMY ALEMAN HERNANDEZ.

ES una mujer entusiasta, profesionista y dedicada a construir, hoy construye los puentes políticos que le permitan acrecentar su presencia, trabajo y esencia en la participación político electoral que se avecina.

CABE MENCIONAR que la también ex presidente del colegio de arquitectos de Reynosa, pudiera ser considerada para una posición importante en la boleta electoral, aunque ella ha estado realizando una importante labor al frente de las diferentes comisiones en que se encentra participando en la cámara de diputados.

En el trabajo social, quiero comentarle amigo lector que el morenista DIEGO QUINTANA HUERTA presidente de la fundación “Construyendo esperanza y Bienestar Reynosa”, estuvo visitando las colonias damnificadas por el huracán “Hanna”.

Siendo sectores como Colonia Delicias, Ampliación Delicias, Lázaro Cárdenas, Ampl. Cárdenas, Las Torres, Hidalgo, Riberas de Rancho Grande, Fraccionamiento Miravalle, Paseo Residencial donde entrego apoyos para mitigar las necesidades a muchas familias que se encuentra en consternación al haber perdido su patrimonio, pertenencias en muchos de los casos y donde el representante popular dijo que estará trabajando en forma constante.

SI ANDA DE PROTAGONISTA QUE LE ATORE SOLO

Si anda de calenturiento el diputado balin y de chiripa de RIGOBERTO RAMOS, porque no le atora solo a esa propuesta de comprar electrodomésticos y muebles a los damnificados de Reynosa en las áreas afectadas por el huracán HANNA.

Buena es su idea según él, seria mas bueno que no necesitara vejigas para nadar el fulanete metido a diputado local para andar abriendo la bocota como es su costumbre prometiendo cosas que no puede cumplir porque en su formación como ser humano no es lo de él.

Lo de el es venderle al gobierno, ser proveedor y negociar como le vende desde hace tiempo combustible al gobierno panita de Reynosa y algunas áreas de la actual administración que tal, los morenistas no saben para quien trabajan.

SU FANFARRONERIA no se le cansa, es especial en eso de este sujeto que se atrevió a decirle a los diputados del PAN, que le echen la mano en su propuesta.

En primer lugar, no es su función, en segunda no lo van hacer, no son tarugos y en tercera que irresponsabilidad del diputado local RIGOBERTO RAMOS que ni militante de Morena es por cierto y anda queriendo llevarlos al baile a los diputados del blanquiazul.

NOMBRE mano, ellos traen su plan de vuelo, no necesitan de las brillantes ideas ni de andar queriéndose acomodar con los azules, fue diputado local porque asi sucedió nadamas pero de ahí a que sea algo más, difícil tarea será.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO

ISMAEL VALDEZ ALVAREZ “ROCKET” es un aspirante que surge en la capital del estado con metas de llegar a la presidencia municipal hoy en poder de los panistas con un personaje ex priista e independiente.

El deportista metido a político, piensa desplazar a personajes como VANESSA MATA, FELIPE GARZA NARVAEZ, EDUARDO GATTAS, IRMA SAENZ, NORA HILDA DE LOS REYES por señalar a algunos suspirantes naturales por su origen político de apoyo a la 4T y al presidente LOPEZ OBRADOR.

No queremos decir que VALDEZ ALVAREZ no tenga el derecho de participar, únicamente que se encuentra desarraigado y para enfrentar al buque panista sería difícil lograr el objetivo de apoderarse del palacio municipal que hoy por hoy es azul entre amarillo, naranja, tricolor y libre.

NUESTROS MEJORES DESEOS Y SOLIDARIDAD

DESEAMOS UNA PRONTA RECUPERACION de la regidora reynosense MARIA ELENA BLANCO en la sultana del norte donde se encuentra internada luchando por su salud.

ASI COMO nuestro amigo periodista de Miguel Alemán JUAN ANTONIO RIOS director del portal EL PUEBLERINO.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

Es como dijimos en nuestras colaboraciones a muchos amigos que nos han hecho presente y patentizado su apoyo moral por el deceso de nuestro señor padre DON RODOLFO VIVIAN AVILA como son a: Mis compañeros periodistas ANGELICA ARREDONDO ARRAMBIDE, AURELIO SILVA; Asi como a ANA PERDOMO; LIC. ADAN MARQUEZ SEGURA del poder judicial del estado; además de ANA MORENO LIRA, ALBERTO MORENO ARJONA, ARACELY ENCINIA AMBRIZ, ADRIAN BECERRIL.

También agradezco su solidaridad con nuestra familia a BRASIL BERLANGA, comisionado del PRD nacional en Tamaulipas; nuestra amiga, BETTY RODRIGUEZ, ing. BENJAMIN SILVA, BLANCA CALVILLO, BEATRIZ GARCIA, RAUL FLORES, M.V.Z. ALBERTO CARDENAS OLIVARES, LIC. BOLIVAR HERNANDEZ, BENITO SAENZ BARELLA, funcionario del PRI estatal; LIC. BLANCA ZUMAYA, GIL LOPEZ, dirigente de CNOP En Valle hermoso; C.P. GRACIELLA LUNA; PROFR. GIL PEÑA, GABRIELA VIVIAN, GUADALUPE GARZA DE LEON, además de las periodistas lic. GLORIA GARCIA Y GRICELDA GUERRA.

También a GLADYS PATRICIA DEL FIERRO, HOMERO TREVIÑO REYES, GLADYS CAMARILLO HUGO GARCIA; LIC. Y EX DIPUTADO LOCAL, HORLANDO HINOJOSA PEÑA; HERMINIO RESENDEZ, LIC. HECTOR DAVID NUÑEZ SALAZAR, ING. HOMERO RAMIREZ, LIC. HAYDEE SALINAS Y LIC. CARLOS CAMORLINGA.

Asi como envio el pésame y solidaridad a la familia ALANIS por el deceso de DON MARIO ALANIS, padre de nuestra amiga periodista NIDIA ALANIS, deseando una pronta resignación y que reciban la fortaleza de dios todo poderoso.

Como en la capital del estado falleció Lamentablemente la doctora YADIRA CANTU, médico destacada de la ciudad de Reynosa, para su familia nuestra solidaridad.

De igual manera, Nuestro abrazo a la familia BLANCO en esta misma ciudad fronteriza ante el deceso de don GILBERTO BLANCO.

En lo particular a la familia DOMINGUEZ BLANCO y a su yerno nuestro amigo comunicador, MIGUEL DOMINGUEZ.

Como en Rio Bravo, la casa de la familia GONZALEZ LOZANO también se enlutó con el deceso de la señora ALICIA LOZANO.

Enviando nuestro abrazo fraterno a GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ asi como a sus hijas y familiares por la irreparable pérdida de una dama riobravense, solidaridad y fortaleza.

Asi como también se han adelantado algunos priistas en el camino de la vida como es el ex dirigente local del PRI en Reynosa LIC. PERFECTO VALLEJO ARREDONDO.

Y el LIC. ADOLFO GUERRERO LUNA, ex secretario de acción electoral y líder magisterial en el instituto tecnológico de Reynosa.

Como en el municipio de Rio Bravo se nos adelantó en el camino el abogado SERGIO QUIROGA OCAÑAS, ex secretario general del Comité municipal del PRI asi como consejero político y militante de su partido donde trabajo en diversas campañas.

Deseando a su familia y seres queridos una pronta resignación asi como enviando nuestro abrazo solidario que fortalezca su espíritu.

También se nos adelanta en el camino la amiga BLANCA RODRIGUEZ que por diversos años participó en la política, así como en el servicio público como ene l programa 65 y más desde sus inicios demostrando su sencillez y capacidad de trabajo.

Para sus familiares, nuestra solidaridad y abrazo fraternal ante lamentable perdida física, enviándoles nuestro mejor deseo por una pronta resignación.

Como también en el municipio de Valle hermoso, una lamentable perdida de quien fue una figura política en muchas décadas, DON SIMON HERERA MEDELLIN, dirigente obrero de la CTM del PRI en Valle hermoso de los buenos tiempos, ex regidor, consejero político de su partido revolucionario institucional se nos adelantó en el camino el pasado 22 de julio, para sus familiares, nuestro más sentido pésame y solidaridad.

Como en la casa de la familia LUNA MELGOZA en Brownsville, Texas hace dias se enlutó con el deceso de nuestro amigo VICTOR LUNA ROBLES en tiempos de la escuela primaria Colegio Gral. IGNACIO ZARAGOZA.

Hoy nuevamente ante la pérdida irreparable de su esposa EVA MELGOZA DE LUNA que se nos adelanta en el camino de la vida, pedimos resignación y fortaleza con un abrazo fraternal y solidario a sus hijas EVA, ADRIANA Y VICTORIA deseando que dios todopoderoso les de tranquilidad ante el deceso de sus señores padres.

Hago espacio para recordar en natalicio al amigo DON EPIFANIO MORENO este 31 de julio y enviar mi felicitación por su cumpleaños DANIEL REYNA, JULIO CABRERA Y CARLOS BIERBAUM.

Asi como este 1 de agosto felicito a BLANCA GARCIA GARCIA, ALEJANDRO JUAREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL VAZQUEZ, VICTOR LOPEZ VIVIAN, SILVIA CARDOZA GONZALEZ, ANDRES VIVIAN, ANGEL URIEL OLIVO ALANIS, JULIO CESAR HERNANDEZ, PEDRO ONTIVEROS, MOISES MARTINEZ, JAVIER ACEBO, VICTOR LANDIN, ALMA CONTRERAS, MARIA BRISEÑO, BRISEIDA MEDINA Y MARIO CARDENAS.

Mientras que nuestro abrazo por su cumpleaños también este 2 de agosto a MARCOS HEREDIA, VICTOR MANUEL FUENTES Y LUIS MARTINEZ… y nos veremos.