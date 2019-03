DIALOGANDO

Atiende SNTE demandas de Profes.

Por Roberto Olvera Pérez

La tarde-noche del pasado miércoles, el maestro Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y parte del Comité Ejecutivo Seccional (CES), se reunieron con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, para buscar una solución a la problemática que enfrentan cientos de trabajadores de esta dependencia estatal.

De acuerdo con Guevara Vázquez, en ese mismo momento se dio solución a un sinnúmero de órdenes de adscripción que estaban pendientes en los distintos niveles, con lo cual se beneficiará a trabajadores de la educación que aún no contaban con este documento. Hoy tienen certidumbre laboral.

“Aquí estamos, atendiendo la problemática de los compañeros y hemos encontrado una excelente disposición por parte de la autoridad educativa. Esto es nuestro compromiso y cuantas veces sea necesario acudiremos para buscar solución a cualquier problema”, dijo el líder magisterial.

Guevara Vázquez, reconoció de igual forma la disposición del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y agradeció al encargado de despacho de la SET, Mario Gómez Monroy, porque en ese mismo momento dio instrucciones para que los responsables de cada uno de los niveles atendieran las peticiones del Sindicato.

De hecho constatamos como se hicieron entrega de un sinnúmero de órdenes de adscripción. “Esto que estamos haciendo es producto del dialogo y de la buena relación entre el Sindicato y Secretaría.” Sabemos que faltan muchos pendientes por resolver, pero estamos avanzando y desde aquí ratifico el compromiso con los compañeros maestros para darles solución a estos problemas, enfatizó Guevara Vázquez.

Entre los que acompañaron al dirigente estatal del magisterio tamaulipeco integrantes del Comité Ejecutivo Seccional (CES), pudimos anotar, primero las damas, a la maestra Cecilia Robles Riestra, de la Secretaria de Organización Zona Norte; Javier Vallejo Anaya, Secretario Particular; Jaime Ramos Salinas, de Organización Zona Sur; Carlos Huerta Vargas, Becas y Promociones; Martin Quintero Camero, Conflictos de Primarias Jesús Salvador Cavazos Escobar, Conflictos de Secundaria Técnicas; Antolín Palomo Morín, Conflictos de Secundarias Generales; Aurelio Gabriel Castillo Rodríguez, Pensionados y Jubilados, entre otros.

La reunión concluyó cerca de las diez de la noche con caras sonrientes e incluso con aplausos, tanto para Guevara Vázquez como para el propio encargado de despacho de esta dependencia Mario Gómez Monroy, y ni que decir para el gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues como señaló el líder sindical, los maestros de Tamaulipas tienen todo el apoyo del Jefe del Ejecutivo Estatal. “Vamos por buen camino y así confiamos seguir”, aseguró Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

NOTAS CORTAS

1.- Del organigrama del Comité Ejecutivo Seccional (CES), de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), trece son mujeres y el resto varones, lo que quiere decir que en este equipo compacto hay equidad de género y eso lo sabe bien el propio líder sindical, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, pues hay que destacar que hoy se celebra el “Día Internacional de la Mujer”, sobre todo dentro de este mes de la Educación Especial, donde se resaltan los valores y el compromiso de empoderar a este género tan importante en la familia y en la sociedad. Enhorabuena.

2.- No cabe la menor duda que Juan Enrique Liceaga Pineda, aspirante a la diputación local por el XVI distrito electoral con cabecera en Xicoténcatl, si se le cristaliza su candidatura vaya a ganar la elección del próximo 2 de junio, sin embargo, no todo es color de rosa, pues en Miquihuana podría perder ese terreno por lo encontrado de los grupos locales del municipio, que hasta con la cubeta se dan y el que se deje; además no andan bien alineados con la primera autoridad. Los que saben, advierten, que estos grupos andan dolidos, resentidos y frustrados porque no asimilan que la era de ellos terminó, son los mismos “chapulines” que brincan de un partido a otro, por supuesto que nos referimos a la dinastía de los Rodríguez Gámez, Matías Meléndez Cruz, Marisela Rodríguez del Valle y los que están adentro del Ayuntamiento, como Baltasar Vargas Rangel (tesorero), Gladis Vargas Rangel y Oscar Trejo Torres, estos dos últimos regidores, entre otros mas, que hasta dicen que hacen “brujería” por subsistir en la “grilla”. Por ello, aquí encaja aquella frase que dice: En la “grilla”, no hay burros tontos para la alfalfa y aunque se enoje el truco.

3.- Recordando viejos tiempos: ¿Alguien de ustedes recuerda aquella columna que se publicó durante muchos años en el Diario de Ciudad Victoria, que se llamó “Alfabetizando”, escrito por el Profesor Don Francisco de P. Arreola (+), en la cual nos dio cátedra de la ortografía y de la sintaxis? Pues bien no hay que perder de vista a esa apreciable familia orgullosamente victorense, porque uno de sus integrantes podría estar sonando muy pronto en el ambiente político nacional. Sólo es cuestión de tiempo.

Por hoy es todo en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.