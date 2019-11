EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¡AUDIENCIA! ¡AUDIENCIA!

¡Audiencia…! ¡Audiencia…! Así se expresó en la ciudad de México el presidente municipal de Victoria.

Como siempre, fue el hazmereír en la capital tamaulipeca Xicoténcatl González Uresti.

Pero a él nada le importa, soló le interesa seguir en la nómina del ayuntamiento junto con sus asistentes y demás.

Por eso en este momento hay 40 personas que se quejan del alcalde porque no les da una audiencia.

Los que se quejan dicen…cómo el alcalde sí exige audiencias en otros lados y protesta porque no se la dan, y aquí a nosotros no nos recibe”.

¿Quiénes son estos ciudadanos? Son los coheteros de Victoria, los ubicados en el 40 Juárez, y que desde hace años es tradición su venta decembrina.

Resulta que ellos tienen permiso de la SEDENA para la venta de cohetes, pero están pidiendo al presidente municipal Xicoténcatl González que se ponga a trabajar, ¡algo difícil lograr!

Solicitan la intervención de la autoridad municipal para que a través de la dirección de Protección Civil combatan la venta clandestina de cohetes.

Primero por razones de seguridad y segundo porque es una competencia desleal.

Los vendedores de cohetes del 40 Juárez piden al alcalde Xicoténcatl González Uresti que su gobierno combata la venta de pirotecnia de fin de año en el centro de la ciudad y en colonias populares.

Dicen que no hay seguridad en la venta de esos cohetes. Los vendedores con permiso le solicitaron a la SEDENA que viera ese asunto, pero esa dependencia les pidió que le exigieran al alcalde de Victoria…pero este no les hace caso.

No les da audiencia. Y mire usted, la solicitaron manera formal en palacio municipal, pero un “joven”, al parecer su secretario particular, se comunicó por teléfono con ellos y “les pasó” al presidente y en 3 minutos no se pusieron de acuerdo… pero por teléfono.

Los que se quejan dicen que Xico pide audiencia en otros lados y s enoja si no lo reciben, pero aquí él no recibe. Lo hace por teléfono ¡imagínese usted!

Hay que decir que sí fue amable ese joven (quién sabe si se trata del chavo que dicen en redes sociales acompañó al alcalde victorense a Los Cabos y que fue fotografiado en una alberca), pero de nada sirve cuando no hay audiencia formal… cuando en el ayuntamiento de Victoria no abren las puertas a os que piden audiencia.

A parte de las razones de seguridad, también los comerciantes establecidos y con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, quieren que se combata la venta clandestina debido a las bajas ventas.

Porque en diciembre del 2018 las ventas de cohetes les bajó un 30 por ciento en comparación con el mismo período del 2017.

Pero eso el alcalde no lo quiere ver, él solamente está disfrutando, dicen, de las mieles del poder. ¡Caray! ¡Y qué mieles!

Cambiando de tema. Les cuento que el presidente municipal de Madero Adrián Oseguera Kernion está cerrando el año muy bien.

Para muestra un botón. Acaba de entregar el edil maderense 900 metros lineales de modernización de 5 vialidades.

Esa entrega fue tan sólo en una semana, beneficiando a más de 800 ciudadanos.

Bien por el alcalde Adrián Oseguera que sigue trabajando duro.

MAQUIAVELITO

… Jorge Fernández Menéndez, periodista, señaló:

“¿De verdad presidente Andrés Manuel López Obrador va a empezar a acusar a los hijos de sus opositores? (en clara referencia al hijo de Felipe Calderón).

Y remató Jorge Fernández Menéndez diciendo que “sus tres hijos son dirigentes de Morena, sus hermanos también, su esposa tiene una posición pública, dos o tres familias son parte de su gabinete. Es insensato señor presidente”.

