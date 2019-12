T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AUDITARÁN CUENTAS DE OSCAR LUEBERT, EVERARDO VILLARREAL Y PEPE ELÍAS.

CUANDO PARECÍA QUE, “ya todo estaba olvidado”, tres ex alcaldes de Reynosa, militantes del PRI, pueden ser llamados “al banquillos de los acusados”, para que rindan informes precisos, sobre las cuentas públicas que, tienen ultra-mega-pendientes en la Auditoría Superior del Estado, cuyas revisiones financieras, se llevarían a cabo, a propuesta del Diputado Local JAVIER GARZA FAZ, quien fue tajante y certero al señalar que, sería importante que, “la tercia de ases”, hagan saber a la dependencia estatal que, “destino le dieron a sumas millonarias, obtenidas en bancos internacionales”.

LOS INVOLUCRADOS en los presuntos affaires millonarios, son Oscar Luebert Gutiérrez, Everardo Villarreal Salinas y el más reciente edil tricolor José “Pepe” Elías Leal, quien ahora “ya es empresario hotelero y restaurantero” de muy alta envergadura, allá en San Miguel de Allende Guanajuato, donde Pepe, se la pasa placenteramente, por su calidad de connotado empresario, gracias a los presuntos saqueos de dinero público que presumiblemente consumara, “cuando tenía el poder político de Reynosa, en sus manos”.

EN ESTE TIPO de escenarios, siempre emergen irregularidades financieras en la rendición de cuentas públicas, esto no es nada nuevo, pero lo que si causaría enorme impacto político sería ver nuevamente “a la tercia de ex alcaldes tricolores”, acudiendo ante las autoridades administrativas y judiciales a rendir cuentas, sobre lo que, pese al paso del tiempo “no han justificado en el marco jurídico”. Porque recordemos que, “los números no mienten” y si “los números no cuadran”, eso confirmaría que de por medio hubo actos de corrupción y por ello, “los tres ex ediles” del Revolucionario Institucional, “estarían en el ojo del huracán”.

EL DIPUTADO Garza Faz, al abundar sobre el tema, estableció que los dineros no justificados, ante la ASE, corresponden a los Gobiernos ya referidos. Y aunque los montos económicos defraudados, aún no han sido precisados, en su momento, esto tendrá que salir a la luz pública y saberse “de a como fue cada tirito”, cuyos actos fraudulentos, ejercidos presuntamente por los referidos ex ediles de Reynosa, por nada del mundo quedaran en la impunidad.

LA PROPUESTA de investigar cuentas públicas de 2010 al 2016, es porque algunas, al ser revisadas superficialmente, pudieron detectarse irregularidades, a cuyas inconsistencias, el trio de ex Presidentes Municipales de Reynosa, “están obligados a justificar”, porque así lo marca la ley, detalle por el cual, Oscar, Everardo y José Elías, “quieran o no”, volverán a tener que sufrir los embates de las fallas financieras consumadas sus respectivos informes de Gobierno, porque solo ellos, “son los que deberán dar cuenta”, sobre que hicieron con los montos millonarios, adquiridos por el concepto de préstamos.

EN ESTO, lo que vale y cuenta es que, los multicitados ex Presidentes Municipales, informen con toda claridad, “en que se utilizaron los créditos adquiridos en bancos internacionales” y, ver si realmente, en las administraciones municipales, “se realizaron las obras” de infraestructura social que se tenían programadas. Y de no comprobar el destino de los referidos dineros, “la tercia de ases”, por supuesto que, “estarían viéndose en líos con la justicia”, cuya cuestión sería muy lamentable, pero como el refrán aduce que, “el que la hace la tiene que pagar”, podremos decirles que, Oscar Luebert, Everardo Villarreal y José Elías Leal, “no están exentos de la responsabilidad administrativa y judicial”.

REABRIR CUENTAS Públicas en diversas instancias de Gobiernos, es muy importante, porque simple y llanamente, con esta clase de procederes “salen a boca de jarro”, innumerables trapacerías financieras, consumadas por pasadas administraciones municipales, como es el caso que hoy no ocupa, cuyas acciones ilegales, en su momento fueron toleradas y protegidas por gobiernos estatales corruptos. Y por ello, los defraudadores o saqueadores, como ya lo dije, “tienen que pagar la tropelía financiera”, aprovechada por ex alcaldes, para así, convertirse en millonarios.

POR LO QUE, si la Auditoria Superior del Estado, a cuyo frente está JORGE ESPINO ASCANIO y el Congreso de Tamaulipas que liderea el Diputado Presidente GERARDO PEÑA FLORES, ahondan las indagatorias de las citadas Cuentas Públicas del 2010 al 2016, pueden tener la seguridad que, “más pronto que inmediatamente”, habremos de ver si Oscar Luebert, Everardo Villarreal y José Elías Leal, “le ponen o no a la corrida”, y si ellos, aseguran “estar liberes de pecado”, no pasará nada, pero de ser lo contrario, la situación judicial para los tres, sería de funestas consecuencias legales y sino “pal baile vamos”.

GARZA FAZ, en un marco de respeto, puntualizó que, los señalados Gobiernos Municipales de Reynosa, “tendrán que decir en que se gastaron los préstamos concedidos por el Banco internacional Nasdak”. Y Aunque unos préstamos fueron a fondo perdido, de todas formas los señalados ex alcaldes de Reynosa, tendrán que dar cuenta sobre que hicieron con la lana que no aparece por ninguna parte, tema que se antoja interesante, porque viejas figuras del priismo reynosense, “volverán a andar en líos con la justicia”.

Y COMO AHORA “no tienen papá gobierno que los proteja y solape”, podrían ir a parar a la cárcel, pero falta que primero se hagan las revisiones financieras a fondo y con ello, se decreten los respectivos veredictos financieros y luego que, “a cada quien le apliquen lo que la ley establece”.

