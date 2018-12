Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

Aún Hay Más…

La transición de poderes del gobierno federal, genera grandes expectativas de cambios positivos e importantes en el país, por lo que solo el tiempo le dará o no la razón al presidente de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como también a sus detractores, por ello es que solo queda esperar que se cumpla con todo lo prometido en campaña… Todo a su Tiempo…

Pero vayamos a otras cosas…

Dos Aspirante Más…

En nuestra colaboración anterior, hicimos referencia de algunos de los aspirantes a la diputación local del distrito 20, por los diversos partidos políticos que participarán en el proceso electoral 2019, pero la lista no acaba ahí, debido a que han surgido algunos otros nombres de quienes han señalado su intención por contender por una curul.

Se trata de la ex candidata por el partido Movimiento Ciudadano, la activista AYDEE CONTRERAS ZARAZÚA, quien buscará de nueva cuenta estar presente en la boleta electoral, pero ahora de manera independiente, por lo que incluso ya obtuvo la anuencia de la autoridad electoral para buscar la candidatura por esta vía.

AYDEE CONTRERAS, es una mujer aguerrida, frontal y de lucha, siempre buscando el beneficio del ciudadano, por lo que tratará de llegar a ocupar un lugar en el congreso estatal para continuar aplicando su ideología y convicciones en beneficio de quien menos tiene…

También ya alzó la mano, el ex alcalde de Ciudad Madero y actual regidor de la comuna, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CORREA, quien abiertamente ha expuesto que desea buscar la candidatura a la diputación local por el distrito 20.

HERNÁNDEZ CORREA, cuenta con experiencia en el servicio público, ya que después de ser alcalde de Ciudad Madero, ocupó varios cargos de distinto nivel dentro de la administración pública municipal y estatal, por ello quiere en este 2019, hacer valer su derecho ciudadano y político para buscar otro puesto de elección popular…. ¿Se imagina usted la disputa electoral por una diputación entre dos de los hijos del ex líder petrolero JOAQUIN HERNÁNDEZ GALICIA “La Quina”, los hermanos JOAQUÍN ANTONIO y JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CORREA?… Podría ser una “morbosa” elección, definitivamente…

A Toda Maquina…

Y no nos referimos al equipo de fútbol profesional Cruz Azul, quien en estos días participa en la liguilla del balompié mexicano, hablamos del fuerte trabajo que realiza el representante del gobernador en la zona sur del estado, MIGUEL GÓMEZ ORTA, quien a diario desarrolla actividades encomendadas por el mandatario estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Entregando cuentas claras y positivas a quien le brindó su respaldo y le otorgó la responsabilidad de representarlo, MIGUEL GÓMEZ, se ha convertido en un funcionario incansable en su labor, pues un día está en Ciudad Madero participando recorridos y sesiones de trabajo con los diputados federales, al siguiente en Altamira entregando becas y después en González o Aldama, supervisando otras acciones del gobierno estatal.

MIGUEL GÓMEZ ORTA, definitivamente se ha convertido en un sólido bastión dentro de la estructura gubernamental en el sur de Tamaulipas y con resultados, es como demuestra que el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, no se equivocó al darle esta encomienda, además que su labor, consolida a GÓMEZ ORTA como un fuerte aspirante a la diputación local por el distrito 18… No lo perdamos de vista…

Siguen Apareciendo…

Tal parece que los Lores y Ladys, seguirán apareciendo dentro de la función pública municipal y estatal conforme pasen los días, esto derivado de situaciones que dejan en claro que existen personas que no están hechas para el servicio público.

Existen varios ejemplos de ello en la comuna maderense, el primero al que haremos referencia es el de la regidora MARÍA ELENA MARÓN NAKID, presidenta de la comisión de transparencia y acceso a la información, quien de inmediato se ganó el mote de #LadyPilatos, y es que la edil al ser cuestionada sobre la situación de los faltantes de contenido informativo en la página de transparencia, simplemente se lavó las manos, señaló que la titular de la unidad de transparencia es quien tiene toda la información y es con ella quien se puede aclarar cualquier duda, pues la regidora está esperando que le manden la información para enterarse de las cosas de su comisión… Entonces, en dos meses, ¿MARÍA ELENA MARON NAKID, no ha tenido tiempo para preguntar sobre el tema, o simplemente no le interesa?…

El no querer brindar información tiene muchas connotaciones y permite generar especulaciones, pues como se dice coloquialmente, “hay de dos sopas”, o se tiene algo que ocultar o no se tiene la más remota idea sobre un tema en particular.

Eso ocurre mucho con los funcionarios o servidores públicos sin experiencia, ya que si se dedican a una actividad y a un rubro que se supone conocen, pueden desarrollar el tema y responder a lo que se cuestiona sin problema alguno.

Pero cuando se pretende solo ganar tiempo para investigar lo que se supone debe saber el funcionario, es donde se prenden los focos de alerta… Este es el caso de la síndico, MARIA CANDELARIA CHAIRES MORENO, quien se convirtió en #LadySacaCita, pues tal parece que es la única forma en la que se le podrá entrevistar, debido a que tiene que indagar en torno al tema que se le preguntará, (en este caso la hacienda pública, ya que es su comisión)… Entonces, ¿Sabe o no sabe?…

Finalmente tenemos a un personaje de la política estatal, quien a más de dos años, no ha entendido que los funcionarios deben contar siempre con un respaldo estadístico a la mano y de esta forma no convertirse en #LordNoTengoElDato, tal como le ocurre a GERMÁN PACHECO DIAZ, Director General del ITIFE en Tamaulipas, quien nunca tiene cifras o estadísticas de la labor que realiza la dependencia a su cargo, acciones son muchas las que se llevan a cabo, pero lamentablemente cuantas son, es algo que tal vez con #LordNoTengoElDato, nunca lo sabremos….DE FACTO!!!

