DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Aún no se sientan y ya tronó la bancada morenista

Este miércoles, la bomba volvió a explotar en MORENA, en esta ocasión el jaloneo por el poder de la coordinación de la bancada que iniciará en octubre en el Congreso del Estado.

Resulta que, por la tarde, más o menos como a las 16:00 horas, el grupo denominado CANTUROSISTAS en Nuevo Laredo, comenzaron a postear la foto de la diputada plurinominal electa, CARMENLILIA CANTUROSAS VILLARREAL, felicitándola por su designación como coordinadora de la bancada de Diputados en el próximo Congreso Tamaulipeco que inicia la próxima semana.

El primero en hacerlo, fue el ex perredista convertido morenista, JORGE VALDEZ VARGAS, quien publicó en su cuenta de Facebook, el supuesto boletín enviado desde el CEN de MORENA, que dirige YEIDCKOL POLEVNSKY, con el título “Designa CEN de Morena su coordinación de Bancada en Tamaulipas”.

El boletín publicado por JORGE marca que, “El CEN de Morena decidió por designación, y con el aval de sus diputados locales electos, a quienes serán coordinador y vice coordinador de su bancada en el congreso del Estado de Tamaulipas. El Comité Ejecutivo Nacional, basándose en perfiles y trayectoria, designó a la Diputada CARMENLILIA CANTUROSAS (Nuevo Laredo) como coordinadora y al Diputado RIGOBERTO RAMOS (Reynosa) cómo vice coordinador. Después de que la Presidencia Nacional de Morena, con pleno consenso de todos los diputados electos por ese partido, analizara los perfiles, trayectorias y aspiraciones de cada uno de los Diputados electos, cuando había más de 5 aspirantes a ocupar la coordinación, se decidió por la Lic. CARMEN LILIA CANTUROSAS y el Lic. RIGO RAMOS. Ellos serán quienes lleven las riendas de la bancada de cara a la 64 legislatura. De acuerdo a los estatutos de Morena, el CEN tiene plena facultad para analizar y designar a quienes fungirán como coordinadores de las bancadas locales. Mismos estatutos que los demás diputados electos aceptaron y avalaron con la intención de ir en unidad en busca de una verdadera oposición que traiga a Tamaulipas la cuarta transformación”.

En dicho boletín remarca que dicha designación de CARMENLILIA fue “con el aval de sus diputados locales electos”, lo que llevó a sus seguidores a comenzar a subir sus fotos con la próxima diputada, deseándole lo mejor en su nueva encomienda.

Sin embargo, apenas la celebración comenzaba, cuando 8 de los 10 diputados morenistas de Tamaulipas, salieron a ofrecer una conferencia de prensa, en donde desconocieron la designación de CARMENLILIA CANTUROSAS como coordinadora, y aclararon que ellos habían sostenido una reunión y que los 8 acordaron que la coordinadora será la diputada EDNA RIVERA LÓPEZ y como vice coordinadora, ESTHER GARCÍA ANCIRA.

En su declaración, aseguraron que en MORENA no existen las imposiciones y que no saben la fuente de dónde salió la designación de CARMENLILIA, pero que ellos 8, como mayoría, decidieron a sus coordinadores, pues cuentan con la facultad para hacerlo.

Una vez acabada la conferencia y que los diputados morenistas se retiraron, arribó al mismo hotel la propia CARMENLILIA, junto a su vice coordinador RIGOBERTO, acompañados de JORGE VALDEZ, RIGO se dejó tomar fotos, pero la dama decidió evitar a los periodistas, pero ninguno dio declaraciones al respecto.

Aunque los dos grupos ya se auto designaron coordinadores, seguramente el comité nacional saldrá al quite y decidirá al verdadero coordinador.

El grupo de 8 lleva mano, pues hay que reconocer que son la mayoría y que el de CARMEN y RIGO, solamente son dos, muy pocos para pelear contra ocho.

Sin embargo, fiel a su costumbre y principios, será el CEN de MORENA, de YEIDCKOL, quien dé la última palabra, si es CARMENLILIA o es EDNA.

Pero lo que sí podemos anticiparle es que habrá fractura, pues no creemos que los dos grupos vayan a fusionarse, porque desde que se dio el proceso de selección de candidatos, ya estaban peleados.

Por cierto, hay que destacar la clara fractura que existe entre los tres diputados morenistas de Nuevo Laredo.

AGRADA TERCER INFORME DE CABEZA DE VACA

Bien le fue al gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, en su Tercer Informe de Gobierno, en donde destacó el crecimiento que ha tenido Tamaulipas, desde que el PAN logró derrotar al PRI.

El GOBER, presumió que, a solo tres años, las políticas públicas y estrategias implementadas por parte del Gobierno del Estado, han llevado a Tamaulipas a destacar a nivel nacional en rubros como desarrollo económico, generación de empleo y simultáneamente avanzar de manera sustancial en materia de seguridad y bienestar para sus residentes.

Presumió que uno de los objetivos principales de su administración, ha sido recuperar la paz para las familias tamaulipecas y generar las condiciones de crecimiento económico y social como estrategia integral de desarrollo.

En el tema de seguridad pública, CABEZA DE VACA destacó el incremento de las fuerzas estatales en un 67 por ciento, la creación de las policías de Auxilio Carretero, de Proximidad y que su estrategia integral de combate, ha permitido que Tamaulipas deje de estar entre los estados más violentos del país y colocarse por debajo de la media nacional en delitos de alto impacto.

Y lo que le valió muchos aplausos, fue la actuación de su gobierno para la recuperación de 1600 hectáreas en el Puerto de Altamira, que indebidamente se encontraban en manos de particulares y que ahora el Gobierno la convertirá en un puerto complementario destinado al sector energético.

Pero el plato fuerte de su discurso, fue cuando contestó a las amenazas de los senadores de MORENA, que buscan perjudicar a los tamaulipecos, a quienes les dijo claro y directo, “Que quede bien claro, no vamos a permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario político, Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega”.

Le fue bien a CABEZA DE VACA, fue un buen Tercer Informe.

CONFIRMADO PAN TENDRÁ 22 DIPUTADOS

El Diputado electo, GERARDO PEÑA, próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, anunció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó por unanimidad que el Partido Acción Nacional en Tamaulipas contará con 22 diputados en la sexagésima cuarta legislatura.

Con esto los partidos MORENA y PRI se quedan con las ganas de ganar en los tribunales, lo que no pudieron ganar en las urnas.

Y con ello MORENA logra la segunda fuerza con 10 plurinominales y el PRI se queda solo con 2 y 1 de Movimiento Ciudadano.

El triunfo estaba dado, el PAN ganó limpio el carro completo de las diputaciones, aunque MORENA sale ganando y quien tendrá que lamentarse será el PRI, porque con esto aumenta más sus probabilidades de extinción para el 2021… ¿Qué, no?… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com