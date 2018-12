La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AUN RESPIRA EL PRI, GANO EN MONTERREY LAS ELECCIONES

Lo dicho Comendador, aunque usted no lo crea anoche la Comisión Municipal Electoral declaró ganador al candidato del PRI, Adrián de la Garza, en las elecciones extraordinarias del pasado domingo, para presidente municipal de Monterrey, Nuevo León.

Es cierto que la pelea en la que perdió el candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, estuvo un tanto cuanto cerrada, pero, pero, pero, no quedó ninguna duda del triunfo del abanderado del Partido Revolucionario Institucional el que logró captar un total de 128 mil 015 votos, contra 122 mil 093 de su adversario, lo que da un diferencial 5 mil 922 votos a favor del tricolor y su candidato.

Supuestamente las Constancias de Mayoría del Presidente Municipal, así como de los regidores y síndicos, serían entregadas ayer jueves al mediodía.

Por cierto De la Garza luego de conocer el cómputo final, dijo que de inmediato se reuniría con el presidente del Consejo Municipal, Bernardo González , que en forma interina venía ocupando la alcaldía, para planear la transición.

Dejando ver su contento por su triunfo el virtual nuevo alcalde de la ciudad de Monterrey, dijo que a diferencia de la primera elección del pasado 1 de julio, la que fuera anulada tras ganar el candidato del PAN, en ésta ocasión no hubo mayores sobresaltos que motivaran la invalidación –como ocurrió en aquella ocasión– al grado de que la autoridad federal ordenó reponer el proceso municipal entero.

Destacó que fue una jornada que se llevó a cabo con muchísimo más cuidado que la jornada del 1 de julio, donde se tomaron muchas consideraciones : la vigilancia del estado y de la ciudad estuvo en todo éste proceso electoral. “Fue un proceso electoral que, si bien es cierto hubo algunas incidencias fuéron menores, no mayores, en donde le da una certeza total a la elección.

Por último Adrián de la Garza llamó al candidato del PAN a aceptar el resultado de la elección y lo invitó incluso a sumarse a sus propuestas de campaña del nuevo gobierno.

Cabe señalar que después de la madriza que sufrió el PRI en las elecciones de julio del 2018, en las que éste partido se desplomó hasta el tercer lugar como fuerza política, el nuevo triunfo del tricolor cobra mayor interés e importancia, ya que la ciudad de Monterrey está considerada como la segunda fuerza económica del país seguida de Guadalajara que ocupa el tercer lugar.

A otro que se le vino el mundo encima por los ajustes presupuestarios que está llevando a cabo el nuevo gobierno de MORENA, es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, el que reveló que estudia la posibilidad de defender jurídicamente las atribuciones del organismo electoral y aseguró que el recorte a su presupuesto le obstaculiza cumplir con algunas, entre ellas el organizar ahora seis elecciones, sumada la de gobernador de Puebla.

Dijo que el problema surje porque no se consultó al INE si el recorte ponía en crisis o no su participación en las elecciones, por un lado, pero, además, los múltiples servicios que el propio instituto le brinda a las y los ciudadanos.

Por cierto el miércoles el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que ayer jueves varios gobernadores se reunirían en la Ciudad de México con el propósito de generar una posición común para buscar una rectificación del Gobierno de la república en torno al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2019).

Apuntó que él ha estado convocando a varios gobernadores para buscar que haya una rectificación al Presupuesto de Egresos de la Federación, “porque solo en inversión federal en Chihuahua hay una afectación de casi mil millones de pesos”.

Corral dijo esperar que los gobernadores sigan el ejemplo que ya diéron los rectores de las Universidades públicas del país, quienes se unieron para frenar los recortes que consideraba el proyecto del PEF.

Por su parte el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, aseguró que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, no habrá nuevos impuestos, gasolinazos, ni aumentos a los gravámenes vigentes.

Paralelamente el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez; su homologo del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y Martha Tagle, del Movimiento Ciudadano (MC), arremetiéron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación que sería debatido en San Lázaro.

“Es un presupuesto centralizador, concentrador de poder, antifederalista y manipulador. Con éste presupuesto se ha violentado la Constitución y el equilibrio de Poderes. Con éste avasallamiento se humilla a éste Poder Legislativo. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, no somos empleados de la Secretaría de Hacienda, no lo somos, al menos nosotros no, no se si hay algunos que sean empleados, nosotros no”, remarcó el diputado y otrora dirigente nacional del tricolor.

Ya nos habían dicho que ni se nos ocurriera ir al Ayuntamiento de Victoria a que nos pagaran la llanta que explotó al caer en un bache y el rin que también se enchuecó, ya que era puro cuento eso de que el Municipio pagaría el daño a los afectados, como se publicó en medios informativos.

Ya comprobamos que el que nos hizo desistir en nuestro empeño, tenía y tiene toda la razón, ya que el mismo jurídico del H. Ayuntamiento, Arturo Limas de los Reyes, acaba de dar conocer que de 17 personas que acudieron a reclamar el pago de daños, se resolviéron nueve, pero solo una procedió y precisó el funcionario que “está por emitirse el cheque” y cuando salga se le notificará al quejoso para que pase a recojerlo. Total nada, puro cuento Mr. Xico, todo sigue igual “como cuando estabas tú”, dice una hermosa canción.

A escasos cuatro días de concluír el 2018, ante estudiantes de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable que imparte la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV) nos reportan que el Dr. Issac Leobardo Sánchez Juárez, expuso las conferencias : “Los ciclos de empleo en zonas metropolitanas de la república mexicana” y “Determinantes del gasto público estatal en México 1993-1916”.

El investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue invitado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para compartir a estudiantes y maestros algunos de sus resultados y experiencias en investigación.

En el primero de los temas el Dr. Sánchez Juárez explicó una investigación que realizó sobre los ciclos de empleo en Ciudad Juárez, Chihuahua; en León, Guanajuato y en Mérida, Yucatán, porque son zonas metropolitanas de diversas regiones del país, apoyado en estudiantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, como principal fuente de dato sobre empleo formal.

Luego reconoció que a 36 años del fallecido modelo neoliberal y la seguridad imperante en la zona norte, han permitido que en el centro y sur sean más propicios para nuevas inversiones y recomendó a los futuros economistas a que hagan investigación sobre desarrollo económico para que aprovechen las oportunidades que se abren en distintas latitudes de la república. Y vamos ´por más.

