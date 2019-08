            < Aunque se lave las manos, los errores se cobran

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Este domingo el PRI nacional montó un escenario triunfalista como en sus buenos tiempos, el auditorio “Plutarco Elías Calles” volvió a escuchar porras intensas impregnadas por el calor tricolor, el coro de porristas se ahogaba coreando Alito, Alito, Alito en referencia Alejandro Moreno Cárdenas. En ese marco arribó el nuevo sol que alumbrará las aspiraciones futuristas de recobrar el poder en cada estado, en cada distrito y en cada municipio, una tarea titánica animada cuando menos esa tarde por el calor de vivas y proclamación de un triunfo que se dio entre ellos.

Un triunfo manchado por la sospecha, por la reprobación de un ala del priismo y la renuncia de una militante preclara, Ivonne Ortega Pacheco.

No es una preferencia personal de quien escribe, simplemente Ivonne es un rostro y un nombre muy conocido por sus acciones y si quiere Usted por su intensidad de promoción cuando compitió con Meade, y se disciplinó, es más se desterró del país.

Dígame Usted quien conoce a Alito, y me refiero a los priistas, hoy después de una campaña ya saben su nombre, pero muchos de los que votaron el 11 de agosto en una fotografía de grupo no sabían distinguir quien era el candidato, el imponderable.

La cuestión es que ahora tras la toma de posesión de Alejandro Moreno se inicia un nuevo capítulo del instituto político rumbo al 2024 cuando se celebren elecciones a la Presidencia de la República. Hay quienes ven desde ahora en “Alito” al próximo candidato a la Presidencia de la República, igual que Roberto Madrazo también presidente del PRI, Usted recordará que se aferró a ser candidato sin posibilidades porque sólo un reducido grupo de gobernadores le apoyaron.

La fuerza del PRI cuando no es titular del Poder Ejecutivo Nacional está en sus gobernadores y de ellos dependerá si se repite la historia de Madrazo, a quien ellos no querían de candidato y lo dejaron a su suerte. Por eso es importante que “Alito” no se maree desde ahora y que en su momento no se aferre a un proyecto que quizás no es para él.

Hay quienes cultivan la idea de que Moreno Cárdenas viene a realizar un trabajo, efectivamente para allanar el camino a quien resulte candidato a la Presidencia de la República, y por ahora al único que tienen anotado para ese proyecto, es al actual gobernador del Estado de México e integrante del Grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo, y pariente de ya sabe Usted quien.

2.- En cuanto al discurso de Moreno Cárdenas, dejó asentado que “el partido no puede asumir los costos de quienes tomaron decisiones equivocadas”. ¿Qué quiso decir?, ¿Qué se lava las manos frente al caso de Rosario Robles, y de otros de más peso ventilados durante el gobierno de la 4ª T? ¿Y las decisiones equivocadas del PRI, en casos como el de Duarte de Ochoa y de otros gobernadores?

La cuestión es que no está en la decisión del Presidente del PRI, este, o los del pasado y los que vengan, asumir o no los costos político-electorales, los ciudadanos no piden permiso, se los cobran en las urnas y en el comentario cotidiano, en las reuniones de café.

También expresó, “hoy no vengo a decir un discurso atado a nada ni a nadie. Lo que vengo a decir, es el primer discurso de la nueva era del Partido Revolucionario Institucional”.

Y como para que le creyeran que no existen vínculos con el gobierno morenista, dijo que “el gobierno actual prometió bienestar y seguridad y ha sido incapaz de honrar esas promesas”. “La economía no crece, se pierden fuentes de empleo, los fertilizantes no llegan a los campesinos y las clases medias viven en medio de la incertidumbre. Y nadie se siente protegido por un Estado que ha sido superado por la criminalidad”.

De este último fragmento de su mensaje, tendríamos que verlo en propuestas legislativas, en cuestionamientos públicos como partido, para que convenza de su independencia y de su compromiso con los mexicanos, esto apenas empieza veremos en los días próximos la realidad.

Por lo demás, fue un evento lucido. En la sede nacional del Partido estuvieron presentes gobernadores, ex presidentes del Partido y los coordinadores parlamentarios en el Congreso, así como presidentes municipales, los coordinadores estatales de su campaña entre ellos el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano que defendió la candidatura de Moreno en Tamaulipas. También asistió Edgardo Melhem Salinas con puesto similar pero en los estados de Oaxaca y Guerrero.

3.- JORNADA ELECTORAL PANISTA.- En el plano local el panismo tuvo este domingo una jornada política intensa debido a la renovación de directivas en 10 municipios para lo cual celebraron asambleas, mismas en que fueron presentadas propuestas de consejeros que fungirán durante el periodo 2019-2022. Con esta nueva estructura Acción Nacional se prepara para dar la batalla en 2021. El año próximo no tendremos elecciones pero será un periodo de intensa preparación de sus cuadros para defender los espacios que a la fecha han conquistado.

A partir de las 10 de la mañana se celebraron las elecciones en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso, Méndez y hacia el sur, Tampico y Madero.

Hay diferentes posiciones en la política, una de ellas es cuando el partido tiene poco que perder y más por conquistar, que es la situación actual del PRI en Tamaulipas; por el contrario el PAN con los resultados electorales de las dos últimas elecciones, tiene mucho en riesgo y tendrá que defenderlo hasta con los dientes.

El caso de Morena es especial, porque en Tamaulipas no ha logrado resultados avasalladores, salvo en la Presidencial de 2018 en la que arrastró al triunfo a quienes hoy son diputados y senadores morenistas. En el 2021 no tendrá mucho que perder y en cambio, si gana.

La presencia de Movimiento Ciudadano es casi simbólica, ese es el panorama que enfrentarán los partidos políticos.