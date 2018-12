T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AUSTERIDAD, DEBE LLEGAR A PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS.

SI EL RUBRO de austeridad, es parte de la cuarta transformación, instrumentada por el nuevo Gobierno de la República, creo razonable que este propósito de recorte presupuestal, deberá, sin escusa, ni pretexto, llegar a los Partidos Políticos, para que, ya no se mantenga, con dinero del pueblo a tantísimos políticos, aviadores y vividores, los que toda la vida se la han pasado de “partido en partidos” haciendo dinero a raudales y en eso creo que, el mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR deberá hacer hincapié de manera incisiva y, naturalmente, evitar este perjuicio financiero para que “muchos de los gandayas políticos” YA NO SE EMBUCHAQUEN EL DINERO DEL PUEBLO.

EN EL MISMO entorno social, político y financiero, también está el tema de “ya no gastar millones y millones de pesos en cuotas a Sindicatos” como el Petrolero (STPRM) en el que, su líder CARLOS ROMERO DESCHAMPS, gracias al dinero del pueblo, “se ha convertido en archi-millonario”, además de los sindicatos el de la CFE, del ISSSTE, el del INFONAVIT y otros muchos, cuyos dirigentes o Secretarios Generales, tienen una vida financiera muy holgada, porque nada les falta, precisamente por el dinero que por años, estuvieron recibido de los gobiernos corruptos pasados, detalle por el cual estos organismos sindicales y sus dirigentes, también deben dejar de “seguir succionando las arcas del Gobierno”, para que el dinero bueno, llegue a donde realmente hace falta.

ESTA MEDIDA de austeridad en el renglón electoral, es muy indispensable, si el nuevo Gobierno Federal, desea hacer las cosas bien, porque debe establecerse que todo aquel político que tenga interés en un cargo público que lo busque, pero con recursos propios, es decir con cargo a su bolsillo y no “se participe más en las contiendas electorales” con dinero de los mexicanos, esto ya no debe permitirse, porque usar dinero público para elecciones populares, en mi punto de vista y en la opinión de las mayorías, “eso es una ofensa e insulto” para muchas de las familias que, “en ocasiones no tienen ni para probar bocado”.

AL PASO de los años hemos visto con tristeza, como los pasados Gobiernos, derrocharon miles de millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral (INE) y mucho dinero también para cada uno de los partidos Políticos, muchos de los que, “ya ni arraigo político tienen, como el caso concreto del PRD, aquí en Tamaulipas, mismo que JORGE Osvaldo VALDES VARGAS y Alberto Sánchez Neri, junto a Cuitláhuac Ortega y otros vivales más, dejaron “a ras de lona”, porque el Partido “del Sol Azteca”, en la pasada elección, ya no alcanzó el porcentaje necesario para mantenerse en el escenario electoral y por consiguiente, creo que, “organismos políticos como este, ya deben desaparecer”, porque simplemente son una lamentable carga económica para el pueblo.

Y SI EL NUEVO Gobierno Federal, tiene la firme convicción de implementar el rubro de austeridad, esto me parece súper relevante y trascendente y, por tanto creo que deberá voltear a ver, “no solo lo que le convenga”, sino cortar de tajo a los Partidos inservibles, porque, repito y reitero que estos organismos políticos, son un perjuicio financiero para el erario de la Federación y por ende, creo y considero que, los Senadores de la República y los Diputados Federales, ya deberán ir tomando cartas en este interesante asunto, es decir tomar la mejor decisión sobre el tema y, desde luego, acabar con el grave problema financiero que representan estos obsoletos partidos, de los que diré: “que en esencia, ya no representan a nadie, más que sus intereses” y por ende, eso ya no debe seguir predominando”.

ENTRE los organismos políticos que, el gobierno ya deben hacer a un lado, están el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el llamado Encuentro Social (PES), además del Partido Nueva Alianza (PANAL), el del Trabajo (PT) y si nos vamos al grano y sin ruedos, también pueden o deben “ESTAR EN LA MIRA” “El Verde ecologista” y hasta “Movimiento Ciudadano”, porque estos, solo han servido de comparsa, para los Partidos que se encuentran en los primeros planos electorales.

EN EL TEMA de los ultra poderosos sindicatos nacionales, el Gobierno Federal, vía Congreso de la Unión, tiene la ineludible obligación de ejercer UNA REAL MANO DURA, pero si no se actúa en este sentido contra los líderes venales, estos, sin temor a equivocarme, “seguirán haciendo de las suyas”.

Por ejemplo: CALOS ROMERO DESHAMPS, se acaba de reelegir, bajo un esquema de amenazas a los trabajadores, ejerciendo para ello, toda una gama de trapacerías, para continuar por seis años más al frente del Sindicato Petrolero, el que ha usado para su entero provecho personal. Y en esto, el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, junto a sus Diputados Federales que son mayoría “NO DEBERÁN QUEDARSE CON LAS MANOS CRUZADAS”, porque de hacerse de la vista gorda, tengan la certeza de que, “Romero Deschamps y sus 36 líderes petroleros del país”, continuarán consumando la larga estela de atrocidades, a las que están acostumbrados, para seguir haciendo más dinero del que ya tienen.

HOY en el Nuevo Gobierno de la República, se habla de la cuarta transformación. Y si se hace hincapié a ello, creo que, “el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tendrá obligadamente que, implementar las mejores acciones legales “PARA METER A LA CÁRCEL” en el marco jurídico a todos los funcionarios y a líderes y políticos “ladrones con charola”, que han amasado enromes fortunas, gracias al dinero del pueblo y por lo pronto, tendremos que ver que hará AMLO y su gabinete, “con los Partidos Políticos desahuciados” que ya no deben participar y que hará también con “líderes mercenarios y corruptos” como Carlos Romero Deschamps, el que a juicio de los petroleros, es una verdadera amenaza para los trabajadores de la ex máxima industria del México.

Por hoy es todo y hasta mañana.

