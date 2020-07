AUSTERIDAD MAL ENTENDIDA DEL PRESIDENTE EN SU VIAJE A EUA

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

México requiere estrategias inteligentes para salir de la crisis y no ocurrencias ni medidas mediáticas.

PAN pide la remoción de Hugo López-Gatell

La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas va por el ex Director General del ITAVU.

En México AMLO no usa cubrebocas, pero en EUA, hasta dos pruebas le hacen por COVID.

El Rector de la UAT y el Sindicato de Maestros firmaron el Contrato Colectivo 2020

¿Algún empresario le podría dar un “ride” a López Obrador a México?

Me parece que, en el tema de la austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador no habla el mismo idioma que el resto de los mexicanos. ¿Qué es la austeridad? En términos económicos, la austeridad económica es un esquema que reside en la mayor reducción posible del gasto público y el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, lo que significa, aumentar el nivel de recaudación pública y minimizar el gasto por parte del Estado de cara a conseguir el menor déficit público posible.

Lo que no significa austeridad, es que nos convirtamos en miserables, a grado tal de andar dando lástima y pena ajena y siendo el hazme reír a nivel internacional, por querer parecer lo que en realidad no somos.

Le comento lo anterior por el viaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó ayer a Washington, D.C. para reunirse el mediodía de este miércoles con el presidente Donald Trump.

López Obrador y parte de su comitiva viajaron en un avión comercial a Washington con escala en Atlanta, en donde permanecieron por tres horas esperando la conexión a la capital de los Estados Unidos. ¿Vale la pena que el presidente de México tenga que perder inútilmente tres horas por no querer subirse a los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana? Yo creo que no.

Le doy un dato: Si la presidencia hubiera rentado un taxi aéreo ejecutivo, se hubiera gastado algo así como US $75,000 pero hubiera cuidado el tiempo del presidente de México y no lo hubiera expuesto a un cansancio innecesario, porque los ciudadanos tenemos que entender que el titular del ejecutivo federal ya no es un hombre físicamente fuerte y por lo menos se metió 5 cinco horas más de manera innecesaria por una mal entendida austeridad.

Le doy un dato adicional. Atrás del avión del presidente Andrés Manuel López Obrador, despegó desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, otra aeronave, el TP-06, un Grumman de la Fuerza Aérea Mexicana, con funcionarios del gabinete presidencial, siguiendo al jet en el que viajó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos.

Yo creo que hay que dejar de lado las poses y empezar a ser lógico. No hay motivo para dejar de usar aviones razonables para las giras presidenciales por el país. Hay que acabar con la corrupción, con los grandes negocios como los del hijo de Manuel Bartlett, que el gobierno deje de otorgar contratos discrecionalmente, como lo hizo con el 76% de ellos durante 2019, y se dedique a gobernar.

Queremos un gobierno que haga más con menos, un gobierno que deje por la paz la pantomima y se dedique a consolidar la unidad nacional. México exige resultados en el corto plazo. Todo lo demás, es mezquindad y show.

Por lo pronto, este miércoles, The Wall Street Journal dedicó su editorial a la visita de López Obrador a Washington: “Intereses compartidos”, son las razones que motivaron el encuentro, refiere el medio, quien titula el texto “The trouble en Mexico” (El problema en México).

En doce párrafos, el rotativo expone que López Obrador, a quien califica como un “un nacionalista económico de izquierda” y cuya popularidad se desplomó a la par de la economía, recurre a Trump en busca de fortalecer la economía y la seguridad de México, ambas en decadencia desde que inició su administración. El diario expone que el presidente mexicano tiene que cambiar su “curso político”, debido a que las acciones populistas no serán suficientes para tener “éxito” en su mandato.

1. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell al tiempo de exigir un cambio de estrategia respecto al tratamiento de la pandemia con la aplicación de pruebas masivas, entre la población, para detener los contagios.

Y es que el dirigente panista aseguró que México supera el número de fallecimientos que ha habido en China y en la India, países con mayor número de habitantes que nuestro país y aseguró que la mayoría de los decesos se han dado al concluir la jornada de sana distancia e inicial la etapa llamada, “nueva normalidad”.

Cortés Mendoza califico como pésimo el desempeño de López-Gatell como responsable de combatir la pandemia y pidió que en su lugar sea nombrada una persona capaz. También el dirigente panista acusó al gobierno federal de manipular las estadísticas y dijo que su vocero se conduce con criterios políticos, antes que científicos, por prejuicios y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo de acusar que no se han hecho pruebas de diagnóstico de manera masiva”.

No podemos olvidar que López-Gatell anunció que las muertes no pasarían las ocho mil y que el contagio terminaría el 19 de abril. Y ni a la una ni a la otra le ha atinado el funcionario, porque tan sólo al día de ayer México lleva 32,014 fallecidos y no se ve para cuando termine esta pandemia: hay quienes dicen que será en un año y hay quienes aseguran que serán dos años. ¿Habrá causas suficientes por las que quieran que le saquen la roja a López-Gatell?

2. El ex director de ITAVU en Tamaulipas, Pablo Zarate Juárez, presenta una riqueza difícil de calcular. Por ello, Tamaulipas, asegurará doce propiedades por la omisión de impuestos, monto que alcanza 1,219 Millones de Pesos, tan sólo de tres de sus empresas y por el propio ex funcionario. Y falta el resto.

De este caso, en concreto, y de otros, habló en la reciente conferencia del pasado lunes, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, quien habló también de denuncias, de ordenes de aprehensión, de auditorías y de una investigación promovida por Tamaulipas desde 2016.

3. ¿No le parece un mal mensaje que mientras en las líneas aéreas mexicanas que trasladan en territorio nacional al presidente, Andrés Manuel López Obrador en sus periplos, el mandatario mexicano se empeñe en no usar el tapabocas, mientras que a su gira por Washington no sólo llevo el cubrebocas, sino que además se hizo dos veces la prueba de COVID? Lo digo porque es la primera vez que se le ve a López Obrador usando el cubrebocas, como lo recomiendan la Organización Mundial de la Salud y su propio vocero, Hugo López-Gattel, quien por cierto tampoco una este artículo preventivo. 4. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Sindicato Único de Trabajadores Académicos, firmaron el Contrato Colectivo 2020, que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios del estado. Y es que cumpliendo las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, el Rector José Andrés Suárez Fernández y el Secretario General del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, presidieron la ceremonia desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria.

El evento fue transmitido por la plataforma Teams para los representantes sindicales de las diferentes sedes de la Universidad, en las zonas norte, centro y sur del estado. Ahí el Rector Suárez Fernández agradeció a los docentes de la UAT el compromiso asumido para responder rápidamente a las circunstancias derivadas de la pandemia y expresó su reconocimiento al personal docente porque ante estos retos inesperados, cumplieron con éxito el ciclo escolar 2020-1 de la UAT, cubriéndose la gran mayoría de objetivos de los programas académicos.

Suárez Fernández anunció que se ha puesto en marcha un intenso programa de capacitación que están tomando maestros y estudiantes para avanzar en las plataformas de educación en línea, ya que está planeado iniciar el próximo ciclo escolar, 2020-3, en esta misma modalidad.

Por su parte, el Secretario General del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco, agradeció al Rector por su permanente respaldo a los docentes, resaltando que entre otros logros, además de los beneficios establecidos en el contrato colectivo laboral, los profesores de horario libre podrán acceder a un fondo de ahorro para el retiro.

5. No es por intrigar, pero, de los 11 empresarios invitados por López Obrador a la mini gira por Washington, ¿no habrá alguna alma caritativa que le de un “raid” al presidente y a su gabinete de regreso al país? Es una inocente pregunta.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020